Concert folcloric aniversar: Robert Târnăveanu – 45 de ani

Robert Târnăveanu, cunoscutul interpret de muzică populară din Mărginimea Sibiului, cu o voce uluitoare înzestrată mai degrabă pentru muzica clasică, a fost atras de muzica populară, dedicându-și cariera folclorului. A urmat cursurile Școlii Populare de Artă, apoi a devenit solist al Ansamblului „Cindrelul – Junii Sibiului”, fiind astăzi o prezenţă activă pe scenele de concert din întreaga ţară și participând ca invitat în emisiuni de radio și televiziune.

“Este o mare bucurie și o onoare pentru mine să fiu celebrat într-un loc atât de emblematic pentru cultura românească, precum Sala Radio. Acest concert are o semnificație cu totul specială, pentru că anul acesta împlinesc 45 de ani de viață și 25 de ani de activitate artistică. Sunt profund onorat să urc pe scenă alături de invitații mei și de Orchestra de Muzică Populară Radio, condusă de maestrul Adrian Grigoraș. Când mă gândesc că, în urmă cu 20 de ani, pășeam timid pentru prima dată în această instituție și pe scena Sălii Radio, trăiesc astăzi sentimentul unei adevărate împliniri. Acest concert aniversar reprezintă, pentru mine, o frumoasă încununare a parcursului meu artistic. Iar pentru toți cei care vor fi prezenți, pregătesc ceea ce știu să ofer cel mai sincer: cântecul meu, venit din suflet, cu aceeași dragoste, emoție și respect pentru public și pentru folclor.” – declară artistul aniversat, Robert Târnăveanu

Evenimentul se va derula sub bagheta dirijorului Adrian Grigoraș. O seară dedicată tradiției, cântecului și valorilor autentice românești, în care pe scena Sălii Radio vor păși, alături de interpretul aniversat, artiști îndrăgiți de publicul larg: Mariana Anghel, Victorița Lăcătușu, Rodica Mitran, Mihaela Gurău, Zorica Savu, Ovidiu Homorodean, Emilia Dorobanțu, Traian Stoiţă, Adriana Anghel, Alina Bîcă, Adrian Neamțu, Camelia Cosma Stoiţă, Ana Maria Iorga, Victoria Meiţescu. Atmosfera va fi întregită de momentele coregrafice oferite de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”.

Concertul este prezentat de Georgel Nucă.

Coproducători: Televiziunea Favorit.

Parteneri media: Radio România Antena Satelor, Radio România Actualități.