Analiză JURNALUL: Europa taie taxe și stimulează economia. România le mărește și strânge șurubul

Aceste politici includ reducerea cotelor taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru anumite bunuri și servicii, crescând în același timp impozitele pe profit, impozitele pe venitul persoanelor fizice și accizele. Cu toate acestea, având în vedere că inflația este încă o preocupare, mai multe țări și-au ajustat impozitele pe venit pentru a proteja puterea de cumpărare a gospodăriilor.

Cu toate acestea, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), 16 țări - Luxemburg, Columbia, Turcia, Letonia, Lituania, Estonia, Mexic, Canada, Noua Zeelandă, Islanda, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Olanda, Belgia și Elveția - au înregistrat o creștere a veniturilor fiscale între 2022 și 2023, în timp ce creșterea a depășit rata de expansiune a PIB-ului. În Danemarca și Irlanda, veniturile fiscale au crescut în termeni nominali, în timp ce PIB-ul s-a contractat.

Această tendință continuă în 2024 și 2025, sugerează că guvernele au folosit această perioadă de inflație ridicată pentru a strânge mai multe venituri, mai degrabă decât pentru a proteja gospodăriile și întreprinderile mici de inflație. În Europa, cele mai mari creșteri ale raportului impozite/PIB au fost observate în Luxemburg (datorită unei creșteri a veniturilor ca pondere din PIB din impozitele pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile la asigurările sociale) și Turcia, din cauza unei creșteri a impozitelor din consum și contribuțiile la asigurările sociale. În afara Europei, cea mai mare creștere a raportului impozite/PIB a fost observată în Columbia, din cauza unei creșteri a veniturilor din impozitul pe profit. Pe de altă parte, 17 țări OCDE (12 europene) au înregistrat o scădere a raportului impozite/PIB, Norvegia înregistrând cea mai mare scădere dintre țările europene, de 2 puncte procentuale, arată o analiză publicată de taxfundation.org.

Reforme fiscale pentru companii

Unele țări și-au majorat stimulentele fiscale pentru companii și au încurajat investițiile prin alocații de capital, un sprijin sporit pentru cercetare și dezvoltare (C&D) sau tehnologii de reducere a emisiilor.

-Danemarca a majorat rata majorată a alocațiilor fiscale pentru cheltuielile de C&D și a majorat plafonul creditului fiscal pentru C&D. I

-rlanda a majorat pragul de plată în primul an în cadrul creditului fiscal pentru cercetare și dezvoltare de la 50.000 EUR (în 2024) la 87.500 EUR (începând cu ianuarie 2026), permițând companiilor să primească până la 87.500 EUR imediat - în loc să aștepte doi sau trei ani - această politică este în beneficiul companiilor mai mici prin injectarea mai rapidă a finanțării în proiecte de inovare.

-Spania a îmbunătățit selectiv regulile de amortizare pentru investițiile în vehicule electrice și cu hidrogen și în infrastructura de încărcare a acestora.

-Irlanda a extins alocația accelerată de capital pentru vehiculele pe gaz și echipamentele de realimentare până la sfârșitul anului 2025.

-Belgia și-a extins alocația scutită de impozit pentru biciclete și a adăugat un credit rambursabil pentru angajatorii care subvenționează abonamentele de tren.

-Finlanda și Germania și-au extins alocațiile de capital pentru mașini și echipamente. În 2025, Lituania a introdus, de asemenea, un proiect de lege care ar permite contabilizarea integrală a mașinilor și echipamentelor, precum și a software-ului și a drepturilor dobândite, începând cu 1 ianuarie 2026. Deși, din punct de vedere tehnic, deducerile de capital restrâng baza de impozitare, contabilizarea integrală permanentă a acestora susține formarea de capital și creșterea economică pe termen lung. Extinderile temporare, precum cele aprobate în ultimii ani, au un impact mult mai limitat, deoarece întreprinderile pot pur și simplu accelera unele decizii de investiții deja planificate fără a crește nivelul general al investițiilor, potrivit analizei citate.

Rata impozitului pe profit

-În 2024, Republica Cehă și-a majorat rata standard de impozitare cu 2 puncte procentuale, de la 19% la 21%.

-Slovenia a majorat temporar rata impozitului pe profit cu 3 puncte procentuale (de la 19 la 22%).

-Slovacia și-a majorat, de asemenea, rata impozitului pe profit cu 3 puncte procentuale, de la 21% la 24% pentru companiile cu venituri impozabile de peste 5 milioane de euro.

