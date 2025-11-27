Cât mai durează boom-ul imobiliar? Experții anunță cifrele care pot schimba tot în 2026!

Piața imobiliară din România în pragul lui 2026: între încredere, inovație și presiunea adaptării

Tranzacțiile imobiliare din România arată o piață mai stabilă decât se credea, în ciuda provocărilor generate de digitalizare, legislație și finanțare. Liderii din domeniu atrag atenția: nu vorbim despre o criză, ci despre un moment de ajustare care necesită strategie și cooperare între actorii din industrie.

Piața imobiliară din România traversează o perioadă complexă, în care presiunea economică și schimbările rapide din comportamentul cumpărătorilor obligă dezvoltatorii și agenții să se adapteze mai repede ca oricând. Conferința „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, a reunit specialiști care au analizat tendințele și provocările anului 2026.

Tranzacțiile la nivel național: scăderile nu indică o criză

În cadrul dezbaterilor, Alexandru Pricop, Managing Partner SVN România, a ținut să corecteze percepția publică privind dinamica tranzacțiilor imobiliare.

„Aș dori să fac o corecție în ceea ce privește numărul de tranzacții la nivel național. Scăderea este, conform datelor ANCP, de doar 2,7%. 2,7% înseamnă nici măcar o corecție, se încadrează în marja de eroare”, a explicat acesta, subliniind că piața nu se confruntă cu o criză semnificativă.

Datele arată, astfel, o menținere relativ stabilă a interesului pentru achiziții, în ciuda incertitudinilor economice și a accesului mai dificil la finanțare.

Bucureștiul resimte mai puternic încetinirea

Capitala înregistrează diferențe mai vizibile. Tranzacțiile din primele zece luni ale anului sunt în scădere cu aproximativ 5,7% față de perioada similară din 2023, totalizând aproximativ 46.000 de locuințe vândute.

Pricop a prezentat, de asemenea, o analiză asupra indicatorilor care influențează prețurile, oferind o imagine mai clară asupra accesibilității locuințelor.

„Aș vrea să vă mai spun câteva cifre care sunt foarte importante și care pot crea o imagine concludentă asupra trendului în ceea ce privește prețurile. Noi avem de aproximativ 10 ani un indice pe care îl calculăm, indicele salariilor, care măsoară impactul salariilor asupra prețului unui apartament.”

Potrivit acestui indice, sunt necesari aproximativ opt ani de salarii pentru achiziția unui apartament mediu.

„Conform calculelor noastre, în momentul de față, pentru a-ți cumpăra un apartament și când vorbesc despre un apartament, mă raportez la o medie de aproximativ 55m² în București, dar chiar și la nivel național, în momentul de față, ai nevoie de aproximativ opt ani de salarii”, a precizat el.

Un ecosistem ce necesită colaborare

În ciuda presiunilor, specialiștii consideră că piața nu se află în declin, ci în recalibrare. Digitalizarea accelerată, schimbările legislative și noile așteptări ale cumpărătorilor impun o abordare unitară și parteneriate puternice între dezvoltatori, agenții și instituțiile financiare.

Pentru 2026, mesajul industriei este clar: încredere, inovație și adaptare sunt elementele care pot stabiliza piața și pot menține interesul cumpărătorilor într-o perioadă în care predictibilitatea devine tot mai greu de obținut.