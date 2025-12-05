Secretele telefoanelor Android: Codurile care îți oferă acces la superputerile telefonului

x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   14:45
Sursa foto: Cunoașterea anumitor coduri la sistemele Android te ajută să îți optimizezi telefonul.

Dacă crezi că știi totul despre telefonul tău Android s-ar putea să fii surprins. Sub interfața accesibilă a sistemului se ascunde o lume invizibilă pentru majoritatea utilizatorilor.

Există coduri speciale care îți pot debloca superputerile telefonului, premițându-ți să găsești soluțiile la probleme, să îi cureți memoria și să găsești informații tehnice esențiale. 

Cum funcționează codurile secrete

Aceste comenzi rapide, cunoscute sub numele de coduri MMI (Man Machine Interface), se tastează în aplicația de apelare (dialer) și pot dezvălui detalii ascunse despre dispozitiv.

Majoritatea utilizatorilor cunosc doar codurile de bază. Specialiștii avertizează însă că unele dintre aceste coduri pot șterge definitiv datele din telefon, așa că trebuie utilizate cu prudență.​

Cele mai utile coduri pentru Android

  • #06# – Arată numărul IMEI, esențial pentru blocarea telefonului în caz de furt.

  • #07# – Afișează nivelul SAR, care indică cantitatea de radiație emisă de telefon.

  • 4636## – Deschide meniul secret de testare, oferind detalii despre semnal, baterie și conexiune.

  • #9900# – Curăță fișierele temporare de pe telefoanele Samsung, recuperând spațiul și viteza.

  • #2663# – Repară conexiunea Wi-Fi la telefoanele Samsung.

  • 7287## – Diagnostichează hardware-ul la telefoanele Google Pixel.​

Atenție la utilizare

Nu toate codurile sunt universale. Producătorii pot dezactiva anumite comenzi în funcție de model. Este recomandat să experimentezi doar codurile verificate și să le eviți pe cele necunoscute pentru a nu risca resetarea accidentală a dispozitivului, potrivit stiripesurse.ro.

Subiecte în articol: Android coduri