-Islanda și-a majorat temporar rata impozitului pe profit de la 20% la 21% pentru 2024, dar a redus-o la 20% pentru 2025.

-Lituania și-a majorat rata standard a impozitului pe profit de la 15% la 16%, începând cu ianuarie 2025.

-Estonia și-a majorat rata impozitului pe profit de la 20% la 22%.

-Austria și-a redus rata impozitului pe profit pentru 2024 la 23%.

- Portugalia și-a redus în 2025 rata impozitului pe profit de la 31,5% la 30,5%.

Pe de o parte, în 2026, Portugalia va continua să reducă rata impozitului pe profit cu un punct procentual pe an până în 2028.

-Estonia și Lituania își vor majora impozitele pe profit de la 22% la 24%, respectiv de la 16% la 17%. Impozitul pe venitul societăților de 2% din Estonia, în vigoare din 2026 până în 2028, a fost introdus pentru a sprijini proiectele de apărare.

Impozitul pe profiturile excepționale

După ce Consiliul UE a aprobat impozitul pe profiturile neașteptate la nivelul UE, 23 de țări ale UE și Regatul Unit au implementat un impozit pe profiturile neașteptate (în principal pentru companiile energetice). Unele țări nu au limitat domeniul de aplicare al impozitului pe profiturile neașteptate la producătorii de energie sau la companiile de petrol și gaze. Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Slovacia și Spania au extins domeniul de aplicare al impozitelor pe profiturile neașteptate pentru a acoperi sectorul bancar. Deși regulamentul UE prevede clar că impozitele pe profiturile neașteptate ar trebui să fie un mecanism temporar și că „durata măsurii ar trebui să fie limitată și legată de o situație de criză specifică”, Spania a prelungit-o până în 2026; Ungaria, Lituania și Republica Cehă au prelungit-o până în 2025; Iar Slovacia a extins-o până în 2027. Regatul Unit, care a implementat, de asemenea, în 2022, un impozit pe profiturile neașteptate pentru companiile de combustibili fosili, și-a extins aplicarea până în 2030. În plus, în Letonia, doar profiturile distribuite sunt supuse impozitului pe profit de 20%, dar, în 2024, guvernul a introdus o suprataxă de 20% la cota impozitului pe profit pentru instituțiile de credit, indiferent de distribuirea profitului. Pe lângă aceasta, Letonia a introdus și o taxă temporară de solidaritate pentru instituțiile de credit, în vigoare din 2025 până în 2027. Contribuția de solidaritate este o cotă de 60% asupra veniturilor nete din dobânzi care depășește venitul net mediu din dobânzi pe cinci ani al instituției cu peste 50%.

Reformele impozitului pe consum: taxa pe valoarea adăugată

Deși cotele zero temporare de TVA și scutirile pentru produsele utilizate inițial pentru atenuarea pandemiei de COVID-19 și ulterior pentru a atenua perioada de inflație ridicată au fost retrase aproape peste tot, un număr tot mai mare de țări continuă să introducă cote reduse pentru o gamă largă de bunuri și servicii pentru a crește echitatea sau pentru a stimula anumite sectoare ale economiei. Cu toate acestea, eficacitatea utilizării cotelor reduse de TVA pentru a aborda obiective de echitate, mediu și alte obiective de politică este discutabilă.

-Austria a redus la zero cota de TVA aplicată donațiilor de alimente către organizațiile caritabile. De asemenea, din ianuarie 2024 până în decembrie 2025, Austria a aplicat o cotă de TVA de 0% pentru furnizarea și instalarea sistemelor fotovoltaice.

-Republica Cehă și-a revizuit structura TVA-ului prin consolidarea a două cote reduse de 10% și 15% într-o singură cotă redusă de 12%.

-În 2025, Germania și-a redus cota de TVA pentru operele de artă și obiectele de colecție de la 19% la 7%. Începând cu 2026, aceeași reducere se va aplica mâncării servite în restaurante și servicii de catering.

-Ungaria și-a extins cota redusă de TVA de 18% la brânzeturile de tip desert.

-Islanda și-a extins scutirea de TVA pentru vânzarea de vehicule electrice, pe bază de hidrogen și hibride plug-in second-hand până în 2025, sub rezerva unui plafon.

