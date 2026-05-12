Companiile din România, obligate să respecte standardele ESG. Ce beneficii și riscuri aduc noile reguli europene

Standardele ESG schimbă regulile jocului pentru companiile din România. Firmele mici, cele mai expuse noilor costuri

Standardele europene privind mediul, sustenabilitatea și guvernanța corporativă, cunoscute sub denumirea ESG (Environmental, Social and Governance), transformă rapid modul în care funcționează companiile din România. Dacă în trecut aceste practici erau privite drept recomandări sau strategii opționale de imagine, astăzi ele devin obligații concrete pentru tot mai multe firme.

Impactul noilor reguli europene asupra economiei locale, costurile de implementare și provocările pentru antreprenorii români au fost analizate în cadrul dezbaterii „Viitorul ESG în România: sustenabilitate, responsabilitate, eficiență”, organizată de Antena 3 CNN.

Moderatorul evenimentului, Adrian Ursu, a explicat că standardele ESG nu mai reprezintă o simplă alegere pentru companii, ci o direcție obligatorie impusă de legislația europeană și de cerințele pieței.

„Nu mai este doar un moft și nici doar o opțiune. Vorbim despre un întreg pachet de standarde care înseamnă mai multă transparență, eficiență și responsabilitate în relația companiilor cu partenerii, furnizorii și clienții”, a declarat jurnalistul.

Implementarea ESG vine cu costuri importante pentru companii

Adoptarea standardelor ESG presupune investiții consistente, în special în prima etapă. Companiile trebuie să implementeze proceduri noi, să realizeze raportări suplimentare și să investească în tehnologii și soluții care respectă normele de sustenabilitate.

Deși costurile inițiale sunt ridicate, există și beneficii pe termen lung. Potrivit lui Adrian Ursu, instituțiile financiare încep deja să recompenseze firmele care respectă standardele ESG.

„Sunt multe bănci care oferă bonificații la credite companiilor care îndeplinesc criteriile ESG. Acest lucru poate reprezenta un avantaj important și un câștig real pentru mediul de afaceri”, a explicat moderatorul conferinței.

Tot mai multe companii europene și internaționale includ criteriile ESG în evaluarea partenerilor și furnizorilor, ceea ce înseamnă că firmele care nu se adaptează riscă să piardă contracte sau accesul la finanțare.

Firmele mici și mijlocii, în fața celor mai mari provocări

Una dintre cele mai importante teme discutate în cadrul conferinței a fost impactul noilor reguli asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Spre deosebire de marile corporații, IMM-urile nu dispun întotdeauna de resurse financiare sau de departamente specializate pentru gestionarea cerințelor ESG.

Adrian Ursu a atras atenția că antreprenorii mici riscă să fie dezavantajați în competiția cu marile companii, care au deja infrastructura necesară pentru implementarea acestor standarde.

„Acolo este greul pentru micii întreprinzători. Să ai un departament dedicat pentru toate aceste reglementări și să investești în elementele necesare standardizării presupune costuri și resurse semnificative. Din acest motiv, firmele mici pot deveni vulnerabile în fața marilor jucători”, a afirmat jurnalistul.

În România, multe IMM-uri se confruntă deja cu dificultăți legate de creșterea costurilor operaționale, lipsa forței de muncă și accesul limitat la finanțare. Introducerea obligațiilor ESG adaugă o presiune suplimentară asupra mediului antreprenorial.

Reglementările europene trebuie adaptate la realitățile economiei românești

Participanții la dezbatere au subliniat că aplicarea standardelor ESG trebuie analizată și din perspectiva interesului economic local. Deși obiectivele de sustenabilitate sunt considerate necesare pentru viitorul economiei europene, antreprenorii cer măsuri care să sprijine competitivitatea firmelor românești.

Potrivit lui Adrian Ursu, România trebuie să găsească un echilibru între respectarea regulilor europene și protejarea mediului de afaceri autohton.