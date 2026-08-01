Profiturile companiilor petroliere explodează. Portugalia bagă taxă pe supra-profit

Măsura vine în plin val de profituri record ale marilor grupuri petroliere, alimentate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Ce prevede taxa portugheză

Potrivit comunicatului emis după Consiliul de Miniștri, veniturile obținute din această contribuție sunt destinate sprijinirii familiilor și sectoarelor cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți, dar și finanțării investițiilor în decarbonarea economiei. Conform cotidianului portughez Jornal de Notícias, taxa excepțională și temporară s-ar aplica acelei părți din profituri care depășește semnificativ media înregistrată în anii precedenți. Proiectul urmează să fie supus votului în Parlament.

De ce acum: profituri istorice pe fondul războiului

Măsura vine într-un context de profituri record pentru marii producători de petrol, generate de războiul din Orientul Mijlociu și de creșterea cotației țițeiului. Compania portugheză Galp a anunțat luni o creștere de 44% a profitului, la 812 milioane de euro. În Franța, TotalEnergies a făcut și mai bine, cu un profit net consolidat care a explodat cu 102% într-un an, la 5,44 miliarde de dolari.

Cauza acestor câștiguri este conflictul dintre SUA, Israel și Iran, care a perturbat traficul naval prin Strâmtoarea Hormuz, o rută vitală pentru aprovizionarea globală cu energie. Prețul țițeiului Brent, referința globală, a urcat până la aproximativ 100 de dolari pe baril în timpul conflictului, atingând chiar 126 de dolari, față de doar 70 de dolari înainte de declanșarea ostilităților, la finalul lunii februarie. Volatilitatea a favorizat în special marile companii petroliere europene cu operațiuni ample de tranzacționare, precum BP, Shell și TotalEnergies — mai mult decât rivalele americane ExxonMobil și Chevron, care depind în principal de producția propriu-zisă de petrol și gaze.

Potrivit organizației Oxfam, șase dintre cele mai mari companii de combustibili fosili din lume — Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil și TotalEnergies — sunt estimate să obțină, în 2026, cu 37 de milioane de dolari suplimentari pe zi mai mult decât în 2025.

O coaliție europeană mai largă

Proiectul de lege portughez vine după ce, în luna aprilie, Portugalia a solicitat, alături de alte patru state membre UE — Spania, Austria, Germania și Italia —, introducerea unei taxe europene pe profiturile excepționale ale companiilor din energie. Miniștrii de finanțe ai celor cinci țări au amintit, într-o scrisoare adresată comisarului european pentru climă, Wopke Hoekstra, că o taxă de urgență similară fusese deja instituită în 2022, pentru a face față scumpirii bruște a energiei după invazia Rusiei în Ucraina. Scrisoarea preciza că măsura ar permite finanțarea unui sprijin temporar pentru consumatori, ar tempera inflația și ar transmite un mesaj clar: cei care profită de pe urma consecințelor războiului trebuie să contribuie la ameliorarea poverii resimțite de populație.

Nu toate statele europene reacționează la fel

Nu este prima dată când Europa recurge la o astfel de măsură — Cehia, Ungaria și Spania au avut deja taxe pe profiturile excepționale introduse în 2022-2023, unele extinse ulterior până în 2025, iar Marea Britanie și-a prelungit propria taxă până în 2030. ExxonMobil a contestat însă în justiție, la nivel european, taxa similară introdusă în 2022, considerând-o contraproductivă. Rămâne de văzut dacă marile companii petroliere vor adopta o poziție similară și față de noua inițiativă portugheză.