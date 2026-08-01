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Jurnalul Ştiri Observator Nicușor Dan salută menținerea ratingului de țară de către Agenția Fitch

Nicușor Dan salută menținerea ratingului de țară de către Agenția Fitch

de Redacția Jurnalul Publicat la 01 Aug 2026 10:40 Modificat la 01 Aug 2026 10:42
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Nicușor Dan salută menținerea ratingului de țară de către Agenția Fitch
Mesajul președintelui Nicușor Dan după decizia de urgență a Agenției Fitch

Preşedintele Nicuşor Dan a salutat, sâmbătă, raportul Agenţiei Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României.

"În ciuda zgomotului politic, România funcţionează. Parlamentul a trecut săptămâna asta mai multe legi care erau jaloane în PNRR şi o să promulg aceste legi săptămâna viitoare. (...) Salut raportul Fitch, care reconfirmă stabilitatea financiară a României. Există în raport o oarecare îngrijorare faţă de situaţia politică din România. Şi, faţă de această chestiune, îi invit şi pe români, şi pe partenerii noştri, şi mediul financiar să separe acţiunea politică de zgomotul politic, pentru că, pe lucrurile importante, am găsit consens în România", a afirmat Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de Administraţia Prezidenţială.

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AGERPRES

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Subiecte în articol: nicusor dan rating fitch
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