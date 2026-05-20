Piața imobiliară din România rămâne sub presiune. Alexandru Manea: „Cei care așteaptă scăderi de prețuri se îmbată cu apă rece”

Alexandru Manea avertizează: „Blocajul politic ține prețurile sus”. De ce locuințele devin tot mai greu de cumpărat în România

Piața imobiliară din România traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani, pe fondul creșterii fiscalității, al blocajelor administrative și al lipsei de predictibilitate politică. În timp ce accesul la locuințe devine tot mai dificil pentru tineri și pentru familiile aflate la început de drum, dezvoltatorii și investitorii avertizează că problemele structurale continuă să împingă prețurile în sus.

În același timp, cumpărătorii sunt din ce în ce mai atenți la standardele de viață pe care le oferă un proiect rezidențial. Nu mai este suficient un apartament bine poziționat. Oamenii caută infrastructură, acces rapid către oraș, siguranță, spații verzi și o calitate mai bună a vieții. În paralel cu creșterea prețurilor, cresc și așteptările clienților.

Aceste teme au fost analizate în cadrul conferinței „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, organizată de Antena 3 CNN împreună cu platforma Homezz. Evenimentul a reunit specialiști și lideri din domeniu care au discutat despre provocările actuale ale sectorului și despre direcția în care se îndreaptă piața imobiliară românească.

Alexandru Manea: problema principală este blocajul politic

În cadrul conferinței, expertul imobiliar Alexandru Manea a explicat că actualele dificultăți nu sunt generate nici de pandemie, nici de războiul din apropierea granițelor României, ci de lipsa de stabilitate și predictibilitate din mediul politic.

„Tot ce se întâmplă și toate blocajele pe care le avem în prezent nu sunt din cauza războiului, pentru că am trecut cu bine peste această perioadă. Nu sunt nici din cauza pandemiei. Ați văzut că s-a dezvoltat și zona Ilfov. Oamenii și-au dorit locuințe mai mari, curți, grădini și o viață mai prietenoasă, cu mai mult aer atunci când ajung acasă. Problema vine din acest blocaj politic din care, de doi ani, nu mai reușim să ieșim. Credeam că am scăpat anul trecut, dar se pare că și anul acesta continuăm cu aceeași lipsă de predictibilitate”, a declarat Alexandru Manea.

Potrivit specialistului, această stare de incertitudine afectează direct dezvoltarea proiectelor imobiliare și descurajează investițiile pe termen lung. În lipsa unor reguli clare și stabile, atât dezvoltatorii, cât și cumpărătorii devin mai precauți, iar piața se mișcă mai lent.

Investitorii cu bani caută tot mai multe oportunități în afara României

Un alt semnal important tras de Alexandru Manea vizează migrarea capitalului românesc către piețe externe considerate mai sigure și mai predictibile. Potrivit acestuia, clienții cu averi foarte mari sunt interesați din ce în ce mai mult de investiții imobiliare în alte state.

„Suntem foarte aproape de tot ceea ce înseamnă clienții cu foarte mulți bani. Mă uitam zilele trecute la statisticile privind multimilionarii și am ajuns la 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane. O parte dintre acești cumpărători îi cunoaștem și lucrăm zilnic cu ei. Ne cer investiții și în afara țării, inclusiv pentru că avem licență Forbes Global Properties în România. În realitate, ei caută investiții în state unde există predictibilitate”, a explicat expertul imobiliar.

Declarația vine într-un moment în care tot mai mulți investitori preferă să își diversifice portofoliile în piețe externe, unde legislația și politicile economice sunt mai stabile. Specialiștii din domeniu avertizează că România riscă să piardă capital important dacă actualele blocaje administrative și fiscale vor continua.

De ce nu scad prețurile apartamentelor

Una dintre cele mai discutate teme din piața imobiliară rămâne evoluția prețurilor. Mulți cumpărători speră încă la o corecție semnificativă, însă Alexandru Manea susține că acest scenariu este puțin probabil în actualele condiții.

Expertul consideră că blocarea proiectelor noi și lipsa dezvoltării în zonele centrale reduc oferta și creează un efect de exclusivitate care menține prețurile ridicate.

„În momentul în care avem proiecte blocate și nu putem construi mai multe apartamente, apare acel produs de unicitate. Exact cum o operă a lui Brâncuși valorează enorm pentru că este unică, la fel și aici. Astăzi, în București, avem doar unul sau două proiecte considerate cu adevărat unice. Nu este normal ca un oraș precum Bucureștiul să aibă atât de puține proiecte de acest tip. În aceste condiții, este firesc ca dezvoltatorul să ceară 10.000 de euro pe metrul pătrat”, a spus el.

În opinia sa, lipsa concurenței reale între dezvoltatori contribuie direct la menținerea unor prețuri foarte mari, mai ales în Capitală, unde cererea rămâne ridicată.

Bucureștiul, blocat între clădiri abandonate și lipsa investițiilor

Alexandru Manea a atras atenția și asupra situației din centrul Capitalei, unde dezvoltarea urbană este mult sub potențialul real al orașului. El susține că lipsa proiectelor moderne și a investițiilor în hoteluri sau boutique-hoteluri afectează imaginea Bucureștiului și limitează atractivitatea zonei centrale.

„Dacă am avea 20-30 de proiecte în zone centrale, ar exista concurență reală. În prezent, centrul Bucureștiului este aproape inexistent din punct de vedere al dezvoltării: nu avem suficiente hoteluri, boutique-hoteluri sau investitori interesați, pentru că imaginea este încă aceeași – în stânga ruină, în dreapta ruină”, a concluzionat Alexandru Manea.

În acest context, specialiștii din industrie avertizează că piața imobiliară din România are nevoie urgentă de predictibilitate, investiții și reguli clare pentru a putea susține dezvoltarea pe termen lung. Până atunci, cumpărătorii vor continua să se confrunte cu prețuri ridicate și cu o ofertă limitată în marile orașe.