6 ceaiuri care susțin sănătatea intestinală și reduc disconfortul digestiv

Ceaiurile din plante precum ghimbirul, menta sau rădăcina de păpădie sunt frecvent menționate în literatura de specialitate pentru potențialul lor de a susține sănătatea intestinală și de a reduce disconfortul abdominal.

1. Ceaiul de ghimbir

Ceaiul de ghimbir, preparat din rădăcină proaspătă sau din pliculețe, este adesea utilizat pentru calmarea disconfortului gastric și susținerea digestiei.

Potrivit cercetărilor, ghimbirul conține compuși cu efect antioxidant și antiinflamator, care pot contribui la reducerea balonării și a inflamației la nivelul tractului digestiv.

De asemenea, acesta poate influența producția de acid gastric, ceea ce ar putea ajuta la diminuarea simptomelor asociate refluxului gastroesofagian, precum:

greață

indigestie

crampe abdominale

balonare

2. Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă este cunoscut pentru efectul său calmant asupra musculaturii tractului digestiv.

Unele studii sugerează că menta poate reduce disconfortul abdominal, fiind utilizată frecvent ca terapie complementară în sindromul de intestin iritabil (IBS), pentru ameliorarea durerii, balonării și indigestiei.

Pentru unele persoane, ceaiul de mentă poate reprezenta și o alternativă la cafea, mai blândă cu sistemul digestiv.

3. Kombucha

Kombucha este un ceai fermentat, ușor carbogazos, bogat în probiotice — bacterii benefice pentru microbiomul intestinal.

Aceste microorganisme pot susține digestia și absorbția nutrienților, contribuind la echilibrul florei intestinale.

Băutura conține, de asemenea, antioxidanți și vitamine din complexul B. Specialiștii recomandă însă variantele cu conținut redus de zahăr.

4. Ceaiul de turmeric

Turmericul conține curcumină, un compus cu proprietăți antiinflamatorii recunoscute.

Cercetările sugerează că ceaiul de turmeric poate ajuta la reducerea simptomelor digestive precum balonarea sau gazele și poate susține echilibrul microbiomului intestinal.

De asemenea, este investigat pentru potențialele beneficii în afecțiuni precum sindromul de intestin iritabil sau bolile inflamatorii intestinale.

5. Ceaiul negru

Ceaiul negru este bogat în flavonoide, compuși care pot avea efecte benefice asupra sănătății intestinale.

Unele studii indică faptul că un consum regulat poate contribui la un microbiom intestinal mai echilibrat și la reducerea inflamației digestive.

Totuși, conținutul de cofeină trebuie luat în considerare, în special de persoanele sensibile.

6. Ceaiul de rădăcină de păpădie

Ceaiul de păpădie este asociat cu efecte prebiotice, datorită conținutului de inulină, o fibră care susține dezvoltarea bacteriilor benefice din intestin.

De asemenea, compușii săi antioxidanți pot contribui la reducerea inflamației la nivel digestiv și la ameliorarea simptomelor precum balonarea.

Specialiștii recomandă prudență în consum, deoarece poate interacționa cu anumite medicamente.

Sfaturi pentru o digestie mai bună

Pe lângă consumul acestor ceaiuri, experții recomandă un stil de viață echilibrat, care include:

o dietă bogată în fructe și legume

activitate fizică regulată

hidratare corespunzătoare

limitarea consumului de alcool

Aceste obiceiuri pot contribui la menținerea unui microbiom intestinal sănătos și la susținerea funcției digestive, potrivit verywellhealth.com.