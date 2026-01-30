Samsung lansează un telefon exclusivist. Cine va putea să îl folosească?

Acesta este destinat exclusiv sportivilor de la Jocurile Olimpice și Paralimpice de Iarnă 2026, de la Milano Cortina.

Cele aproximativ 3.800 de unități, parte a parteneriatului tradițional cu IOC, vor fi distribuite gratuit sportivilor, urmând să apară în selfie-uri iconice de pe podiumurile de decernare a medaliilor, potrivit useit.ro.

Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition

Telefonul păstrează specificațiile modelului standard, dar impresionează prin finisajul albastru cu logo-urile olimpice pe sticla inferioară, ramă aurie și wallpaper cu urme de patine pe gheață.

Include aplicația Galaxy Athlete Card – un sistem de schimb digital asemănător Pokémon – plus cartelă SIM cu 100 GB date gratuite, pentru a evita taxele d e roaming, acces la băuturi gratuite prin automatele din satul olimpic și funcția AI Now Brief pentru programul zilnic al sportivilor.

De la podium la eBay

Ediția vine în cutie și husă personalizate, fără modificări hardware, dar cu potențial de obiect de colecție.

Fanii speră ca sportivii să le revândă post-eveniment pe eBay, după modelul altor ediții limitate.

Samsung continuă astfel tradiția, similară lansării Motorola Razr pentru Cupa Mondială FIFA, poziționând tlefoanele sale pliabile sale în centrul atenției olimpice