Lovitură pentru turismul românesc: noul terminal de la Constanța aduce zboruri spre Milano și Roma

România accelerează investițiile în aeroporturi: noul terminal de la Constanța, deschis oficial

România face un nou pas major în modernizarea infrastructurii aeriene. După inaugurarea terminalului de la Craiova, Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța intră într-o nouă etapă, odată cu deschiderea unei aerogări moderne, la standarde internaționale. Proiectul promite să transforme regiunea într-un hub important pentru transportul aerian și turism.

Noua aerogară de la Constanța schimbă harta aviației din România

Investițiile în infrastructura aeroportuară continuă într-un ritm accelerat, iar Constanța devine unul dintre punctele-cheie pe harta transportului aerian din România. Noul terminal al Aeroportului Mihail Kogălniceanu aduce facilități moderne și condiții comparabile cu cele din marile hub-uri europene.

Evenimentul de inaugurare este marcat și de conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare”, organizată de Antena 3 CNN, unde lideri ai industriei discută despre viitorul aviației în România.

Adrian Ursu: „Vedem o investiție absolut spectaculoasă”

Jurnalistul Adrian Ursu a subliniat importanța momentului, într-un context dominat adesea de știri negative:

„Mă bucur să dăm iarăși vești încurajatoare despre ce se întâmplă în România, fiindcă de fiecare dată suntem asaltați de informațiile negative. (...) Ei bine, de data asta vedem o investiție absolut spectaculoasă.”

Acesta a evidențiat că noul aeroport nu înseamnă doar o clădire modernă, ci un întreg ecosistem de facilități:

„Cred că fiecare dintre cei care vor ajunge aici vor avea reacția de surprindere pe care am avut-o și noi când am intrat în parcarea noului aeroport. Și asta pentru că investiția înseamnă nu doar o clădire, ci toate facilitățile aeroportuare moderne, care plasează, în mod evident, Constanța din nou pe hartă.”

România recuperează decalajul față de aeroporturile din regiune

Ani la rând, aeroporturile din țările vecine au fost un punct de comparație pentru România. Acum însă, situația începe să se schimbe:

„Ne uităm de ani de zile cu invidie la vecinii de la sud (...) și ne întrebam de ce nu se poate și la noi. Eu cred că acum avem dovada că se poate.”

Exemplul Craiovei confirmă această tendință, noul terminal fiind deja în negocieri pentru extinderea rutelor aeriene.

Noi rute aeriene din această vară: Milano și Roma pe listă

Reprezentanții aeroportului din Constanța anunță planuri ambițioase pentru sezonul estival. Printre destinațiile vizate se numără:

Milano

Roma

alte orașe internaționale importante

Deși rutele sunt momentan la nivel de plan, autoritățile sunt optimiste că acordurile cu operatorii aerieni vor fi finalizate în curând.

România vrea să devină un hub regional de conectivitate

Conferința de la Constanța aduce la aceeași masă reprezentanți ai Autorității Aeronautice, ROMATSA, Ministerului Transporturilor și industriei turistice. Scopul: transformarea României într-un nod real de conectivitate aeriană.

„Dacă ai infrastructura și partenerii, lucrurile devin limpezi. (...) trebuie să construiești baza ca să poți avea rezultate”, a concluzionat Adrian Ursu.