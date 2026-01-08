Români care Dezvoltă România: Prevenție inteligentă prin analiza genetică avansată

Astăzi, medicina preventivă face un pas important înainte, prin integrarea informațiilor genetice individuale pentru a oferi recomandări personalizate care optimizează alimentația şi exercițiile fizice și ajută la gestionarea stresului. Iar programul Longevity 100+ al MedLife schimbă complet modul în care oamenii își înțeleg și își îngrijesc propria sănătate. Pentru că testarea genetică ne arată nu doar ce predispoziţii la boli avem, dar şi ce schimbări putem face astfel încât să reducem riscurile.

Dr. Monica Stoian, medic specialist genetică, MedLife: „Ce fel de nutrienți ni s-ar potrivi nouă? În conformitate cu profilul nostru genetic pe care îl avem, pentru că unii dintre noi am putea metaboliza mai bine carbohidrații, alții nu chiar așa de bine. Sau grăsimile saturate, de exemplu.”

Vorbim despre despre prevenție inteligentă prin adaptarea recomandărilor la variantele genetice proprii fiecărei persoane. Pe lângă identificarea nutrienţilor care pot fi metabolizați mai uşor sau mai greu, se pot face ajustări nutriționale și de activitate fizică, iar somnul și gestionarea stresului pot fi optimizate în funcție de profilul genetic individual.

Dr. Monica Stoian, medic specialist genetică, MedLife: „La categoria stil de viață, da, putem să aflăm anumite informații despre sport, despre mișcare, despre dietă, despre somn și despre unele aspecte ale imunității. Și atunci, cunoscând aceste predispoziții, am putea să ne ajustăm inclusiv nivelul de sport la care să ne expunem.”

Programul subliniază importanța unei abordări personalizate, care ține cont de modul unic în care funcționează fiecare corp, și oferă acces la o platformă care permite actualizarea recomandărilor odată cu schimbările de vârstă sau condiții de sănătate. Iar scopul este ca fiecare persoană să poată lua măsuri preventive eficiente pentru a trăi o viață sănătoasă și îndelungată.

Robert Beke, Director Executiv Divizia de Laboratoare, MedLife: „La sfârşitul zilei, pacientul va primi în cadrul aplicației MedLife un tablou, un status al sănătății sale. Cu aceste scoruri de risc pentru diferitele afecțiuni medicale sau din zona de stil de viață, însoțite, bineînțeles, de recomandări date de către medicii geneticieni, care vor realiza un consult genetic post testare.”

Programul gestionează datele genetice cu cele mai stricte standarde de confidențialitate și securitate, respectând etica medicală și reglementările internaționale. Confidențialitatea și securitatea datelor sunt prioritare, iar rezultatele sunt comunicate doar pacientului, în cadrul consultației cu medicul genetician, și nu pot fi accesate de angajatori, asiguratori sau alte terțe părți.