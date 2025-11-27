Viitorul pieței imobiliare din România: stabilitate, inovație și parteneriate strategice pentru 2026

Piața imobiliară românească se confruntă în prezent cu un echilibru fragil, determinat de transformări accelerate: digitalizare, ajustări legislative, acces mai dificil la finanțare și presiuni tot mai mari pe zona de vânzări. În acest context complex, platforma homeZZ, susținută de Antena 3 CNN, a organizat o conferință dedicată viitorului sectorului, reunind lideri din domeniu și reprezentanți ai administrației.

Răzvan Brasla, CEO Cloud9, a evidențiat importanța dialogului direct dintre actorii cheie ai pieței:

„Concluzia acestei dezbateri este foarte bună. Încurajez genul ăsta de întâlniri într-un cadru restrâns, cu un nivel de profesioniști și reprezentanți ai legislativului și ai administrației publice locale, pentru că, fără să vrem, suntem într-o sinergie și trebuie să lucrăm împreună în dezvoltarea proiectelor”, a declarat el.

Prețurile locuințelor în 2026: stabilizare, nu scădere

Analizând direcția pieței, Brasla consideră că anul următor nu va aduce scăderi de preț. Dimpotrivă, tendința rămâne una stabilă.

„Piața imobiliară este o piață matură, într-o ușoară creștere spre stagnare, dar pentru anul următor consider că sub nicio formă prețurile nu vor scădea. Dimpotrivă, ele ori se vor stabiliza, ori vor avea o ușoară creștere, din cauza cererii mari și ofertei mici de produse”, a explicat CEO-ul Cloud9.

Planuri de extindere: concepte urbane moderne și orașe de 15 minute

Pe lângă analiza pieței, Brasla a vorbit și despre direcțiile de dezvoltare ale Cloud9. Compania își propune să creeze comunități urbane moderne, bazate pe conceptul „orașului de 15 minute”.

„Sperăm să dezvoltăm cât mai mult. Suntem interesați să ieșim și la nivel național, în alte orașe în afara Bucureștiului, unde vrem să dezvoltăm aceste orașe de 15 minute, dezvoltări mari, cu facilități și cu un stil de viață diferit”, a adăugat el.