–În ianuarie 2024, Irlanda a extins cota de TVA de 0% pentru furnizarea și instalarea de panouri solare pentru locuințe private și școli. De asemenea, și-a redus cota de TVA pentru cărți și cărți audio de la 9% la 0% și cota de TVA pentru furnizarea și instalarea de pompe de căldură de la 23% la 9%.

-În Letonia, începând cu 1 ianuarie 2024, fructele și legumele sunt supuse unei cote reduse de 12%.

-Republica Moldova a introdus o cotă redusă temporară de 6% pentru serviciile de restaurante și cafenele din decembrie 2024 până în iunie 2025.

-Norvegia a redus cota TVA la serviciile de alimentare cu apă și de epurare a apelor uzate de la 25% la 15%.

-Polonia a extins aplicarea unei cote reduse de TVA de 8% la o serie de produse agricole. De asemenea, a redus cota TVA de la 23% la 8% pentru anumite servicii de îngrijire și tratament cosmetic, începând cu aprilie 2024.

În 2025, Portugalia a devenit permanentă o cotă redusă de TVA de 6% la consumul de energie electrică. Cota de 6% se aplică, de asemenea, furnizării, instalării și reparării echipamentelor utilizate în principal pentru colectarea și utilizarea energiei solare, eoliene, geotermale și a altor energii regenerabile, precum și accesului la spectacole de coride. Portugalia a redus, de asemenea, cota TVA la alimentele destinate copiilor mici de la 13% la 6%.

-Portugalia a prelungit până la 31 decembrie 2025 aplicarea temporară a unei cote de TVA de 0% la furnizarea de îngrășăminte, îmbunătățiri ale solului și hrană pentru animale.

Între 2024 și 2025, opt țări - Croația, Finlanda, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit - și-au majorat pragurile de înregistrare în scopuri de TVA pentru a sprijini întreprinderile mici. Deși aceste măsuri sunt destinate să sprijine întreprinderile mici, creșterea pragului adâncește o distorsiune costisitoare care frânează creșterea întreprinderilor mici, reduce eficiența sistemului TVA și duce la un deficit de venituri pe care guvernele îl pot compensa prin creșterea cotei standard de TVA.

În schimb, mai multe țări și-au majorat cota standard de TVA și cotele pentru anumite sectoare sau bunuri și servicii pentru a genera venituri suplimentare și a simplifica sistemele lor de TVA.

-Austria a eliminat scutirea de TVA pentru serviciile furnizate între bănci, companii de asigurări și fonduri de pensii.

-Bulgaria a eliminat treptat reducerile temporare de cote pentru anumite articole introduse în timpul pandemiei.

-Estonia și-a extins baza de TVA prin mutarea unor articole la cote mai mari și și-a majorat cota standard de la 22% la 24% în iulie 2025.

-Finlanda și-a majorat cota standard de la 24% la 25,5% și și-a extins baza de TVA prin mutarea majorității articolelor din intervalul de 10% în intervalul de 14% în septembrie 2024.

-Lituania și-a majorat cota redusă de la 9% la 12%, începând cu 2026.

-Țările de Jos au mutat unele articole din cota redusă în cota standard. Slovacia și-a majorat cota standard de la 20% la 23% și cota redusă de la 10% la 19%, mutând în același timp multe articole la cote diferite.

-Regatul Unit a eliminat scutirea de TVA pentru taxele de învățământ privat.

-Ca parte a procesului său de armonizare cu cel al Uniunii Europene, Muntenegru și-a eliminat pragul de scutire de TVA pentru produsele importate sub 75 EUR.

Taxe pentru sănătate

De asemenea, țările au majorat accizele la alcool, tutun și băuturi zaharoase pentru a crește veniturile și a descuraja comportamentele care afectează sănătatea publică.

-Islanda, Irlanda, Polonia și Spania au introdus sau extins accizele la țigările electronice și lichidele asociate.

-Regatul Unit va introduce o taxă pe produsele de vaping în octombrie 2026, împreună cu o creștere unică a taxei pe tutun pentru a stimula trecerea la vaping.

-Bulgaria, Estonia, Finlanda, Lituania și Slovenia și-au majorat accizele existente pentru toate produsele legate de tutun.

-Estonia, Finlanda și Lituania au anunțat, de asemenea, majorări ale accizelor la alcool.

-Estonia intenționează să majoreze treptat ratele din 2026 până în 2028.

-Finlanda va ajusta ratele din 2025 până în 2027 în funcție de inflație.

-Lituania a majorat deja accizele la băuturile alcoolice.

