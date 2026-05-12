ESG schimbă radical companiile din România: anunț major despre noul centru național pentru sustenabilitate

ESG schimbă economia României. Guvernul anunță o nouă platformă pentru companii și cetățeni

Standardele europene privind mediul, sustenabilitatea și guvernanța corporativă (ESG) transformă rapid modul în care funcționează companiile din România. Noile obligații impuse prin directivele europene și standardele CSRD aduc cerințe mai stricte de transparență, raportare și responsabilitate pentru mediul de afaceri, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Impactul acestor schimbări, dar și soluțiile pentru adaptarea companiilor la noile reguli, au fost analizate în cadrul conferinței „Viitorul ESG în România: Sustenabilitate. Responsabilitate. Eficiență”, organizată de Antena 3 CNN și Income Magazine.

Prezent la eveniment, László Borbély, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a explicat că autoritățile încearcă să găsească un echilibru între cerințele Uniunii Europene și protejarea competitivității economiei românești.

„Am construit o relație interinstituțională care sper că funcționează. Pe lângă pilonii economici, sociali și de mediu, trebuie să vedem care este interesul național și care sunt principiile general valabile”, a declarat acesta.

România are deja un Cod al Sustenabilității

Potrivit oficialului, ideea unui Cod Român al Sustenabilității a apărut încă din 2019, după analiza modelului german, considerat unul dintre cele mai avansate sisteme de raportare ESG din Europa.

„Am participat la un seminar despre codul german al sustenabilității și am spus: de ce să nu avem și noi un astfel de cod?”, a explicat Borbély.

România a adoptat oficial Codul Român al Sustenabilității în 2022, prin hotărâre de Guvern. De atunci, interesul companiilor pentru raportarea sustenabilității a crescut constant, iar aproximativ 160 de firme s-au înscris deja pe platforma dedicată.

Potrivit coordonatorului Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, autoritățile au organizat zeci de întâlniri cu reprezentanți ai mediului privat pentru a explica noile reguli și beneficiile implementării standardelor ESG.

„Companiile înțeleg că aceste principii nu trebuie aplicate doar pentru că sunt impuse de cineva, ci pentru că reprezintă direcția normală a unei economii moderne”, a spus oficialul.

Guvernul pregătește un centru virtual de resurse pentru ESG

Una dintre cele mai importante noutăți anunțate în cadrul conferinței este lansarea unui centru virtual de resurse dedicat dezvoltării durabile și raportării ESG.

Potrivit lui László Borbély, platforma va deveni un punct central de informare atât pentru companii, cât și pentru cetățeni interesați de sustenabilitate.

„Vom lansa, cel târziu peste o lună, un centru virtual de resurse unde va exista tot ceea ce ține de dezvoltarea durabilă și de raportarea sustenabilității”, a anunțat coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Noua platformă va avea și o importantă componentă educațională. Autoritățile speră ca aceasta să ajute atât companiile, cât și populația să înțeleagă mai bine impactul noilor reguli europene asupra economiei și societății.

În plus, sistemul va include informații actualizate permanent cu privire la cerințele și modificările legislative venite de la Uniunea Europeană.

IMM-urile au cerut relaxarea regulilor ESG

În ultimii ani, numeroase întreprinderi mici și mijlocii au reclamat faptul că noile obligații de raportare ESG și CSRD sunt greu de implementat și presupun costuri ridicate.

În acest context, Uniunea Europeană a decis să reducă temporar presiunea asupra IMM-urilor prin pachetul legislativ Omnibus, care flexibilizează anumite cerințe de raportare.

„Uniunea Europeană a făcut un pas înapoi după solicitările venite din partea IMM-urilor, care au considerat că povara administrativă este prea mare”, a explicat Borbély.

Cu toate acestea, oficialii români încurajează companiile să continue pregătirea pentru noile standarde și să utilizeze instrumentele disponibile pentru raportare voluntară.

ESG devine o condiție pentru competitivitate

Specialiștii prezenți la conferință au subliniat că ESG nu mai reprezintă doar o obligație birocratică, ci devine un criteriu esențial pentru accesul la finanțare, investiții și parteneriate internaționale.

Companiile care adoptă rapid standardele de sustenabilitate au șanse mai mari să atragă investitori și să rămână competitive într-o economie europeană aflată într-un amplu proces de transformare verde și digitală.

În România, implementarea standardelor ESG se află încă într-o etapă de adaptare, însă autoritățile și mediul privat admit că presiunea europeană pentru transparență și responsabilitate va continua să crească în următorii ani.