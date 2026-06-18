România ar putea beneficia de peste 60 de miliarde de euro din noul buget al UE. Mesajul transmis de Roxana Mînzatu antreprenorilor români

România și noul buget UE: ce înseamnă alocarea de peste 60 de miliarde de euro pentru economie și afaceri

România are șansa de a obține una dintre cele mai consistente alocări financiare europene din ultimii ani, potrivit unei propuneri aflate în prezent pe masa instituțiilor europene. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat că țara noastră ar putea beneficia de peste 60 de miliarde de euro din viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, dacă actuala propunere a Comisiei va fi aprobată.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe dedicate mediului de afaceri, organizată la Ploiești de Antena 3 CNN și IMM România. Evenimentul a reunit peste 200 de antreprenori, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un moment marcat de provocări economice, tensiuni politice și schimbări accelerate în mediul de business.

Antreprenorii caută soluții într-un climat economic dificil

Criza politică, incertitudinile economice și deficitul de personal calificat continuă să pună presiune pe companiile românești. În acest context, oamenii de afaceri caută soluții pentru a-și proteja investițiile, pentru a crește profitabilitatea și pentru a face față transformării digitale care schimbă regulile pieței.

Una dintre cele mai importante teme discutate în cadrul conferinței a fost viitorul buget al Uniunii Europene și impactul pe care acesta îl poate avea asupra dezvoltării economice a României. Antreprenorii sunt interesați să afle dacă fondurile europene vor rămâne disponibile la același nivel și dacă mecanismele de finanțare vor suferi modificări importante în următorii ani.

Roxana Mînzatu: Mediul de afaceri trebuie să fie prezent la Bruxelles

În intervenția sa, Roxana Mînzatu a evidențiat necesitatea unei implicări mai puternice a mediului de afaceri românesc în procesele de decizie europene.

„Reflectam, în timp ce pregăteam intervenția mea, la cât de important ar fi ca și mediul de afaceri din România să fie prezent aici, în Bruxelles. Există birouri de reprezentare și structuri care promovează interesele regiunilor și industriilor din întreaga Uniune Europeană. Se întâmplă atât de multe lucruri în capitala Uniunii Europene, iar dinamica este atât de intensă, încât aș vrea să transmit și acest mesaj: este bine ca instituțiile europene să vină în București sau la Ploiești, dar este la fel de important să existe și o dinamică inversă, iar reprezentanții mediului de afaceri să fie prezenți la Bruxelles”, a declarat Roxana Mînzatu.

Potrivit oficialului european, prezența constantă la Bruxelles poate ajuta companiile românești să înțeleagă mai bine direcțiile strategice ale Uniunii Europene și să influențeze deciziile care le pot afecta activitatea pe termen lung.

Peste 60 de miliarde de euro pentru România, în propunerea Comisiei Europene

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise la conferință a vizat viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene, documentul care stabilește prioritățile și alocările bugetare pentru următorii ani.

Roxana Mînzatu a explicat că actuala propunere a Comisiei Europene are o valoare totală de aproximativ 2 trilioane de euro și poate aduce beneficii importante României.

„Mediul de afaceri din întreaga Uniune Europeană se confruntă cu numeroase provocări. Unul dintre răspunsuri este viitorul Vadru Financiar Multianual. Dacă România va câștiga sau va pierde propunerea pe care am făcut-o în iulie anul trecut, care se bazează pe un cadru financiar total de aproximativ 2 trilioane de euro la nivel european, este o propunere care avantajează România. Este o propunere prin care alocarea pe care România ar putea să o primească depășește 60 de miliarde de euro”, a precizat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene.

Dacă această formulă va fi păstrată în urma negocierilor, România ar putea beneficia de resurse financiare importante pentru infrastructură, digitalizare, dezvoltarea companiilor, educație, inovare și proiecte de modernizare a economiei.

Negocierile continuă între instituțiile europene

Vicepreședinta Comisiei Europene a subliniat însă că propunerea aflată acum în dezbatere nu reprezintă forma finală a bugetului european.

„Deciziile Uniunii Europene nu țin doar de Comisia Europeană. În acest moment, sumele sunt negociate între Parlamentul European și Consiliu, instituția care reprezintă guvernele și factorii de decizie din statele membre”, a explicat aceasta.

Procesul de negociere este unul complex și poate dura luni de zile, deoarece fiecare stat membru încearcă să își promoveze propriile interese și priorități bugetare. Rezultatul final va determina nivelul finanțărilor disponibile pentru fiecare țară și domeniile care vor beneficia de sprijin european.

Finanțarea, digitalizarea și lipsa forței de muncă rămân marile provocări

Participanții la conferință au evidențiat faptul că accesul la finanțare, digitalizarea accelerată, lipsa angajaților calificați și predictibilitatea fiscală continuă să fie principalele preocupări ale mediului de afaceri românesc.

Într-un context economic marcat de volatilitate și incertitudine, fondurile europene sunt considerate una dintre cele mai importante surse de susținere pentru investiții și dezvoltare. Tocmai de aceea, viitoarele negocieri privind bugetul Uniunii Europene sunt urmărite cu atenție atât de autorități, cât și de antreprenori.