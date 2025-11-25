Sistemul medical, în ALERTĂ! Bolile respiratorii fac ravagii, iar statul promite o „strategie salvatoare”

România se confruntă cu o creștere alarmantă a bolilor respiratorii, iar sistemul medical resimte presiunea tot mai acut. La Conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii”, experți și decidenți din sănătate au analizat soluțiile urgente necesare pentru a limita efectele acestor afecțiuni și pentru a consolida prevenția la nivel național.

Bolile respiratorii continuă să afecteze grav sănătatea publică din România. Doar în anul 2020, peste 7% dintre decese au fost asociate complicațiilor respiratorii, arată datele oficiale. Specialiștii avertizează că lipsa unei strategii coerente de prevenție contribuie la creșterea continuă a cazurilor grave și la suprasolicitarea sistemului medical.

În cadrul conferinței organizate de Antena3 CNN, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat una dintre problemele critice care blochează eficiența sistemului: utilizarea insuficientă a infrastructurii deja existente.

„Laboratoare, dar și metode de diagnostic prin imagistică sau alte tipuri de echipamente, acestea nu sunt utilizate la capacitatea lor maximă pentru screening și prevenție. [...] Însă nu există o viziune națională unitară”, a explicat ministrul.

Un master plan național de prevenție, în lucru

Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății lucrează la o strategie națională unică, menită să reunească toate inițiativele actuale și să ofere direcții clare pentru prevenție și screening.

„Ce mi-am dorit a fost să luăm din fiecare calup de patologii sau de specialități și să le punem cap la cap, și să realizăm un master plan, o strategie națională de screening și prevenție, care va include bolile cardio și cerebrovasculare, oncologia, bolile rare, diabet, zona de nutriție și zona de boli transmisibile”, a precizat ministrul, menționând că documentul ar urma să fie finalizat în linii mari până la sfârșitul anului.

Acesta a menționat și includerea unei componente dedicate sănătății mintale, precum și un nou concept integrat pentru vaccinare:

„O altă componentă din strategie va fi zona de sănătate mintală și zona de vaccinare, pentru că vaccinarea înseamnă tot prevenție.”

Vaccinarea, în continuare o provocare

Ministrul a făcut referire și la scăderea încrederii publice în vaccinare, fenomen vizibil mai ales după pandemie.

„Încrederea în sistemul de sănătate și în terapiile moderne s-a pierdut în pandemie. [...] Atunci când politicienii s-au gândit că ar fi bine să recomande ei vaccinarea în locul profesioniștilor în sănătate”, a declarat Rogobete, explicând cum această abordare a alimentat mișcările antivacciniste.

Potrivit acestuia, strategia națională ar trebui să repare aceste deficiențe de comunicare și să readucă prevenția în centrul politicilor publice de sănătate.