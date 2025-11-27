Bulgarii fugeau cu banii șoferilor, ASF spunea că totul e în regulă

Pe baza celor două falimente ale liderilor pieței de asigurări RCA au crescut tarifele necontrolat, cu peste 300% în ultimii 3 ani, fiind nevoie de plăți din Fondul de Garantare al Asiguraților și de plafonări ale prețurilor RCA prin hotărâri de guvern succesive. În aceste zile, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au constatat fapte pe care COTAR le anunța cu 8 luni înainte de producerea falimentelor, iar ancheta penală în cazul falimentării Euroins e în faza de percheziții domiciliare.

Procurorii cercetează cazul falimentului Euroins și au descoperit că respectiva companie a respins mii de dosare de daună, cu obligații de peste 60 de milioane de lei - situație anunțată, inițial, de COTAR, dar contestată chiar de ASF, luni la rând, exact ca în cazul City Insurance. Ieri dimineață s-au făcut percheziții domiciliare în 12 locații din București și două din Târgu Mureș, în dosarul care vizează falimentarea Euroins, conform unui comunicat transmis de Ministerul Public.

Acțiunile percheziției vizează 10 persoane fizice care au deținut funcții de conducere executivă în cadrul Euroins, precum și sediile unor persoane juridice aflate sub controlul acționarilor bulgari ai societății.

Perioada cercetată este 2017-2023. Persoanele vizate de anchetă sunt factorii decidenți de la nivelul patronatului bulgar al Euroins S.A. și din conducerea companiei din România sau din entități afiliate. Cei anchetați sunt acuzați că au creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei, cu scopul decapitalizării societății, prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția acesteia - potrivit procurorilor.

Conform probatoriului, banii încasați de la asigurați au fost redirecționați către alte entități aflate sub controlul acționarilor bulgari - ceea ce COTAR a anunțat, înainte de intrarea în insolvență a companiei de asigurări, în zeci de comunicate, contestate chiar de președintele ASF, în comunicarea oficială a autorității.

Mecanismul de supraveghere nu s-a schimbat

Procurorii au mai constatat că Euroins a dus o „politică sistematică de neconstituire de rezerve tehnice la un nivel adecvat” și de transmiterea unor „raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)”, ceea ce autoritatea a observat mult prea târziu. Chiar dacă s-a schimbat conducerea ASF, mecanismul care a stat la baza acestei imense fraude nu s-a modificat, ceea ce înseamnă că oricând se va putea repeta situația în care a fost compania bulgară de asigurări, dar și cea care a dat faliment cu un an înaintea acesteia, în exact aceleași condiții - City Insurance.

Abia la controlul derulat de ASF în perioada 2000-2021 s-a descoperit că un fost director al Direcției Daune din cadrul Euroins a respins, neîntemeiat, peste 5.800 de dosare de daună, cu obligații de peste 60 de milioane de lei, fără o analiză temeinică, iar compania nu a raportat către ASF un număr real de litigii, ascunzând 36.707 dosare, dintre care 20.268 aveau ca obiect executări silite și 16.439 reprezentau cereri de despăgubire.

Din această practică negată luni la rând de ASF, deși informațiile veneau din mediul privat, însoțite de dovezi concludente și de calcule relevante, au rezultat penalități de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere a plăților, ceea ce a dus la diminuarea semnificativă a patrimoniul Euroins, din cauza cheltuielilor cu executarea silită.

Inevitabilul s-a produs

Apoi, ASF a constatat că s-a produs inevitabilul: o „subadecvare” cronică a rezervei de daună avizată (RCA), cu deficite masive: 418 milioane de lei în 2021, 235 de milioane de lei în martie 2022 și 236 de milioane de lei în iunie 2022.

La data deschiderii procedurii de faliment, rezerva RBNS - care acoperă daunele declarate, dar neplătite - ar fi trebuit să fie de 1,7 miliarde de lei, dar era de doar 683 de milioane de lei, rezultând o subadecvare de peste un miliard de lei - situație pe care transportatorii o anunțaseră, dar care a fost ignorată de autorități, până în ultimul moment.

În intervalul 2020-2023, activitatea ER S.A. a fost obiectul a opt acțiuni de control ale ASF. Acestea au relevat un deficit de capital de 2,19 miliarde de lei, ceea ce a condus la retragerea autorizației de funcționare și la constatarea stării de insolvență a companiei în 2023. În fața iminenței falimentului, acționarii CAM și BKI, cu sprijinul subordonaților, ar fi pus în aplicare un mecanism de externalizare a resurselor financiare.

Un nou acord, cu o clauză abuzivă

De aici s-a ajuns la încheierea unui „nou acord de reasigurare cu o firmă afiliată” pe care o controlau indirect, cu o clauză abuzivă ce prevedea reținerea integrală a primelor de reasigurare, fără rambursare către ER S.A., deturnând astfel 1,5 miliarde de lei din activele financiare ale societății (disponibilități în conturi, titluri de valoare și creanțe recuperabile din reasigurări).

Procurorii constată că intenția frauduloasă a fost aceea de a însuși activele Euroins în interesul acționarilor majoritari, în detrimentul direct al asiguraților și creditorilor - o altă problemă pe care COTAR a semnalat-o de mai multe ori, dar a fost ignorată de ASF și chiar contestată de fostul președinte al autorității.

Un al treilea palier al schemei infracționale ar fi constat în încheierea unor operațiuni financiare reglementate cu rea-credință.

În perioada decembrie 2020 - 2023, deși Euroins se afla în incapacitate vădită de a-și achita obligațiile, zeci de milioane de lei au fost mobilizate pentru acordarea de împrumuturi către entități afiliate, a căror rambursare nu a mai fost solicitată. Toate aceste operațiuni, derulate cu entități afiliate aflate sub controlul direct sau indirect al acelorași asociați, ar fi generat o prejudiciere gravă a societății Euroins cu suma totală de peste 75.000.000 de lei, în scopul dobândirii de foloase patrimoniale de către firmele afiliate.