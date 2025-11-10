Nazare, veste uriașă pentru România: „Scăpăm de securea tăierii fondurilor europene!”

România, aproape de o decizie crucială la Bruxelles: aprobarea noului PNRR și a primei evaluări macroeconomice

România ar putea primi la finalul acestei săptămâni, în cadrul reuniunii ECOFIN, aprobarea pentru noul Plan Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în forma renegociată de Guvern, precum și validarea primei evaluări macroeconomice. Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acest pas ar putea elimina pericolul suspendării fondurilor europene pentru țara noastră.

Prezent la conferința Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar”, ministrul Finanțelor a explicat că situația economică a României rămâne una delicată, din cauza procedurii de deficit excesiv în care țara se află deja de cinci ani — procedură ce nu se va încheia, cel mai devreme, înainte de 2030.

„E un context deosebit pentru că și situația economică a României este deosebită – să nu uităm că suntem de cinci ani în deficit excesiv. Această problemă și condiționalitățile legate de deficitul excesiv n-au fost în acești cinci ani foarte mult în atenția publică, dar trebuie să recunoaștem că intrarea României în procedura de deficit excesiv a penalizat într-o bună măsură țara în momente cheie, și penalizează în continuare.”

Nazare a subliniat că România ar putea petrece „o decadă în deficit excesiv”, ceea ce a afectat capacitatea țării de a participa pe deplin la marile decizii europene, inclusiv cele care vizează programe precum PNRR, SAFE și alte instrumente financiare negociate în cadrul ECOFIN.

„Cea mai optimistă perspectivă e undeva spre 2030. Ca atare, la sfârșitul acestei experiențe vom fi petrecut o decadă în deficit excesiv, momente în care în ECOFIN deja s-au negociat foarte multe proiecte și programe importante pentru Europa și pentru România.”

Ținta de deficit, negociată cu Comisia Europeană: 8,4%

Ministrul a explicat că România a reușit să stabilească o țintă realistă de deficit bugetar pentru acest an, de 8,4%, negociată direct cu Comisia Europeană, fără decizii unilaterale. Aceasta, spune Nazare, reflectă „nevoile reale de finanțare” și permite continuarea investițiilor majore.

„Am negociat o țintă de deficit de 8.4%, e o chestiune în acord cu CE, fără să mai suprindem cu o țintă fără să avem niște date și un dialog intensiv, și această țintă reflectă nevoile de finanțare de azi ale României, acoperind investiții foarte importante."

Totodată, prin rectificarea bugetară, Guvernul a reușit relocarea Autostrăzii Moldova de pe componenta de împrumut pe fonduri nerambursabile, pentru prima oară, și a asigurat finanțare până la finalul anului pentru proiecte din Transporturi, Mediu, Economie și Dezvoltare.

„Dispare pericolul suspendării fondurilor europene”

Nazare a mai spus că în urma reuniunii ECOFIN de joi și vineri, România are toate șansele să obțină aprobarea noului PNRR și prima evaluare macroeconomică. Aceasta ar marca, potrivit ministrului, eliminarea riscului de suspendare a fondurilor europene.

„În ECOFINUL care va avea loc joi-vineri vom avea, și am încredere că varianta transmisă, renegociată a PNNR va fi aprobată, și în același timp vom avea și prima evaluare pe context macro. În urma acestei evaluări dispare pericolul suspendării fondurilor europene în acest moment. E foarte important, această secure deasupra capului nostru cu tăierea fondurilor europene a existat din primul moment în care a fost investit guvernul.”

Prin dialog constant cu Comisia Europeană și prin prioritizarea proiectelor, România a reușit să-și consolideze poziția în negocieri, spune ministrul, care consideră că anul 2025 poate fi momentul relansării încrederii partenerilor europeni în direcția fiscal-bugetară a țării.