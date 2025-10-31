România riscă să piardă 200 de milioane de euro din PNRR pentru transporturi feroviare, din lipsa cofinanțării de la stat

România ar putea pierde aproape 200 de milioane de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), destinate modernizării infrastructurii feroviare. Avertismentul vine de la ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care a declarat, în cadrul Conferinței Naționale Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare”, că lipsa cofinanțării de la bugetul de stat pune în pericol proiectele finanțate prin PNRR.

Potrivit ministrului, Ministerul Finanțelor nu a alocat până acum suma necesară pentru acoperirea contribuției naționale, estimată la aproximativ 240–250 de milioane de euro.

„Riscăm să pierdem cei 194 de milioane de euro deja atrași dacă nu reușim să acoperim partea noastră de cofinanțare și TVA-ul”, a declarat Ciprian Șerban.

Acesta a subliniat că valoarea totală a fondurilor atrase pentru sectorul feroviar depășește 1,9 miliarde de euro, iar prin Fondul de Modernizare se ajunge la 2,4 miliarde de euro. Banii sunt destinați achiziției de trenuri noi, modernizării și electrificării liniilor de cale ferată, dar și investițiilor în energie verde — inclusiv proiecte fotovoltaice pentru infrastructura feroviară.

„Am achiziționat deja cinci trenuri prin PNRR, iar anul viitor vor veni peste 120. Este o gură de oxigen pentru economia României. Sperăm ca Ministerul Finanțelor să fie mai deschis și să putem folosi acești bani”, a adăugat ministrul Transporturilor.

Până în 2050, România își propune să modernizeze peste 3.000 de kilometri de cale ferată, din totalul de 10.700 de kilometri existenți. După finalizarea lucrărilor, trenurile de călători vor putea circula cu viteze de până la 160 km/h, iar cele de marfă cu 120 km/h, reducând semnificativ întârzierile actuale.

Ministrul a mai menționat că lucrările aflate în desfășurare — inclusiv proiectele realizate de companiile Alstom, Aktor și Arkada — progresează bine, exprimându-și încrederea că termenele vor fi respectate.