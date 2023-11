Statistica neagră de pe șosele României: 1.600 de oameni mor anual în accidente rutiere

Această statistică neagră are multiple cauze, iar în țara noastră conceptul de siguranță rutieră este încă o noțiune abstractă. Anul trecut am cheltuit echivalentul a 1,5% din PIB cu îngrijirea medicală a persoanelor care au fost victime ale unor accidente rutiere, ceea ce înseamnă circa 5 miliarde de euro. O sumă imensă care ar fi putut fi folosită pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, dar noi continuă să plătim un preț foarte mare, pentru că mulți dintre pietoni și șoferi ignoră cele mai elementare reguli de siguranță. Problemele infrastructurii rutiere și ale numărului mare de accidente din România au fost discutate ieri în cadrul conferinței „De la şoselele morţii înapoi pe drumul spre viaţă”, organizată de postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, alături de cotidianul național Jurnalul, în cadrul seriei de evenimente „România Inteligentă”.

În România mor anual în urma accidentelor rutiere 1.600 de persoane. În ultimii 10 ani și-au pierdut viața 24.000 de persoane. Anual 120 de copii devin victimele acestor accidente, iar jumătate dintre ei sunt pasageri în vehicule. Avem peste 300.000 de accidente anual pentru care vinovații nu suferă nicio măsură coercitivă. În fiecare zi, două din 10 accidente sunt produse de tineri, iar 4 din 10 sunt cauzate de șoferi care au carnetele luate de mai puțin de 5 ani. Înregistrăm un mort la 20 km de autostradă, în timp ce în Franța se înregistrează un mort la 90 km. 17% din accidentele rutiere se produc din cauza indisciplinei pietonilor, 13% din cauza indisciplinei bicicliștilor, iar 8% se produc la trecerile de pietoni din cauza neacordării priorității. Am scos educația rutieră din programa școlară, nivelul de instruire în școlile de șoferi a scăzut foarte mult, în ciuda filtrelor rutiere tot mai multe, numărul șoferilor prinși băuți și/sau drogați nu a scăzut, iar dintr-un parc auto de circa 10 milioane de vehicule, doar 7 milioane au RCA. Aceasta este realitatea de pe șoselele noastre, o țară care și-a asumat să reducă până în 2030 la jumătate numărul deceselor rutiere comparativ cu 2010, când s-au înregistrat aproximativ 1.300.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „600 de milioane de euro, prin PNRR, pentru programe de siguranţă rutieră”

Prezent la dezbateri, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a precizat că în PNRR există 600 de milioane de euro care pot fi accesați pentru proiecte ce ţin de siguranţa rutieră. „Faţă de ceea ce ne-am angajat în 2010 şi, da, şi în 2010 eram în continuare, din păcate, pe primul loc la nivel european, ne-am angajat să reducem cu 50% numărul de persoane decedate pe şosele. Să ştiţi că a existat, şi există, o scădere undeva la 43% faţă de ce se întâmpla în 2010. În 2010 au fost peste 1.300 de persoane care au decedat în România ca urmare a accidentelor rutiere. În anul 2020, au fost 782. S-a redus foarte mult, dar în continuare, suntem pe primul loc. Au existat în toţi aceşti ani şi există în continuare strategii naţionale pentru siguranţă rutieră. De asemenea, ne propunem, statul român îşi propune ca până în 2030 să mai facă o reducere de 50% faţă de anul 2019. Eu cred că, acum, la început, ar fi bine să vă spun că, inclusiv prin programe naţionale şi programe finanţate inclusiv prin PNRR, dorim să ne atingem aceste ţinte. Şi v-aş spune că prin PNRR, nu toate programele fiind coordonate de Ministerul Transporturilor, mai sunt şi alţi titulari, dar adunând toate programele care ţin de siguranţa rutieră pot să vă spun că suma totală e undeva la peste 600 de milioane de euro, care pot fi accesate, şi vor fi accesate, pentru siguranţă rutieră. (...) Legat de partea cealaltă, de infrastructură, e adevărat. Statul român a rămas dator cetățeanului român, de după Revoluţie, din 1990, printre primele puncte unde datoria statului român faţă de cetăţeanul român a rămas este legată de infrastructură. Am rămas datori indiferent de guverne, indiferent de miniştri, indiferent de preşedinţi, de 30 de ani, statul român a rămas dator. Eu cred că, cu toate finanţările pe care le avem în acest moment, şi ne aflăm în continuare, în numai două luni, la intersecţia a trei mari programe de finanţare europene, fie că vorbim de POIM, fie că vorbim de viitorul program operaţional de transport sau PNRR, sunt programe de finanţare care vor duce până în 2030 la construirea unei infrastructuri. De exemplu, anul trecut, la Ministerul Transporturilor, am semnat contracte de peste 10 miliarde de euro pe dezvoltarea infrastructurii de transport, cam cât 5 ani înainte, din 2017. Anul acesta, anul viitor, anul 2025, ar trebui să fie anii în care vor fi date în circulaţie aceste proiecte şi da, eu am mai spus public, până la finalul anului viitor, undeva în decembrie 2024, începând din această toamnă, în România vor fi daţi în circulaţie peste 250 de kilometri de drum expres şi autostradă. Cu titlu de exemplu, gândiţi-vă că abia luna trecută noi am atins, după 30 de ani, 1.000 de kilometri de autostradă. Cu toate proiectele care sunt acum în desfăşurare, eu sunt optimist că cealaltă mie de kilometri se atinge mult mai repede, undeva până în 2030 vom atinge această ţintă”.

