Conferința Națională România Inteligentă ”Competitivitate și sustenabilitate. Risc major în fața noilor directive europene”

Evenimentul va fi moderat de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3.

România se află într-o poziție complexă privind implementarea directivelor europene, înregistrând restanțe semnificative care pot atrage proceduri de infringement și sancțiuni financiare. Unul dintre domeniile cheie este mediul, iar nerespectarea normelor europene a atras acțiuni în justiție și multiple proceduri de infringement în acest sectorul.

În cadrul acestui eveniment dezbatere, ne propunem ca, alături de reprezentanți ai autorităților centrale, ai asociațiilor patronale, specialiști și asociații de pacienți, să identificăm soluții pentru atenuarea efectelor transpunerii Directivei UE 2024/3019 privind epurarea apelor urbane uzate. Aceasta aduce schimbări semnificative, cu consecințe majore asupra industriei farmaceutice, unul dintre principalele motoare ale competitivității economice din România.

Directiva aplică principiul ”poluatorul plătește” în domeniul apelor uzate și impune companiilor farmaceutice și cosmetice să suporte peste 80% din costurile de tratare a apelor uzate. Suprataxarea industriei farmaceutice, in condițiile în care prețul este reglementat, va crea o problemă majoră, deoarece industria va fi nevoită să include această taxă în prețul medicamentelor.

Guvernele UE manifestă îngrijorare și caută soluții pentru a contracara efectele asupra contribuției acestei industrii la dezvoltarea economică și asupra accesului populației la medicamente esențiale.

Subiecte abordate:

Efectele transpunerii Directivei UE 2024/3019 în legislația din România

Identificarea măsurilor care mențin contribuția semnificativă a industriei farmaceutice la dezvoltarea economică a României

Soluții pentru asigurarea accesului populației la medicamente esențiale

Soluții pentru simplificarea Directivei UE 2024/3019 și introducerea sa în pachetul OMNIBUS

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în parteneriat cu Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. Printre speakeri și participanți se vor număra reprezentanți ai autorităților centrale: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, ANMDM.

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.