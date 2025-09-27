„Misiunea verde - Descopera Grădina Botanică”, eveniment tip Treasure Hunt – sâmbătă, 27 septembrie

Antena 3 CNN, prin platforma de comunicare România Inteligentă împreuna cu Cosiliul Județean Galați și Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi le-a pregatit celor 18 echipe din concurs un traseu de aproximativ 2 km plin de provocări în locuri inedite din Grădina Botanică.
Program - 27.09.2025
- 11:00: Întâlnire cu echipele, tragerea la sorți a ordinii de plecare și încălzire înainte de plecare.
- 11:30 – 12:55: Plecarea echipelor la intervale de 5 minute, conform ordinii stabilite prin tragerea la sorți.
PLECARI ECHIPE:
11:30 - 11:35 - 11:40 - 11:45 - 11:50 - 11:55 - 12:00 - 12:05 - 12:10 - 12:15 -12:20 - 12:25 – 12:30 – 12:35 – 12:40 – 12:45 – 12:50 – 12:55 sunt orele de plecare ale echipelor in ordinea rezultata din tragerea la sorti.
Se va cronometra timpul necesar fiecărei echipe pentru a îndeplini toate probele în ordinea stabilită de Organizator. Clasamentul echipelor va fi întocmit de către Comisia de validare, în funcție de durata înregistrată de fiecare echipă:
- Locul 1: Echipa cu timpul cel mai mic.
- Locul 2: Echipa cu al doilea cel mai scurt timp.
- Și așa mai departe.
Echipele trebuie să predea la FINISH, pentru VALIDARE, foaia de concurs cu toate ștampilele de la check-pointurile concursului și dovezile că au trecut prin fiecare probă.
Pe durata concursului:
- Singura modalitate de deplasare acceptată este mersul pe jos.
- Odată început concursul, componența echipei nu mai poate fi modificată.
- Utilizarea hărților și a altor materiale informative (cu excepția telefoanelor mobile conectate la internet) este strict interzisă.
- În posturile de control (checkpoint-uri), echipele au dreptul să rămână între 10-15 minute, cu excepția cazului în care acest lucru nu depinde de echipă.
- Tricourile personalizate cu concursul „???????????????????????????????? ???????????????????? – ????????????????????????????????????̆ ????????????̆???????????????? ????????????????????????????????̆” - Treasure Hunt, Ediția I, 2025 și badge-urile de identificare primite de la organizatori în ziua startului trebuie purtate pe toată durata concursului; în caz contrar, echipa va fi descalificată.
- Fișa de concurs a echipei trebuie prezentată de membrii acesteia la fiecare punct de control (checkpoint) și, ulterior, predată la finish.
- Concurenții trebuie să poarte o ținută vestimentară corespunzătoare activității fizice, adecvată pentru parcurgerea traseului competiției.
Premiile vor consta în:
- Locul 1 – cate o trotineta electrica + cate o casca ciclism per membru echipa
- Locul 2 – cate o bicicleta + cate o casca ciclism per membru echipa
- Locul 3 – cate un smartwatch + cate un set casti over-ear + cate un incarcator wireless + cate un rucsac per membru echipa
- Locurile 4-18* – 15 seturi de premii constand in mouse, mousepad si rucsac (fiecare participant din cele 15 echipe va primi câte un premiu format din cele 3 produse)
Alte premii surpriză se vor acorda pe parcursul concursului.
Mult succes echipelor înscrise!