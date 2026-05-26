6 nuanțe de ojă care oferă un aspect tineresc mâinilor

Anumite culori au capacitatea de a estompa imperfecțiunile, de a lumina pielea și de a oferi mâinilor un aspect mai proaspăt și mai elegant.

Nuanțele potrivite funcționează asemenea unui filtru discret: uniformizează, oferă luminozitate și creează impresia unei pieli mai netede și mai tinere.

Alb lăptos, alegerea minimalistă

Printre cele mai recomandate nuanțe se află albul lăptos, apreciat pentru aspectul său delicat și natural. Spre deosebire de albul intens clasic, această variantă oferă un efect mai fin și mai elegant.

Specialiștii spun că nuanța ajută la estomparea micilor imperfecțiuni ale unghiilor și creează un aspect curat și sofisticat.

Roz transparent, efect natural

O altă alegere populară este rozul translucid, considerat ideal pentru un aspect discret și sănătos. Nuanța adaugă luminozitate unghiilor fără să pară excesivă și este potrivită atât pentru ținutele office, cât și pentru evenimente elegante.

Roșu clasic, simbolul eleganței

Roșul continuă să fie una dintre cele mai apreciate culori în manichiură. Specialiștii recomandă în special tonurile reci, precum rubiniul, cireșul sau zmeura, deoarece acestea pun în valoare pielea și distrag atenția de la micile semne ale îmbătrânirii.

Pe lângă efectul estetic, roșul este asociat și cu încrederea și eleganța atemporală.

Manichiura franțuzească alungește optic degetele

Varianta modernă a manichiurii franțuzești, cu o linie albă foarte fină la vârful unghiei, este considerată una dintre cele mai elegante opțiuni pentru un efect de întinerire.

Această tehnică oferă impresia unor degete mai lungi și mai subțiri, chiar și în cazul unghiilor scurte.

Roz pal, căldură și prospețime

Nuanțele pastelate de roz sunt recomandate pentru efectul lor delicat și feminin. Acestea adaugă căldură pielii și oferă mâinilor un aspect mai luminos și mai catifelat.

Experții spun că acest tip de roz avantajează în special pielea deschisă sau ușor bronzată.

Bej sidefat, alegere versatilă

Bejul cu reflexii sidefate este considerat o alegere sigură pentru orice sezon. Strălucirea discretă reflectă lumina și contribuie la un aspect mai neted și mai îngrijit al mâinilor.

În plus, tonurile neutre sunt ușor de integrat în orice stil vestimentar și oferă o imagine elegantă fără a atrage excesiv atenția.

De ce contează alegerea culorii

Specialiștii în beauty spun că nuanța ojei poate influența semnificativ modul în care este percepută pielea mâinilor. Unele culori oferă luminozitate și uniformizare, în timp ce altele pot accentua imperfecțiunile sau textura pielii.

Din acest motiv, alegerea unei nuanțe potrivite nu ține doar de tendințe, ci și de efectul vizual pe care îl creează asupra mâinilor, potrivit citymagazine.si.