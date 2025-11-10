România a ignorat legea responsabilității fiscale timp de 15 ani. Laurian Lungu: „Nu poți încălca legea la nesfârșit”

România, prinsă în capcana propriilor cheltuieli: „Statul nu a respectat legea responsabilității fiscale”

România a ignorat constant legea responsabilității fiscale în ultimii 15 ani, un comportament care nu poate continua la nesfârșit, avertizează Laurian Lungu, co-fondator Consilium Policy Advisors Group. Prezent la Conferința Income Magazine Corporate „România – între normativele europene și echilibrul bugetar”, Lungu a explicat că lipsa disciplinei bugetare a adus țara în situația actuală.

„Nu am fi ajuns la deficite mari dacă atunci când am crescut cheltuielile cu pensii și salarii puneai contrapartidă pe partea de venituri”, a declarat Laurian Lungu.

Potrivit economistului, deși Ministerul de Finanțe și Guvernul depun eforturi pentru a reduce deficitul bugetar, realitatea pieței arată că sectorul privat este împovărat de taxe și lipsă de logică economică în politica fiscală.

„Efortul pe care îl face ministerul de Finanțe și guvernul pentru a duce deficitul sub control… până la urmă piețele dictează totul. E lăudabil efortul, dar dacă nu ne uităm la noi în piață să vedem că sectorul privat e într-o situație dramatică, pentru că e împovărat de taxe, sunt aceste taxe care nu au niciun fel de sens, nicio logică economică”, a mai spus Lungu.

Acesta atrage atenția că veniturile bugetare reale sunt în scădere, chiar dacă taxele cresc. „Mă uitam pe încasările de la buget pe TVA și accize. Ele au scăzut pe media pe 12 luni în termeni reali. Ce facem? Creștem taxele, dar veniturile în termeni reali scad, sunt pe o tendință descrescătoare”, a explicat expertul.

Lungu avertizează că România se apropie de o limită critică și că anul 2026 ar putea fi unul extrem de dificil. „Situația poate fi prematură, dar pentru mine e un semnal de alarmă care spune că poți să-ți fi atins limitele. Ar fi foarte dificil – 2026 va fi un an dificil. Dacă ai un șoc cum am avut în 2008 – tu îți faci un plan, dar trebuie să ne uităm și în lume”, a spus el.

„Statul nu a respectat legea”

Economistul a reamintit că legea responsabilității fiscale, adoptată în 2010, a fost ignorată în mod repetat de autorități.

„Legea responsabilității fiscale. O avem din 2010. În mod repetat s-a uitat de ea. Noi am ajuns aici pentru că nu s-a respectat legea. Statul nu a respectat legea. Nu am fi ajuns la deficite mari dacă atunci când am crescut cheltuielile cu pensii și salarii puneai contrapartidă pe partea de venituri. Nu s-a făcut asta, deși în lege se spune clar. Trebuie să ai responsabilitate dacă faci asta, nu poți să încalci legea la nesfârșit”, a conchis Laurian Lungu.