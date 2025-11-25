Bolile respiratorii continuă să copleșească sistemul medical. Specialiștii cer măsuri urgente de digitalizare și creșterea vaccinării

Sistemul medical românesc rămâne sub presiunea bolilor respiratorii, într-un context în care numărul cazurilor severe și al deceselor rămâne ridicat de la an la an. La conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, organizată de Antena 3 CNN, experți și decidenți din sănătate au discutat despre soluțiile imediate: digitalizare, prevenție și vaccinare pentru protejarea familiilor și a grupurilor vulnerabile.

Bolile respiratorii reprezintă în continuare una dintre principalele provocări ale sistemului medical românesc. Statisticile arată că, doar în anul 2020, peste 7% dintre decesele înregistrate la nivel național au fost cauzate de complicații respiratorii. În acest context, prevenția—prin stil de viață echilibrat, diagnostic timpuriu și vaccinare—rămâne cel mai eficient instrument pentru reducerea îmbolnăvirilor și protejarea categoriilor vulnerabile.

Pentru a identifica soluții concrete, Antena 3 CNN a reunit astăzi la conferința „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“ cei mai importanți actori din domeniul sănătății: decidenți, specialiști, reprezentanți ai industriei și lideri de opinie. Discuțiile au vizat atât presiunea tot mai mare asupra spitalelor, cât și necesitatea rapidă a digitalizării sistemului sanitar.

Unul dintre proiectele centrale aflate în lucru este legea spitalelor inteligente. Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, a explicat că inițiativa se află deja într-o etapă avansată de consultare:

„Deja este un proiect al legii spitalelor inteligente, unde intră inclusiv spitalele cognitive, și vrem să-i dăm drumul pe circuit. La nivelul comisiei pentru specialitate din Senat, am chemat multipli președinți de societăți în așa fel încât să le punem în mână draft-ul legii digitalizării, sistemul de sănătate, și dumnealor să completeze exact ceea ce știu că am nevoie, pentru că nu pot să știu ce nevoi sunt peste tot. Și atunci urmează ca în prima parte a lunii ianuarie și respectiv februarie să culegem aceste date de la președinții de comisie și să le transpunem pe urmă în partea de prevenție”, a spus Streinu-Cercel.

Un alt punct major al dezbaterilor a fost vaccinarea, considerată de experți una dintre cele mai eficiente și accesibile metode pentru prevenirea formelor severe de boli respiratorii. Întrebat dacă este suficient ca doar persoanele aflate la risc dintr-o familie să se vaccineze, profesorul Streinu-Cercel a fost categoric:

„Nu, în niciun caz. Asta cu vaccinarea persoanelor la risc a venit dintr-o nevoie financiară. Ca să ne lămurim, orice persoană, dacă vrea să se mențină sănătoasă, se vaccinează. Că este compensat, că nu e compensat, că intră pe altă traiectorie, asta e altceva.” Citește pe Antena3.ro Timp de 3 ani, un bărbat s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia. Până la urmă, un detaliu l-a dat de gol

El a atras atenția că transmiterea virusurilor respiratorii se produce frecvent prin adulții activi, care circulă zilnic și pot aduce infecțiile acasă, punând în pericol copiii și vârstnicii.

„Într-o familie avem două elemente țintă: copilul și respectiv bunicii, persoanele în vârstă. Categoria de la mijloc se plimbă în sus și în jos și aduc cu ei ce găsesc prin mediu. Ăla micu’ se duce la grădiniță sau la școală, unde este un mediu propice să ia tot ce vrei de dimineață și până seara și să aducă acasă. Cine răspunde de chestia asta? Păi în primul rând ăla mare, că nu s-a vaccinat și preia, și devine o problemă socială, și devine un cost, pentru că trebuie să stea acasă cu gripă. Nu mai aduce nici banii care trebuie în casă”, a continuat profesorul.

Concluziile conferinței subliniază nevoia accelerării digitalizării, a extinderii accesului la vaccinare și a implementării unor politici de prevenție eficiente. În fața unui val permanent de pacienți cu afecțiuni respiratorii, România are nevoie de un sistem medical modern, adaptat provocărilor actuale și capabil să protejeze atât bolnavii, cât și întreaga societate.