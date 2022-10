Călin Mircea Laza, manager Spitalul de Urgență Ilfov: Telemedicina ne va ajuta să tratăm de acasă circa 15% dintre pacienți

Circa 41% dintre pacienții Spitalului de Urgență Ilfov sunt din Capitală.

"Spitalul are 371 de paturi în contract cu Casa de sănătate pentru spitalizare continuă și 20 de paturi pentru spitalizare de zi, lucru care, la adresabilitatea pe car o avem în acest moment, e puțin și sigur că prin proiectele pe care le-am depus și le vom depune, la care lucrăm în acest moment, să mărim capacitatea acestui spital.

Avem din capacitatea de 1.300-1.400 de cazuri rezolvate pe lună, undeva la 20% sunt cazuri provenite din județele limitrofe, 42% din București și restul din Ilfov. Sigur că pacientul care apare în spital trebuie preluat și tratat. Salvările care vin din București au clar ordinul de a duce la primul spital de urgență în proximitatea de domiciliu al pacientului. Lucru care mărește acel procentaj de 42% pacienți din București. Tot acest tratament îl facem cu 106 medici, 375 de asistente și undeva la 259 infirmiere, brancarzi, registratori. Deci presiunea este mare", explică managerul.

Telemedicina ar scădea cu aproximativ 15% numărul persoanelor care vin la spital.

"A pune acea telemedicină în funcție înseamnă a ne degreva pe noi. Pentru că în spital sunt 1.300 de pacienți pe lună plus prezentări în UPU undeva la 25.000-30.000 de pacienți pe an, adică undeva la 110-115 în 24 de ore iar în ambulatoriu pe care îl avem, cu 22 de cabinete, 10 integrate în secții și 12 cabinete ambolator de specialitate, acolo vin în peste 50.000 de oameni pe an, adică 210 pacienți pe 24 de ore.

Travaliul oamenilor care muncesc acolo, personalului cu care tratăm acești pacienți este mare. Sigur că implementând telemedicina probabil, 10-15% vom reuși să tratăm de acasă pentru că nu toate cazurile sunt de spitalizare, chiar de prezentare îm ambulator, o rețetă se poate emite electronic. Un consult primar, de asemenea, electronic, lucru care pe noi ne-ar ajuta foarte mult pentru că după acești pacienți trebuie făcută igienizarea, păstrat curat, lumină, curent. Toate aceste lucruri vin să îngreuneze munca pe care o desăfșurăm.

În 2020 am achiziționat tablete, am implementat un program în ambulatoriu care face programările atât pe parte de ent, cât și pe parte telefonică și, bineînțeles, programările care se fac fizic. De pe net am avut probleme pentru că văd vârsta persoanelor care se adresează nouă este un pic înainată și, cu ajutorul nepoților, copiilor, au reușit încet-încet să poată să-și facă programarea chiar și pe parte de internet", precizează medicul.

