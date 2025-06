Viitor turnat cu grijă

Așa a apărut Școala Tehnică HOLCIM, care de mai bine de 20 de ani a format peste 100 de absolvenți specializați în meseria de tehnician în industria cimentului, care au devenit angajați de bază în fabricile de ciment, betoane, agregate, prefabricate și BCA Holcim din România.

Iulia Anca, Coordonator Școala Tehnică HOLCIM: ”Misiunea principală a Școlii Tehnice Holcim este să formeze o nouă generație de specialiști în industria construcțiilor, oferind tinerilor absolvenți de liceu o educație tehnică gratuită, completă și aplicată. Prin integrarea teoriei cu practica în fabricile Holcim si Somaco, respectiv colaborarea cu Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleșd, școala contribuie la reducerea deficitului de competente tehnice și facilitează inserția rapidă a tinerilor pe piața muncii.”

Andreea e absolventă de stiinte economice dar si-a dat seama că o meserie în care poate crea lucrurile cu mintea și mâinile ei, e ceva ce își dorește mai mult de la viitor.

Andreea, elevă Scoala Tehnică HOLCIM: ”Am ales școala tehnică Holcim deoarece am vrut să-mi transform pasiunea într-o carieră solidă și durabilă. Un alt motiv pentru care am ales această școală este faptul că programul este complet gratuit și acoperă toate nevoile esențiale: cazare, transport, masa, echipamente de protecție, materiale de studiu și chiar și bursă.”

În timpul celor 2 ani de școlarizare, elevii învață practic în ateliere pe echipamente moderne, astfel că după absolvire vor fi deja pregătiți pentru a-și lua în primire noul loc de muncă, garantat la finalizarea cursurilor.

Iulia Anca, Coordonator Școala Tehnică HOLCIM: ”Absolvenții Școlii Tehnice Holcim au un loc de muncă garantat în cadrul companiei, în domenii precum producția de ciment, mentenanță, prefabricate, carieră sau controlul calității. Ulterior, pot avansa profesional prin programe de formare continuă și oportunități în diverse departamente din locatiile Holcim și Somaco din România.”

Pentru absolvenții de liceu cu profil tehnic sau real, oportunitatea de a se specializa într-o meserie bine plătită în domeniu prinde contur odată cu deschiderea înscrierilor pentru cele 20 de locuri din următoarea generație de elevi. Demersul reprezintă nu doar o cale sigură către o carieră stabilă, ci și un exemplu concret de investiție în educație practică și dezvoltare sustenabilă a forței de muncă..

· Programul este complet gratuit și acoperă cazare, transport, masă, echipamente de protecție, materiale de studiu, burse;

· Cursurile de școlarizare durează 2 ani;

· Informațiile complete de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.holcim.ro, în secțiunea Cariere.