-Regatul Unit a majorat accizele la alcoolul îmbuteliat în conformitate cu inflația, reducând în același timp ușor ratele pentru produsele la halbă eligibile.

-Estonia a introdus o taxă generală pe băuturile îndulcite cu zahăr.

Totuși, toate aceste accize sunt regresive, deoarece fumatul și consumul de țigări electronice sunt mai răspândite în rândul persoanelor cu venituri mai mici. Întrucât produsele alternative din tutun, cum ar fi vapatul, pot ajuta fumătorii să treacă la opțiuni mai puțin dăunătoare, politica fiscală ar trebui să includă principii de reducere a riscurilor prin aplicarea unor cote de impozitare mai mici pentru aceste produse în comparație cu tutunul traditional, subliniază analiza publicată de taxfundation.com.

Reforme fiscale individuale

O serie de țări au implementat măsuri pentru a crește pragurile de impozitare, alocațiile și creditele pentru contribuabilii cu venituri mici în cadrul impozitului pe venitul persoanelor fizice.

-Croația și Germania au majorat alocația de bază.

-Începând cu 2026, Germania a majorat, de asemenea, alocația scutită de impozit pentru veniturile din muncă ale persoanelor de vârstă pensionară cu încă 24.000 EUR, ceea ce a dus la o alocație scutită de impozit totală de 36.000 EUR.

-Malta și Germania au ajustat în sus tranșele de impozitare pe venit (cu excepția tranșei superioare de venit).

-Luxemburg și-a ajustat tranșele de impozitare la creșterile generale de prețuri prin intermediul mecanismului său automat de indexare.

-Finlanda și-a ajustat parțial tranșele de impozitare la creșterea nivelului general al câștigurilor.

-Ungaria, Irlanda și Luxemburg au sporit generozitatea măsurilor de impozitare pe venitul persoanelor fizice pentru a sprijini familiile cu copii.

Trei țări europene și-au majorat cotele maxime de impozitare pe venitul persoanelor fizice față de anul trecut.

-Estonia și-a majorat cota fixă ​​de impozitare pe venit de la 20 la 22%.

Letonia și-a majorat cota maximă de la 31 la 36%. În plus, Letonia a consolidat cele două cote de impozitare mai mici de 20% și 23% într-o singură tranșă, veniturile de până la 105.300 EUR fiind impozate la o cotă de 25,5%. De asemenea, a introdus o cotă suplimentară de 3% pentru venitul total impozabil de peste 200.000 EUR.

-Norvegia a redus contribuțiile la asigurările sociale pentru toți contribuabilii, crescând simultan cotele impozitului pe venit cu 0,1 puncte procentuale pentru cei din tranșele de impozitare de la trei la cinci. Drept urmare, cotele marginale de impozitare au scăzut pentru contribuabilii din primele două tranșe de impozitare și au rămas neschimbate pentru cei din tranșele de la trei la cinci.

-În Croația, administrațiile locale trebuie să aleagă două cote progresive de impozitare între intervale specificate. Anul acesta, Croația a redus limita superioară a cotei de impozitare a intervalului superior.

-Alte țări europene urmează să suporte potențiale modificări ale cotelor lor maxime de impozitare pe venit în următorii ani. Austria intenționează să elimine cea mai mare tranșă de impozitare în 2029, reducând cota maximă de impozitare de la 55% la 50%.

Reformele impozitului pe proprietate

În ultimul an, reformele impozitului pe proprietate s-au concentrat pe extinderea bazei de impozitare și ajustarea cotelor impozitelor pe succesiune, succesiune și donații, impozitelor pe tranzacțiile imobiliare și impozitelor recurente pe proprietăți imobiliare.

-Andorra, Irlanda și Olanda înăspresc regulile privind investițiile imobiliare și locuințele vacante pentru a aborda deficitul de locuințe și accesibilitatea acestora.

-Andorra a introdus un nou impozit pe investițiile imobiliare străine, cu cote cuprinse între 3% și 10%, în funcție de tipul de proprietate imobiliară.

-Reforma impozitului pe proprietate din Germania a intrat în vigoare în 2025, în urma unei reevaluări a aproximativ 36 de milioane de proprietăți în 2022 pentru a înlocui vechile valori de evaluare din 1964 (Vest) și 1936 (Est).

