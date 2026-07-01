Dezvoltăm România Sustenabil: Mai mult produs românesc, mai multă valoare rămasă în țară

În urmă cu 6 ani, pe piaţa românească era lansat conceptul 3RO, o inițiativă pe termen lung pentru a promova produse care au ingredientul principal din România și sunt procesate și ambalate în țară. Aşa au ajuns pe rafturile Penny din ce în ce mai multe produse care respectă aceste trei criterii. De la lansarea proiectului și până azi, procentul lor a crescut până la 55% din cifra de afacere a retailerului, iar aproape 90% dintre furnizori sunt companii din țara noastră. Ca să poată însă aduce toate aceste produse pe rafturi, a fost nevoie de mai mult decât furnizori, a însemnat construirea unei infrastructuri.

Daniel Gross, CEO PENNY | REWE Romania: ”Foarte mult timp nu a existat niciun salam de Sibiu cu ingredient principal din România. Și așa sunt multe alte articole pe care întâi trebuie să creezi infrastructura și infrastuctura de multe ori costă bani sau de multe ori e nevoie de competență, un producător agricol ar trebui să aibă ca și partener, în cea mai mare parte, un procesator sau să fie el procesator, sau să se creeze cooperative care să gestioneze verticala.”

Mai mult de jumătate din cifra de afaceri PENNY poartă eticheta 3RO, iar această pondere va continua să crească, pentru că proiectul a plecat pe de o parte dintr-o nevoie a pieței locale, pe de altă parte din nevoia globală de a gestiona mai eficient resursele.

Daniel Gross, CEO PENNY | REWE Romania: ”Noi măsurăm simpatia clientului față de anumite produse și este clar că clientul nostru vrea produs românesc. Al doilea motiv este sustenabilitatea. Pentru că cumpărând local amprenta de dioxid de carbon este redusă și este implicit sustenabil. Sustenabil este și pentru că atunci când cumperi local valoarea rămâne în comunitate și ajuți la bunăstare.”

Până acum, România importa multe produse procesate şi exporta materie prima, ceea ce însemna mai puțini bani rămași în țară.

Carmen Gavrilescu, Președintele Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu: ”Acest concept 3RO a depăşit, ceea ce numim noi, un instrument de promovare, cred că a ajuns, aș spune, un brand, aproape de sine stătător care aduce în faţa consumatorilor români produse de foarte bună calitate.”

Daniel Gross, CEO PENNY | REWE Romania: ”Producătorii au înțeles că se poate face și dau și un exemplu foarte bun de la mâncarea de animale care acum patru ani crea 500 de milioane de euro deficit și probabil că de la anul o să existe export.”

În 2025, Penny a depășit 2 miliarde de euro cifră de afaceri, iar produsele românești au devenit o componentă tot mai importantă din business. Iar 3RO nu este doar o etichetă comercială, ci o formă concretă de a sprijini producția locală, furnizorii români și economia națională.