Dezvoltăm România Sustenabil: Tehnologie, investiții și producție locală

În industria alimentară, presiunea nu mai vine doar din zona prețului sau a gustului, ci și din întrebarea tot mai frecventă: cum a fost produs alimentul care ajunge la raft? Aşa că noua normalitate înseamnă că agricultura și zootehnia sunt un amestec de tehnologie, trasabilitate și control permanent al resurselor. Așa își descrie și Carmistin The Food Company modelul de lucru, într-un business construit pas cu pas, de-a lungul a peste două decenii de la cultivarea cerealelor și producția de furaje până la ferme, procesare, ambalare și livrare, practic toate componentele. Cu un capital 100% românesc, grupul a ajuns astăzi unul dintre cei mai mari jucători din industria alimentară locală.

Sergiu Pană, Director Regional ferme pui Olt: ”Aceste standarde, pentru consumatorul final, înseamnă grijă mai multă pentru animal în primul rând, calitatea carcasei mult mai bună, calitatea furajului este excepţinală, calitatea apei o controlăm periodic.”

Alina Toma, Director Executiv Carvil Nutriție Animală: ”Întotdeauna când iese o mașina de furaj pe poarta fabricii mă gandesc că poate peste două-trei zile se află în farfuria baieților mei. Suntem foarte atenți la asta, animalul prin tot ceea ce noi îi punem în furaj asimilează și se transmite mai departe în carne.”

Într-o industrie în care lucrurile s-au schimbat rapid, avansul tehnologic şi digitalizarea au adus decizii mai rapide și mai precise. Acum toţi indicatorii esenţiali pot fi urmăriţi în orice moment, chiar şi de pe telefon. De la consumul de apă și furajare, pâna la temperatura din hală sau funcționarea ventilației.

Sergiu Pană, Director Regional ferme pui Olt: ”Echipamentul se repetă, linie, furaj, apă, linie, furaj, apă, puse la o distanţă egală, să ne asigurăm că toţi puii mănâncă uniform şi se hidratează uniform.”

Investiţiile de zeci de milioane de euro se concentrează acum în continuare pe modernizări, creşterea capacităţii de producţie şi în dezvoltarea producţiei bio. Aici, producţia a crescut de la an la an în ferme dedicate.

Monica Trandafirescu, Director Operațional Divizia BIO: ”Deoarece cererea în piață a fost foarte mare pentru acest produs de pui bio am identificat în Târgu Cărbunești un teren, unde am început să amplasăm și acolo hale mobile.”

De altfel, obiectivul grupului este ca, în următorul deceniu, să devină un furnizor global de hrană și unul dintre liderii europeni în producția de alimente, prin diversificarea portofoliului de produse, inclusiv în segmentul BIO. Mai ales că avantajul competitiv nu va mai veni doar din produsul final, ci și din capacitatea companiilor de a arăta, cu date și transparență, cum au produs, cum au folosit resursele și cât de responsabil au gestionat întregul lanț alimentar. Iar într-o fermă modernă de pui, tocmai aceste detalii, invizibile pentru consumator, ajung să spună povestea cea mai importantă despre hrana de mâine.