-Irlanda a majorat semnificativ impozitul pe locuințele vacante (de la cinci la șapte ori mai mare decât impozitul local pe proprietate), vizând locuințele subutilizate. De asemenea, a majorat taxa de timbru pentru achizițiile în vrac (la 15%) și a introdus o cotă mai mare (6%) pentru proprietățile rezidențiale de lux (peste 1,5 milioane de euro).

-Olanda a redus cota de bază a impozitului pe tranzacțiile imobiliare de la 10,4% la 8%, care va intra în vigoare în 2026.

-Regatul Unit a eliminat scutirea de la impozitul pe acțiuni caritabile pentru școlile private - eliminând o lacună fiscală și crescând povara impozitului pe proprietate asupra instituțiilor de învățământ privat. Din 2028, proprietarii de locuințe din Regatul Unit evaluate la peste 2 milioane de lire sterline se vor confrunta cu o nouă suprataxă anuală pe lângă impozitul consiliului local obișnuit. Regatul Unit extinde, de asemenea, baza impozitului pe succesiune pentru proprietățile cu valoare mare, în timp ce Danemarca oferă scutiri suplimentare pentru afacerile de familie.

Începând cu 2026, Regatul Unit va limita scutirea de 100% pentru întreprinderi și active agricole la 1 milion de lire sterline și va introduce o scutire de 50% peste acest prag. Danemarca a redus impozitul pe succesiuni și donații pentru afacerile de familie cu 5 puncte procentuale, la 10%, sprijinind succesiunea și continuitatea afacerilor.

Ce se întâmplă în România

Pentru a reduce deficitul bugetar, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru două pachete de reforme fiscale, iar marți a pus în dezbatere publică al treilea pachet. Cele trei acte normativ includ creștere substanțiale de taxe și impozite, creșterea taxei pe valoarea adăugată și eliminarea unor cote reduse de TVA, creșterea accizelor, majorarea puternică a impozitului pe proprietate, înghețarea pensiilor, salariilor în zona bugetară și eliminarea unor sporuri, a indemnizațiilor, eliminarea unor facilități fiscale etc.

Impozitarea companiilor

În ceea ce privește impozitarea companiilor, la sfârșitul anului trecut Guvernul Bolojan a decis:

-Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) se reduce de la 1% la 0,5% în 2026. Va fi eliminat complet din 2027.

-Impozitul suplimentar în sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) se prelungește cu un an și va fi eliminat complat din 2027 (Era valabil până la 31 decembrie 2025).

-Impozitul pe construcții va fi abrogat începând cu anul fiscal 2027.

-Majorarea plafonului național de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei de la 1 septembrie 2025.

Reforma TVA

-De la 1 august 2025 a fost majoratele de TVA, acestea urcând la 11% ( de la 9%) și 21% (de la 19%). Cota de 11% se aplică numai pentru: alimente, medicamente, cărți, HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, canalizare, apă pentru irigații în agricultură și îngrășăminte. În rest, toate serviciile și produsele din România sunt taxate cu TVA 21%, inclusiv panourile fotovoltaice, locuințele de sub 120 mp și un preț mai mic de 120.000 euro, sau protezele dentare.

Taxe mai mari pentru vicii

-Anul trecut de la 1 august au crescut anumite accize cu 10%. Astfel, băuturile alcoolice s-au scumpi, la fel și pachetele de țigări și țigarete, inclusiv dispozitivele electronice.

-Au fost majorate impozitele pe câștigurile din jocurile de noroc și pariurile sportive.

Impozitarea proprietăților

-S-a eliminat utilizarea unor valori istorice sau depășite care nu mai reflectau realitatea economică.

-Creșterea bazei de impozitare cu aproximativ 80%.

-Suplimentar, au fost eliminate scutirile și facilitățile, cee ace a dus la o explozie a impozitelor pe clădiri și terenuri.

-Majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile ilegale.

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

-Sprijinul pentru angajaţii cu salariul minim: a fost prelungită neimpozitarea unei părţi din salariu, pentru creşterea veniturilor nete ale persoanelor cu venituri mici (300 lei până la 30 iunie şi 200 lei din iulie până la finalul anului 2026).

-Protecţie pentru consumatorii vulnerabili de energie, măsurile de sprijin social fiind prelungite până la 31 decembrie 2026, cu reguli mai echitabile de stabilire a eligibilităţii, pentru a asigura continuitatea ajutorului şi combaterea sărăciei energetice.

-Continuarea programului "Masa Sănătoasă" pentru elevii din învăţământul preuniversitar, în special cei din comunităţile vulnerabile.