Toate partidele au numărat voturi și au avut motive de plâns. Revanșe, supraviețuri și tăieri de capete. Cine și cât a pierdut la alegerile locale

Cătălin Drulă și-a dat demisia de la conducerea formațiunii. Liberalii au suferit două înfrângeri crunte, atât la șefia Consiliului Județean Prahova, unde „baronul cu Lamborghini”, Iulian Dumitrescu, a pierdut în fața candidatului PSD, dar și la șefia Consiliului Județean Suceava, unde Gheorghe Flutur a fost trimis acasă, după 16 ani de mandat. PSD a pierdut, la rândul său, două primării. Cea a Capitalei, unde Gabriela Firea a fost învinsă la un scor impresionant de Nicușor Dan, dar și cea de la Ploiești, unde primarul în funcție a fost bătut de omul Monicăi Macovei, deputat neafiliat și cu o activitate publică mai mult decât modestă.

De departe, marele pierzător al alegerilor locale, dar și europarlamentare, din 9 iunie 2024, este Uniunea Salvați România. În ciuda faptului că anumite voci din această formațiune clamează victoria zdrobitoare de la Primăria Capitalei. În realitate, victoria de duminică îi aparține lui Nicușor Dan, care a candidat independent pentru un al doilea mandat, fiind doar sprijinit de către Aliana Dreapta Unită. Scorul lui Nicușor Dan, pe persoană fizică, este aproape dublu față de ADU, în București, și de aproape patru ori mai mare decât scorul alianței obținut la nivel național.

De altfel, USR a pierdut cele mai importante două primării din București. Este vorba despre Primăria Sectorului 1 și despre Primăria Sectorului 2, conduse, în ultimii patru ani, de către doi dintre cei mai controversați primari progresiști.

Conducerea USR a admis, ieri, într-o conferință de presă, că atât Clotilde Armand, cât și Radu Mihaiu au pierdut alegerile în fața candidaților comuni ai Alianței PSD-PNL, George Tuță și Rareș Hopincă. „Dar e democrație, oamenii au ales. Bine, nu prea au ales la Sectorul 1 și la Sectorul 2, e o diferență de 500 de voturi între Clotilde Armand și ceilalți și stăteau mașinile cu oameni care dădeau bani 500 de lei ca să voteze, la colț. Este democrația pe care o avem în regimul Iohannis”, preciza Cătălin Drulă.

Scripcaru și-a luat revanșa la Brașov

Tot USR a mai pierdut un fief important pe care reușise să și-l adjudece la alegerile precedente din anul 2020. George Scripcaru, candidatul susținut de PNL, l-a învins pe progresistul Allen Coliban în bătălia pentru Primăria Municipiului Brașov. Scripcaru revine, astfel, la conducerea orașului, după o pauză de patru ani.

După o noapte „albă”, Allen Coliban a recunoscut, pe Facebook, înfrângerea. „Îmi asum această înfrângere și sunt convins că și mulți dintre voi simțiți același regret adânc. Îmi pare rău”, a scris edilul perdant al USR. În replică, victoriosul Scripcaru a scris, tot pe Facebook, că „Experimentul userist s-a încheiat. Oamenii au ales deblocarea Brașovului”, a spus George Scripcaru”.

Cătălin Drulă și-a dat demisia

Rezultatele extrem de slabe obținute de formațiunea progresistă la alegerile de duminică s-au soldat, ieri, cu autodecapitarea conducerii partidului. Președintele USR, Cătălin Drulă, a anunțat că va convoca un Congres al Uniunii Salvați România, pentru alegerea unui nou președinte al partidului. Drulă a spus că va rămâne alături de colegii din USR, dar este nevoie de un restart al partidului.

„Îmi asum acest rezultat și voi convoca în USR alegeri pentru un nou lider cât mai curând. Acest rezultat este sub așteptările pe care le-am avut noi, sub așteptările celor care ne-au încredințat votul lor. Sigur, putem găsi cauze de toate felurile. E foarte important ca USR să continue. În fiecare zi mi-am pus priceperea și energia în sprijinul colegilor mei. Este foarte important să atacăm alegerile parlamentare și prezidențiale cu un suflu nou”, a adăugat liderul demisionar al USR.

De altfel, conducerea partidului va fi preluată, interimar, de către edilul Timișoarei, Dominic Fritz, până la organizarea congresului. Acesta din urmă a transmis, după anunțul demisiei lui Drulă, într-o conferinţă de presă, că România „are nevoie de un preşedinte de dreapta şi că aceasta este miza cea mare”. Fritz susține că nu îşi doreşte să candideze la nicio funcţie în statul român, în acest an, dar a afirmat că îşi va asuma candidatura la preşedinţia USR, după demisia lui Cătălin Drulă de la conducerea partidului. „Mă doare să văd că propriul meu partid, USR, a luat un scor care nu se ridică la ambiţiile noastre, la potenţialul pe care îl are USR şi Alianţa Dreapta Unită. De aceea, cred că decizia preşedintelui Drulă de a convoca un congres pentru a alege un nou lider este o decizie asumată şi corectă. Îl felicit pentru o muncă dificilă pe care a dus-o împotriva sistemului, pe care a dus-o în ultimele luni şi sunt sigur că vom găsi formula pentru a merge înainte”, a declarat, ieri, Dominic Fritz.

Încep luptele interne

Luptele în cadrul USR par să se ascută, însă, pentru că Elena Lasconi, primarul reconfirmat în funcție al USR de la Câmpulung Muscel, a ținut, la rândul ei, să precizeze că nu exclude o eventuală candidatură la conducerea partidului, catalogând scorul obținut de Alianța Dreapta Unită la alegerile de duminică drept unul „dezastruos”.

