Nicușor Dan salută menținerea ratingului de țară de către Agenția Fitch

"În ciuda zgomotului politic, România funcţionează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. (...) Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare faţă de situaţia politică din România. Şi, faţă de această chestiune, îi invit şi pe români, şi pe partenerii noştri, şi mediul financiar să separe acţiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România", a afirmat Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de Administraţia Prezidenţială.

Citește și: România evită retrogradarea: Fitch menține ratingul suveran. Ministrul Finanțelor: Este un rezultat important | Jurnalul

AGERPRES