Conferința națională „România inteligentă”. Tehnologia online aduce pacientul mai repede la medic

Cât de pregătit este sistemul să facă față acestor așteptări și cât de repede poate implementa în practică noile tehnologii au fost doar câteva dintre întrebările la care au răspuns reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Parlamentului, ai pacienților, precum și oficiali ai Consiliului Județean Ilfov. Acest județ, care înconjoară Bucureștiul, a fost ales ca un exemplu de bune practici în domeniu, și tocmai de aceea subiectul central a fost „Campaniile de sănătate în Ilfov - sănătatea mai aproape de oameni, descentralizare și performanță”.

Pandemia de COVID, care a impus limitarea deplasărilor, a dus la dezvoltarea puternică a telemedicinei, acest lucru facilitând interacțiunea dintre medic și pacient. Prezent la dezbateri, Andrei Baciu, secretar de stat din Ministerul Sănătății, a subliniat că telemedicina va avea o importanță tot mai mare în viața pacienților, datorită ușurinței cu care se pot accesa de la distanță servicii medicale în cazuri ușoare, când prezența la medic nu este necesară. „Ne-am obișnuit să facem ședințe pe zoom, pe skype, pe orice fel de platforme online. Această obișnuință a fost translatată și către domeniul medical. Și am descoperit, și am acceptat, și am înțeles că poate să existe o comunicare între noi, ca pacienți, și profesioniștii din sistemul de sănătate și cu ajutorul tehnologiei”, a spus oficialul din Ministerul Sănătății.

Consiliere pentru pacienții oncologici

O problemă extrem de gravă cu care se confruntă România este explozia cazurilor de cancer, an de an tot mai mulți pacienți primind acest diagnostic. Pentru ei, dar și pentru familiile lor, diagnosticul este un șoc și, de aceea, este nevoie de consiliere psihologică, a subliniat în intervenția sa Nicoleta Pauliuc, senator PNL. „În calitate de parlamentar am inițiat, cred, vreo 80 de proiecte legislative, dar, dintre toate, cea mai apropiată sufletului meu ar fi inițiativa supraviețuitorilor de cancer. Proiect de lege care dă posibilitatea să vorbim și să sărbătorim viața. Cea de-a doua componentă a proiectului meu de lege este 45 de zile libere pentru aparținători”, a spus parlamentarul PNL. De asemenea, un rol important în orientarea programelor anticancer trebuie să-l aibă registrul pacienților oncologici, pentru că așa se va observa incidența pe zone și tipuri de cancere, a subliniat Nicoleta Pauliuc. Ea a mai precizat că mai are elaborate două proiecte legislative care vor intra curând în dezbaterea parlamentară, unul care vizează accesul la tratament personalizat și altul care va facilita legătura dintre medic și pacient.

Realizarea dosarului medical electronic pentru toți este o prioritate pentru sistemul medical, în condițiile în care astăzi el este opțional, realizarea lui depinzând de decizia pacientului. În afară de titular, dosarul poate fi accesat de către medici cu acordul pacientului, pentru a cunoaște istoricul medical al acestuia, facilitând astfel diagnosticarea mai rapidă și mai precisă, stabilirea tratamentului și monitorizarea pacientului.

Teste pentru depistarea precoce în Ilfov

Programele de screening și de tratament precoce sunt mai ieftine decât tratamentele aplicate într-un stadiu avansat al bolii și cu șanse mai mari de reușită, mai ales atunci când vorbim despre boli grave. Tocmai de aceea, la nivelul județului Ilfov au fost demarate mai multe programe de screening și, în acest context, Mihaela Toader, administrator public CJ Ilfov, a spus că în exercițiul financiar al UE 2014-2020 au fost demarate patru astfel de programe, reușindu-se decontarea lor fonduri europene. „Am intrat în contact cu cele două institute, Marius Nasta și Spitalul de Urgență Carol Davila, și ne-am oferit sprijinul astfel încât cetățenii din Ilfov să beneficieze de aceste servicii de screening pentru depistarea tuberculozei și, profitând de pandemia în care ne aflam, și, în cadrul screeningului pentru tuberculoză, medicii au putut să evalueze și modul în care cei care au avut COVID se prezintă, la momentul respectiv, dar și pe partea de cancer colonorectal”, a explicat reprezentantul CJ Ilfov. De asemenea, La Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea s-a investit într-un aparat performant care depistează formele precanceroase de col uterin (...) „Având la dispoziție toată infrastructura de la spital, pacientele care se regăsesc în această situație beneficiază imediat de tratament precoce și de urmărirea evoluției post-detectare”, a mai spus Mihaela Toader.

„Travaliul oamenilor care muncesc acolo (în spital - n.red) este mare. Implementând telemedicina vom reuși să tratăm 10-15% de acasă. Nu toate cazurile sunt de spitalizare, chiar de prezentare în ambulator. O rețetă se poate emite electronic, un consult primar, de asemenea”.

Călin Mircea Laza, managerul Spitalului de Urgență Ilfov

