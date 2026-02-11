Schimbări importante pe platforma Discord. Va fi nevoie de scanarea feței sau identificare pentru a accesa conținut pentru adulți

Serviciul de chat online, care permite oamenilor să creeze și să se alăture grupurilor în funcție de interesele lor, are peste 200 de milioane de utilizatori lunar.

Setări pentru adolescenți

Discord deja obligă unii utilizatori din Marea Britanie și Australia să își verifice vârsta pentru a respecta legile privind siguranța online dar va implementa verificări de vârstă pentru utilizatorii din întreaga lume de la începutul lunii martie 2025.

„Niciunde nu este munca noastră de siguranță mai importantă decât atunci când vine vorba de utilizatorii adolescenți”, a declarat șefa politicilor Discord, Savannah Badalich.

„Implementarea la nivel global a setărilor implicite pentru adolescenți se bazează pe arhitectura de siguranță existentă a Discord, oferind adolescenților protecții puternice și permițând în același timp adulților verificări flexibilitate.”

Noile setări implicite vor restricționa ceea ce oamenii pot vedea și modul în care pot comunica, doar cei care dovedesc că sunt adulți putând accesa comunitățile restricționate în funcție de vârstă și vor putea elimina estomparea materialelor marcate ca sensibile.

De asemenea, utilizatorii nu vor putea vedea mesajele directe trimise de la co persoană pe care nu o cunosc decât dacă completează verificările de vârstă ale Discord.

„Sentimentul din spatele creării unei comunități mai sigure pentru toți utilizatorii de social media este o mișcare pozitivă”, a declarat Drew Benvie, șeful firmei de consultanță în social media Battenhall.

Dar el a declarat pentru BBC că implementarea noului sistem ar putea fi „plină de probleme”, având în vedere că platforma are milioane de comunități.

„Discord ar putea pierde utilizatori dacă implementarea verificării vârstei se întoarce împotriva sa, însă ar putea atrage în egală măsură mai mulți utilizatori noi care vor fi atrași de noile sale standarde pentru siguranța online prin design”, a spus el.

Compania a anunțat că va folosi instrumente de „interferență” pentru a identifica utilizatorii adulți.

„Pentru majoritatea adulților, verificarea vârstei nu va fi necesară deoarece modelul de interferență a vârstei al Discord utilizează informații despre cont, cum ar fi vechimea contului, datele despre dispozitiv și activitate, precum și modele agregate, la nivel înalt, în comunitățile Discord”, a spus Badalich.

„Discord nu folosește mesaje private și niciun conținut de mesaje în acest proces.”

Preocupări legate de siguranță

Utilizatorii pot fie să încarce o fotografie a actului lor de identitate pentru a-și confirma vârsta, fie să facă un selfie video, unde inteligența artificială va fi utilizată pentru a estima vârsta facială a acestora.

Discord a declarat că informațiile utilizate pentru verificarea vârstei nu vor fi stocate de platformă sau de compania de verificare.

De asemenea, scanările faciale nu vor fi colectate, iar încărcările actului de identitate vor fi șterse după finalizarea verificării.

Activiștii pentru confidențialitate au avertizat anterior că astfel de metode ar putea reprezenta un risc pentru confidențialitatea oamenilor.

Discord s-a confruntat cu critici în octombrie 2025, după ce fotografiile oficiale ale actului de identitate a aproximativ 70.000 de utilizatori au fost potențial divulgate după ce o firmă care a ajutat-o ​​să verifice vârstele a fost atacată de hackeri.

Anunțul vine după ce rapoartele de la începutul lunii ianuarie au arătat că firma intenționează să înceapă să își vândă acțiunile public.

Prin noile măsuri - care includ un consiliu consultativ pentru adolescenți - Discord face ecou și platformelor de socializare Meta, precum Facebook, Instagram, TikTok și Roblox.

„Deși verificarea forțată a vârstei și conținutul sigur în mod implicit ar putea fi o combinație de schimbări pe care le vedem adoptate de alte rețele sociale, mă aștept ca toate să fie atente la modul în care implementarea Discord va fi acceptată de utilizatori”, a spus Benvie.

Platformele sociale au implementat o serie de măsuri pentru a proteja adolescenții și copiii pe site-urile lor în ultimii ani, după ce s-au confruntat cu presiuni sporite din partea legislatorilor.

Șeful Discord, Jason Citron, a fost interogat cu privire la măsurile de siguranță a copiilor luate de compania sa, la o audiere aprinsă a Senatului SUA în 2024, alături de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, șeful Snap, Evan Spiegler, și șeful TikTok, Shou Chew, notează bbc.com.