Președinte Transavia: Noi nu încurajăm performanța, promovăm incompetența

"Comportamentul statului de peste 30 de ani a fost ca într-o familie, care are doi copii. Pe cel care ia premiul I la școală, îi dă două palme după cap și îl trimite cu turma de poști la păscut, iar pe cel care rămâne repetent îi cumpără bicicletă șiîl duce la mare. Exact așa se întâmplă și cu ajutoarele care se dau. Din punctul meu de vedere, nu se obține nimic de la ele pentru că politica este grerșită de la capul locului.

Noi nu premiem, nu încurajăm perfomanța și totdeauna dăm bani la cei care stau cu mâna întinsă, adică promovăm incompetența, leneșii și puturoșii. Nu premiem competența", atrage atenția fondatorul Transavia.

El spune că statul alocă fonduri persoanelor care nu muncesc.

"Am construit un milion mp de spațiu de producție fără să am niciun leu credit fonduri europene și fără să primesc vreodată ajutor de stat. Toate acestea le-am făcut doar din activitatea economică și din profitul realizat. Dacă statul este curios, îl rog să se uite la cei care au luat cele mai multe fonduri europene și ajutoare de stat, că majoritatea au dat mult mai puțini bani înapoi către stat vizavi de ajutoarele pe care le-au primit, față de cei care nu au primit. În mod cert am dat statului, prin impozite și taxe, mult mai mulți bani decât au dat cei care au primit fonduri europene și ajutoare de stat.

La orice formă de comunitate umană sau activitate economică trebuie încurajată și susținută performanța, și nu tot timpul să cheltuim banii sprijinind pe toți amărâții și nepricepuții, care și-au ales să facă o meserie pentru care nu sunt pregătiți, și de fiecare dată o duce rău, stă cu mâna întinsă, ca ceilalți să-i dea bani", explică Ioan Popa, care avertizează că "Orice activitate economică trebuie să aibă un criteriu de bază - profitabilitatea. Nu pot să încep un clucru astăzi cu 1000 de lei în buzunar, și mâine mă trezesc cu 900. Atunci mai bine nu mai fac".