Raed Arafat: „Până la sfârşitul anului, vom avea şase elicoptere Black Hawk destinate situaţiilor de urgenţă”

„Cam după 2007-2008, am îmbunătăţit parcul auto la Serviciile de Ambulanţă, la SMURD, am răspândit SMURD-ul în toată ţara, am început să creştem capacitatea aeriană de intervenţie şi asta a însemnat sosire mult mai rapidă la accidentele în afara oraşului şi trimiterea unor echipe foarte bine pregătite, cu descarcerare, cu tot, ca să poată să salveze vieţi. (...) Dacă dau numai cifre din ultimele investiţii, făcute în ultimii cinci ani, s-a modernizat complet parcul autospecialelor de descarcerare mai complexe, care sunt acum 66 de autospeciale noi distribuite în ultimii doi ani, toate maşinile de Pompieri noi care se distribuie au echipamente de descarcerare tocmai ca să poată dacă ajung să scoată cât mai rapid pacientul. Îmbunătăţim viitoarele ambulanţe şi vor fi total altceva faţă de ce am folosit până acum, cu multă tehnologie şi dotare pe ele. Sunt zece baze aeriene funcţionale. Aşteptăm să o deschidem pe cea de-a 11-a în judeţul Suceava. Vor sosi elicopterele mari, care fiecare este pregătit cu patru tărgi de transport. Pe lângă alte acţiuni pe care poate să le facă, una din acţiuni este asistenţa medicală de urgenţă în accidentele colective. În mijlocul lunii noiembrie le aşteptăm. Până la sfârşitul anului vom avea, sper, şapte elicoptere Black Hawk, şase destinate situaţiilor de urgenţă, unul, ordinii publice”.

Alexandru Ciuncan, director general UNSAR: „Avem anual 6 autovehicule dintr-o 100 implicate într-un accident”

„Industria de asigurări prin UNSAR a avut inițiativa fondării acestui proiect de țară (Coaliția pentru Siguranță Rutieră - n.red). Sunt acum 25 de instituții, de autorități, de organizații, de companii private, toate având un singur scop: scăderea frecvențelor accidentelor rutiere. În momentul ăsta, din păcate, România este campioană la tot ceea ce înseamnă frecvența accidentelor rutiere. Avem anual 6 autovehicule dintr-o 100 implicate într-un accident. Ca idee, Polonia e undeva la 3%. Deci avem foarte mult de lucru în direcția asta și ideea cu care am venit este să adunăm laolaltă cât mai multe părți interesate, să creăm acest proiect de țară și să venim cu propuneri concrete, cu politici publice, cu propuneri în fiecare an în direcția asta, cu propuneri vizând aplicarea și îmbunătățirea legislației rutiere și așa mai departe”.

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne: „Într-un an de zile vă asigur că Poliția Română va fi echipată complet”

„Statistic, numărul victimelor rutiere a scăzut cu 12% față de 2019. Suntem departe de obiectivul de reducere cu 50% până în 2030. Neatenția pietonilor, viteza în trafic, neatenția bicicliștilor, neacordarea priorității la trecerea de pietoni sunt principalele patru cauze ale accidentelor rutiere. Este îngrijorătoare rezistența la sancționare. Numărul celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice și a drogurilor nu a scăzut, în ciuda acțiunilor de control. Avem un program lansat deja pentru achiziția de camere video și montarea lor pe drumurile publice. În luna ianuarie vom da drumul unui proiect care prevede echiparea Poliției cu sute de mașini, elicoptere. Într-un an de zile vă asigur că Poliția Română va fi echipată complet. Contractele sunt deja făcute, iar anul viitor vor fi alocați bani”.

Mihai Alecu, director general RAR: „Vechimea parcului auto a crescut”

„Vechimea parcului auto din România este de 15 ani, cu cinci ani peste media UE. Vechimea a înregistrat o creștere după ce în 2008 ea era de opt ani. Controalele efectuate de Registrul Auto Român arată că multe mașini circulă având defecțiuni tehnice. În primul semestru al acestui an noi am verificat 44.000 de autovehicule, iar dintre acestea 44% au prezentat deficiențe”.

Titi Aur, Academia Titi Aur: „Să nu ne mai îmbătăm cu apă rece”

„Să nu ne mai îmbătăm cu apă rece. Numărul de accidente rutiere nu a scăzut. A scăzut un pic numărul de decese. Ăsta a scăzut pentru că a crescut mult calitatea elementelor de siguranță pasivă a mașinilor, a crescut foarte mult intervenția la accidente. Clasamentul adevărului arată mult mai rău. Spunem că nu avem șosele modernizate, dar a crescut numărul accidentelor pe drumurile modernizate. Nivelul școlii de șoferi este mai slab decât înainte de 1989. Nu se mai face testare psihologică, nu se face poligon, nu se face condusul de noapte, nu se mai pune accentul pe teorie”.

