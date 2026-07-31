De ce se încinge încărcătorul telefonului și când devine periculos, mai ales vara

Vara, cu temperaturi ridicate atât în case, cât și pe telefoanele care lucrează suplimentar pentru a se răci, întrebarea "de ce se încinge încărcătorul?" devine una dintre cele mai căutate teme legate de tehnologie. Răspunsul are două părți: o parte normală, explicabilă tehnic, și o parte care poate deveni un risc real de siguranță.

De ce se încălzește un încărcător

Orice încărcător de telefon transformă curentul electric din priza de perete (curent alternativ) în curentul de tensiune joasă folosit de baterie (curent continuu). Acest proces de conversie nu este niciodată perfect — o parte din energie se pierde sub formă de căldură, printr-un fenomen fizic normal. În interiorul încărcătorului există componente electronice (cipuri) plasate, prin proiectare, aproape de carcasa de plastic, tocmai pentru a permite căldurii generate să se disipeze mai ușor spre exterior. Așadar, o căldură moderată, pe care o simți la atingere fără să te deranjeze, este complet normală și nu reprezintă niciun pericol.

Unde este linia roșie

Lucrurile se schimbă atunci când încărcătorul devine fierbinte până la punctul în care e incomod sau dureros să îl atingi. Acesta este un semnal clar că ceva nu funcționează corect — fie o defecțiune internă a încărcătorului, fie o problemă de conexiune cu priza de perete. Încărcătoarele originale, de calitate, au circuite de protecție care opresc automat alimentarea dacă apare o problemă, dar acest mecanism poate ceda, mai ales în cazul încărcătoarelor contrafăcute sau de proveniență necunoscută, unde astfel de protecții lipsesc sau sunt defectuoase.

Semnele care nu trebuie ignorate

Există câteva semnale de alarmă clare care indică faptul că un încărcător a devenit periculos și trebuie scos imediat din priză:

se oprește intermitent sau nu mai încarcă deloc telefonul;

degajă miros de ars, provenit din carcasă sau din priza în care e conectat;

prezintă plastic înnegrit, crăpat sau decolorat;

telefonul se încinge puternic în timpul încărcării, chiar și atunci când stă în standby;

portul USB al încărcătorului devine instabil sau are joc.

Dacă observi oricare dintre aceste semne, cea mai bună decizie este oprirea imediată a utilizării — continuarea folosirii unui încărcător defect poate duce la incendiu sau la deteriorarea ireversibilă a telefonului.

Ce riști

Un încărcător care se supraîncălzește constant poate provoca un scurtcircuit intern, capabil să afecteze și alte dispozitive conectate la aceeași priză, poate topi izolația cablului — cu risc de scântei sau fum — sau poate declanșa siguranța electrică din tabloul general al locuinței. În cazuri extreme, căldura excesivă poate aprinde materiale inflamabile aflate în apropiere, un risc real de incendiu, mai ales dacă încărcătorul rămâne conectat peste noapte, nesupravegheat.

De ce se agravează vara

Vara, problema devine mai frecventă din mai multe motive combinate. Telefonul folosit intensiv în timp ce se încarcă — la jocuri, filme sau navigare video — suprasolicită atât procesorul, cât și încărcătorul, generând suplimentar căldură. O husă groasă blochează disiparea eficientă a căldurii acumulate. Iar dacă telefonul se încarcă în apropierea unei surse de căldură — la soare, pe pervaz, lângă un calorifer sau într-o mașină parcată — temperatura ambientală ridicată se adaugă peste căldura generată deja de procesul de încărcare, amplificând riscul. Bateriile litiu-ion, folosite de aproape toate smartphone-urile actuale, funcționează optim într-un interval de temperatură relativ îngust, iar depășirea repetată a acestuia are efecte cumulative asupra duratei lor de viață.

Cum previi problema

Specialiștii recomandă folosirea exclusivă a încărcătoarelor originale sau certificate, care respectă specificațiile de siguranță și au protecții integrate împotriva suprasarcinii. Este important să eviți încărcarea telefonului în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi mașinile parcate la soare, și să nu îl folosești intensiv (jocuri, streaming) în timp ce se încarcă. De asemenea, încărcarea trebuie făcută întotdeauna departe de obiecte inflamabile sau combustibile, iar dacă bănuiești o defecțiune a telefonului însuși — care poate trage mai multă energie de la încărcător decât e normal —, cea mai sigură soluție este un consult la un tehnician calificat.

Citește și: Samsung Galaxy S24 și S25 Ultra, probleme grave de baterie după update-ul din iulie