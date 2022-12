Streinu Cercel: Pentru sănătate trebuie să luăm în calcul bugete multianuale

"Lucrurile sunt cât se poate de simple. Dacă ne dorim să trecem la prevenție și să folosim terapia ca prevenție, atunci trebuie să facem un plan cât se poate de clar pentru că avem date din teritoriu. Știm că în momentul de față avem la 1,9% populație cu virus hepatic C replicativ. Adică știm că virusul se înmulțeste și îl găsim prezent în sângele pacienților. Plecăm aici calculul care este populația din țară care a mai rămas, înmulțim cu 1,9% și vedem care ar fi nevoia de diagnostic, respectiv testare, pentru următorii 2-3 ani, pentru că lucrurile acestea nu se pot face de azi pe mâine. Este primul pas", explică acesta.

Tratamentul pentru persoanele neasigurate este asigurat prin lege.

"Avem un decalaj cu cei neasigurați. A fost închis pentru că a trecut și prin Senat, și prin Cameră, un paragraf de lege care spune că persoanele neasigurate vor beneficia de același drept la testare și, respectiv, la tratament, în cadrul Programului Național de Sănătate. Și odată cu apariția și publicarea în MO, devine literă de lege", spune medicul.

Totodată, medicii de familie trebuie să trimită toți pacienții din listă la teste în următorii 4 ani.

"În cealaltă parte, trebuie să cooptăm medicii de familie care au niște liste cu persoane care sunt înscrise. Și să le dăm un orizont de timp de 2,3, maxim 4 ani, în care toate persoanele de pe listă să fie testate. Pentru asta trebuie să imaginăm un fond dedicat pentru testarea pentru B, C, HIV, D și HCV, în așa fel încât să știe medicul de familie care cum să dea trimitere, și acea trimitere să fie onorată. Pentru că altfel putem să dăm câte legi vrem, dacă nu facem ceva cu dedicație nu vom rezolva aceste probleme. Sunt probleme majore de sănătate publică. Orice pierdere duce apoi la lucruri care apar în spate.

Când am început terapia cu medicamente direct active împotriva virusului hepatic C știam că vindecăm infecția. În spate rămâne însă hepatita cronică, nu se șterge doar pentru că am scos virusul din circulație. El lasă acolo niște urme. Acele urme la unii pacienți care au fost tratați tardiv s-a transformat în cancer hepatic. Nu trebuie să ajungem acolo. De aceea trebuie să îi depistăm rapid, să-i tratăm rapid pentru că acum, în 8-12 săptămâni, putem să vindecăm de infecția cu virusul hepatic C pe absolut oricine. Mai ales că discutăm de scheme care sun pan-genotipice", precizează Streinu-Cercel.

Succesul terapeutic al hepatitei C este de circa 95%.

"Până acum România a avut un avantaj că a fost cu genotipul 1b care a fost sensibil la aceste medicamente, și ca dovadă, în primul val succesul terapeutic a fost de 99,32%. Pacienți care s-au vindecat de infecția cu HCV. Pe urmă, din diverse motive, au ajuns undeva la 95-96%, ceea ce este enorm. Au intervenit apoi subtipurile aduse din alte părți, din Egipt, Grecia și am devenit și noi mai cosmopoliți. Dar acum avem scheme pan-genotipice care practic nu mai țin cont de acest genom și putem să îi vindecăm.

Însă nu trebuie să punem virusul hepatic C deoparte. El merge în paralel cu virusul hepatic B, unde avem 4,5% populație, și care transmite dacă este replicativ. Avem și HIV la 0,0..dar nesemnificativ. Toate aceste persoane care sunt depistate și puse sub tratament devin nedetectabile. Dacă devin nedetectabile nici nu transmit virusul. Dacă facem un calcul și suprapunem 5 ani, unii peste alții, terapia ca prevenție și terapia ca schemă terapeutică, o să vedem că după doi ani încep să se egalizeze aceste fonduri iar după 5 ani vom discuta doar de prevenție din când în când, și dispare o sarcină și o presiune terapeutică", spune președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat.

Acesta atrage atenția că este nevoie de buget multianual pentru a asigura tratament continuu pacienților.

"Eu cred că România a făcut progrese fantastice în acest domeniu însă sunt o serie de obstacole, cum a fost aprobarea tardivă a bugetului. Sper ca aceste lucruri să dispară pentru că deja am fost anunțați că de săptămâna viitoare vor începe discuțiile pe buget și, undeva la jumătatea lui ianuarie, să avem un buget deja repartizat la ministere.

Pentru sănătate trebuie să luăm în calcul bugete multianuale. Trăsnaia asta cu bugete de la 1 ianuarie - 31i decembrie trebuie dă înceteze. A fost folosită pe vremuri, a funcționat foarte bine, de ce nu putem face acum bugete multianuale la sănătate?

Acum apar medicamente care se aplică la 2 luni, la 6 luni, o injecție subcutanată, sau o perfuzie, și omul duce viață absolut normală. S-a schimbat paradigam, nu se mai vorbește de vindecare, ci de calitatea vieții. Va trebui să ne schimbăm modul de gândire, să ne uităm la om ca la o persoană care trebuie să fie și sănătoasă, și fericită, și bine-dispusă, pentru că dacă le are pe toate se duce la muncă, și nu-l doare capul.

Streinu-Cercel mai precizează că accesul pacientului la tratament în România este foarte bun și pot fi tratați bolnavii din stadiul 0.

Conferința este transmisă live pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro si pe paginile de Facebook ale Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial și Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalulro , iar tronsoane ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.