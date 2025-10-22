De la inundații la explozii, România e nepregătită. Soluția: protecția financiară prin asigurare

Într-un context în care harta riscurilor naturale se extinde de la un an la altul, experții atrag atenția că asigurarea locuințelor nu mai este un moft, ci o măsură esențială pentru siguranța familiilor.

O dezbatere despre responsabilitate și prevenție

La doar câteva zile după explozia devastatoare din cartierul Rahova, tema protecției împotriva dezastrelor a revenit în centrul atenției publice, în cadrul Conferinței Naționale „Acasă, fără riscuri – Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”, organizată de Antena 3 CNN în parteneriat cu PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale).

Evenimentul a reunit autorități locale și centrale, reprezentanți ai industriei de asigurări și experți în gestionarea riscului, cu scopul de a identifica soluții concrete pentru creșterea gradului de protejare a locuințelor.

„De fiecare dată când suntem loviți de un dezastru, constatăm că nu suntem pregătiți – nici autoritățile, nici populația. Avem însă o soluție la îndemână: asigurarea obligatorie, care oferă protecție financiară în fața pierderii totale”, a spus jurnalistul Adrian Ursu, moderatorul dezbaterii.

Asigurarea locuinței, singura plasă reală de siguranță

Reprezentanții PAID România au subliniat că, în contextul schimbărilor climatice și al creșterii frecvenței evenimentelor extreme, protecția financiară printr-o poliță de asigurare obligatorie este vitală.

„Trăim într-o Românie în care dezastrele naturale nu mai sunt excepții, ci parte din realitate. Protecția financiară nu mai este un moft, ci o necesitate. Dacă nu avem alte resurse, singura soluție pentru a reconstrui o locuință distrusă este despăgubirea oferită de asigurare”, a declarat Nicoleta Radu, directorul general al PAID România.

Aceasta a adăugat că procesul de despăgubire a fost digitalizat complet, iar plățile se realizează mult mai rapid.

„În cazul inundațiilor din iulie, timpul mediu de plată a fost de 22 de zile, iar într-un caz excepțional, despăgubirea a fost virată în doar 48 de ore. Este dovada că sistemul funcționează atunci când oamenii sunt protejați legal”, a explicat Radu.

România, în continuare codașă la asigurarea locuințelor

Deși riscurile cresc, numărul polițelor PAD rămâne redus raportat la totalul locuințelor din România. În multe localități, procentul locuințelor asigurate nu depășește 25–30%, iar unii primari au început să aplice amenzi proprietarilor care nu și-au încheiat asigurarea obligatorie.

„Avem primul primar din România care a aplicat peste 1.700 de amenzi pentru lipsa polițelor PAD. Este un semnal clar că legea trebuie aplicată ferm, dar și că e nevoie de mai multă educație și prevenție”, a transmis moderatorul conferinței.

O realitate care cere acțiune

România se află printre țările europene cu cel mai ridicat risc seismic și hidrologic, iar schimbările climatice amplifică aceste amenințări.

Specialiștii avertizează că fiecare locuință neasigurată înseamnă o familie vulnerabilă și o povară suplimentară pentru bugetul public în caz de dezastru.

„Nu ne putem ascunde de dezastre. Singurul lucru pe care îl putem face este să fim pregătiți”, a spus Nicoleta Radu.

De la cutremure și inundații la explozii accidentale, România este tot mai expusă unor riscuri imprevizibile.

În fața acestor pericole, responsabilitatea individuală devine crucială, iar asigurarea locuinței nu mai este doar o obligație legală — ci o garanție de siguranță pentru familie și viitor.