„Nu știu dacă o să candidez la șefia USR. Sunt terminată de oboseală. Bineînțeles că știu ce am de făcut. O să iau o decizie. (…) Rezultatul alianței ADU e dezastruos. Nu mă așteptam să fie atât de rău! Mă așteptam la sub 20%, dar nu atât de rău. „Unii, când ajung la conducere, le ia Dumnezeu mințile, cred că își dă seama Drulă că a greșit enorm, dar e înconjurat de niște băieți, și ei trebuie să dea un pas înapoi. (…) Când am discutat pentru europarlamentare, aveam în cap un scor de minimum 30%, pentru asta trebuia să luptăm”, a conchis Elena Lasconi.

PSD a pierdut Primăria Ploiești în fața omului Monicăi Macovei

Partidul Social Democrat, considerat câștigătorul absolut al scrutinului de duminică, a suferit, la rândul său, câteva pierderi importante, mai ales la nivel simbolic, dar nu numai. Prima și cea mai importantă înfrângere a PSD a fost suferită chiar la București, în lupta pentru Primăria Capitalei. Aici, Gabriela Firea a obținut un scor sub cel al partidului și la puțin peste jumătate din scorul obținut de contracandidatul direct, Nicușor Dan.

De altfel, Gabriela Firea a pierdut, personal, doar pe jumătate aceste alegeri, deoarece a fost aleasă în funcția de europarlamentar pe lista comună a Alianței PSD-PNL depusă pentru Parlamentul European.

O altă înfrângere notabilă suferită de social-democrați s-a petrecut la malul mării. Aici, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Constanța, Horia Constantinescu, s-a situat abia pe poziția a treia la alegerile de duminică. El a fost depășit chiar și de candidatul USR pentru această funcție, celebrul Stelian Ion, fost ministru al Justiției în Guvernul Cîțu. Constantinescu a demisionat de la conducerea ANPC, pentru a putea candida la Primăria Constanței.

Alegerile de la Constanța au fost câștigate, zdrobitor, de către actualul edil liberal, contraamiralul Vergil Chițac.

Cea mai mare surpriză la aceste alegeri locale este reprezentată de câștigarea de către candidatul independent Mihai Laurențiu Polițeanu, deputat neafiliat și un apropiat al Monicăi Macovei, a funcției de primar al Ploieștiului, cu 25,22%. Primarul în funcție, Andrei Volosevici (PSD), s-a clasat pe locul al treilea, cu 19,6%.

După primirea acestor rezultate parțiale, Polițeanu a ținut să precizeze că „îmi doresc o majoritate stabilă care să lucreze în interesul ploieştenilor şi cred că ploieştenii s-au săturat de 4 ani de scandal, de urlete, de ţipete, de decizii luate doar în interes de partid sau în interes propriu care intrau în contradicţie directă, frontală cu interesele Ploieştiului şi ale ploieştenilor. (...) Obiectivul politic pe care l-am enunţat în campanie este acela de a trimite PSD şi PNL în opoziţie. Matematic, la rezultatele actuale, este un rezultat fezabil, dar trebuie să avem discuţii”.

Lovituri năucitoare în două fiefuri liberale

Partidul Național Liberal se autoproclamă, de asemenea, marele câștigător al alegerilor locale organizate la nivel național. În ciuda acestei aprecieri, liberalii au suferit câteva înfrângeri usturătoare, chiar în zone unde nu se așteptau să pățească acest lucru.

O astfel de înfrângere a avut loc în bătălia pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova, unde candidatul Partidului Social Democrat, Virgiliu Nanu, l-a bătut, la un scor mare, pe contracandidatul de la PNL, celebrul Iulian Dumitrescu, președintele în exercițiu al CJ, dar care nu își poate exercita funcția, deoarece este pus sub control judiciar, cu interdicția de a-și exercita prerogativele.

Potrivit datelor parţiale centralizate după numărarea voturilor din 597 de secţii dintr-un total de 624 de secţii din judeţul Prahova, Virgiliu Nanu (PSD) obţine 35,58% din voturi, învingându-l pe preşedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu. Acesta din urmă a obţinut 27,72%.

Dumitrescu este preşedinte în funcţie al Consiliului J Prahova, însă nu are dreptul de a exercita această funcţie, începând cu luna februarie, când a fost plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită.

Candidatul Alianţei Dreapta Unită la preşedinţia Consiliului Judeţean Prahova, deputatul George Ionescu (membru al Forţei Dreptei), a obţinut 11%. El este urmat de candidatul AUR, George Axinia, care are un scor electoral de 10,82%.

Însă, de departe, cel mai rău îi doare pe liberali pierderea șefiei Consiliului Județean Suceava. Aici, unul dintre „greii” partidului, Gheorghe Flutur, a fost învins de candidatul PSD, Gheorghe Șoldan, cu 43,25 la sută la 30,74 la sută. Candidatul USR la aceleași alegeri, Emanuel Ungureanu, a obținut doar 6,69 procente. „Alegătorii au întotdeauna dreptate! Având în vedere rezultatele care se prefigurează la preşedinţia Consiliului Judeţean Suceava, doresc să felicit câştigătorul şi să mulţumesc sucevenilor care m-au votat pe mine şi echipa mea. Urez succes noii echipe şi sper în dezvoltarea în continuare a judeţului Suceava”, a transmis Gheorghe Flutur, într-un comunicat de presă.

De asemenea, PNL a mai cunoscut o înfrângere și la alegerile pentru funcția de primar al Municipiului Timișoara, unde Nicolae Robu a pierdut, pentru a doua oară, în fața candidatului USR, Dominic Fritz.

