Dezvoltăm România Sustenabil: O nouă șansă pentru copiii născuți prematur

La Târgu Mureș însă, oameni din companii și organizații construiesc o șansă în plus pentru cei mai mici dintre noi.

VOX: „Aici va fi intrarea.”

Pe șantierul viitoarei Secții de Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș astăzi sunt doar pereți gri. Dar în spatele fiecăruia se ascunde un plan precis.



VOX: „În partea aceasta vom avea zona de training. În partea aceea din spate vom avea banca de lapte matern și farmacia, zona de preparare a fluidelor.”

Lucrările, finanțate în proporție de 100% din donații, au început la finalul anului trecut și ar trebui să fie finalizate în 2028. Va fi a doua secție de acest fel din România, având peste 3.200 de metri pătrați de spațiu medical conceput și amenajat la cele mai înalte standarde. Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu Asociația Cristi Vasiliu - ACV România, Inima Copiilor și Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș.

Prof. dr. Manuela Cucerea, șefa Secției de Neonatologie Târgu Mureș: „Este împlinirea unui vis. Întotdeauna ne-am dorit, întreg colectivul nostru ne-am dorit să avem să avem un spațiu mai mare, o secție la standarde europene și, efectiv, este un vis împlinit. Existând un centru regional de traininguri,un centru nou, pentru noi este un lucru extraordinar, în sensul în care vom avea spațiu dedicat, vom avea săli de training, avem deja foarte multe simulatoare, ceea ce contează foarte mult în instruirea viitorilor specialiști.”

Visul nu s-ar fi materializat fără parteneri care au ales să investească concret. Holcim România a contribuit cu întreaga cantitate de beton necesară noului corp de spital. În plus, compania a sprijinit proiectul cu peste 2 milioane de lei și a finanțat bazinul de incendiu și pasarela care va conecta noua clădire cu Spitalul Clinic Județean de Urgență

Delia Vasiliu, președinte Asociația Cristi Vasiliu: „Suntem așa cum vedeți cu structura ridicată aproape complet, și am început închiderea cu zidărie. Holcim România ne sprijină cu întreaga cantitate de beton.”

Alina Cristea, Manager CSR & Programe Educaționale Holcim România: „Succesul nu înseamnă practic construirea unei clădiri, nu înseamnă rezultate financiare, nu însemnă construcția propriu zisă ci înseamnă salvare de vieți.”

Și nu este un caz singular. Holcim România direcționează aproximativ 60% din eforturile sale de sponsorizare către spitale. La Câmpulung Muscel, compania a finanțat recent amenajarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal, dotarea cu echipamente medicale și achiziționarea unui aparat de radiologie de ultimă generație, investiții care vor deservi estimativ 2.500 de pacienți anual. Pentru că atunci când se investește în sănătate, se investește în viitorul unei țări.

La Târgu Mureș se construiește a doua secție ATI neonatală de nivel 3B din România.

5.000 de nou‑născuți grav bolnavi din întreaga țară vor putea fi îngrijiți aici în primii 10 ani de la deschiderea secției

60% din sponsorizările Holcim România direcționate către spitale.