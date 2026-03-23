Minunile Caracalului, pe Aeroportul Otopeni. Firma care a curățat statul de 1 miliard

Autorul năzbâtiei pe bani publici este Compania Națională Aeroporturi București, iar beneficiarul este o firmă a unor grei cu pedigree PSD. Înțelegerea vine în urma unui șir de contracte în care frații Ciocan - „locotenenți” ai „generalului” Paul Stănescu - au adunat alte milioane cu măturica. Salubrizare s-a numit în documentele de atribuire directă sau licitație.

În urmă cu o săptămână, Compania Națională Aeroporturi București - CNAB S.A a semnat un contract de prestări servicii cu o societate - Clean Prest Activ SRL, firmă ce are ca obiect principal de activitate curățenia generală a clădirilor. Contractul nu se referă la salubrizarea aeroportului. Pentru această activitate mai există o înțelegere, în valoare de 15,5 milioane de lei, semnatǎ anul trecut de cele două părți. Noul contract se referă la gestionarea de cărucioare și „activități conexe”. Valoarea totală este de 18,8 milioane de lei. Afacerea a fost câștigată de Clean Prest la o licitație în care au fost primite două oferte, dintre care una a fost „inacceptabilă”, pe motiv că era dintr-o țară non UE. Așa a rămas în cursă doar Clean Prest Activ, care și-a adjudecat banii publici.

Afacerea e simplă și bănoasă pentru câștigător: „Aeroporturi București” achiziționează „servicii de gestionare a cărucioarelor de bagaje cu personal manevrant și manipulare și/sau depozitare a încărcăturilor”. Mai clar, SRL-ul trebuie să aibă grijă de cărucioarele de transport bagaje puse la dispoziție de CNAB. Cum? Pentru 18,8 milioane de lei, astfel: prin „manevrare, (colectare/recuperare, repoziționare etc.) și manipulare cu personal manevrant a 1.000 bucăți cărucioare de bagaje puse la dispoziție de beneficiar (proprietatea beneficiarului) destinate transportului obiectelor pasagerilor (bagaje, genți etc.) în perimetrul aeroportuar, respectiv preluarea acestora din parcări, terminale, drumuri acces etc. și depozitarea acestora în locurile special amenajate cu această destinație, aferente terminalelor de pasageri - zone publice, zone restricționate, alte spații (filtre, ghișee, parcări, drumuri, trotuare/peroane etc.) aparținând CNAB S.A”.

Firma câștigătoare trebuie să facă și „servisarea” angrenajelor de cǎrat bagaje, iar „serviciile necesare operării cărucioarelor se va face în format agreat cu autoritatea contractantă”.

Caietul de sarcini care acoperă tranzacția suspectă pe bani mulți mai are un punct, la fel de hilar. Astfel, Clean Prest Activ - cu activitate, declarată, de salubrizator - este trecută în rezervă în activitatea specifică domeniului aeroportuar. Chiar așa scrie în caietul de sarcini care arată că se vor „achiziționa, punct b, servicii de manipulare, transport și/sau depozitare a încărcăturilor necesare în vederea desfășurării activității specifice domeniului aeroportuar (diverse activități conexe specifice de manipulare, respectiv mutare bagaje în caz de ambuteiaj la benzi) (...) precum și activități de deszăpezire/degivrare”!

În fine, tot la „punctul b” al caietului de sarcini se mai arată că SRL-ul câștigător va mai fi responsabil pentru „punerea pe poziție a covoarelor și amplasarea steagurilor pe catarge la Salonul Oficial”.

Salubrizare veșnică

Clean Prest Activ SRL este o societate abonată la contracte cu Compania Națională Aeroporturi București, dar și la altele cu societăți de stat. La CNAB, SRL-ul pare intrat în afaceri de-o veșnicie: în 2019, Clean Prest apărea la licitație pentru servicii de curățenie a spațiilor terminalelor din Otopen într-o asociere autohtonă (Clean Prest SRL - Aurigă Societate Cooperativă) și își adjudeca contractul în fața altor două asocieri formate din operatori mari de salubrizare. Contractul a început să se deruleze, în presă au apărut imagini cu murdăria din Otopeni. În 2023, Curtea de Conturi descoperea o serie de nereguli în relația dintre compania care administrează aeroporturile din București și societatea de curățenie. Una dintre ele a fost - potrivit raportului - că CNAB avea dreptul să ceară și să obțină, în mod legal, schimbarea termenilor contractului odată cu majorarea salariului minim pe economie, la vremea respectivă. „Aeroporturile” nu au mișcat, suma pierdută fiind, potrivit Curții de Conturi, de aproape 100.000 de euro. Un mizilic, având în vedere că CNAB plătea în 2019 pentru patru ani de curățenie suma de 8,94 de milioane de euro.

Anul 2023 ar fi trebuit să însemne finalul contractului între CNAB și Clean Prest Activ. Surpriză însǎ: la jumătatea anului, compania de stat publică un anunț pe platforma națională de achiziții publice prin care încredințează direct serviciile de curățenie „în punctul de lucru aeroport Henri Coandă” către SRL-ul cu lipici. Nu a existat, atunci, nicio licitație, motivul fiind unul sec: „situație de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de entitatea contractantă, în conformitate cu condițiile stricte stabilite de directivă”. Valoarea: 7,3 milioane de lei.

După alți trei ani, în februarie 2026, CNAB a organizat, totuși, o licitație pentru curăţenia, salubrizarea şi colectare selectivă a deșeurilor în aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu. Câștigător? Clean Prest Activ SRL. De această dată, SRL-ul s-a pus sub umbrela unei asocieri pe care însă a condus-o cu succes spre adjudecarea sumei obținute prin noul contract de la CNAB: 15.509.638 de lei, fără TVA.

Frații Ciocan - evoluții în politică, afaceri, Miliție și pârnaie

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, SC Clean Prest Activ SRL este deținută și administrată de o oarecarea Oana Nicoleta Razdan. În spatele ei însă stă familia unor baroni cu funcții și contacte în PSD: Ciocan. Dan și Cornel Ciocan sunt frații care stăpânesc Caracalul și au devenit persoane publice cu mare vizibilitate - unul prin carieră politică, celălalt prin afaceri care l-au dus la pușcărie.

Cei doi frați au devenit persoane publice cam în același an - în 2015. Atunci, Dan Ciocan deținea funcția de președinte al organizației PSD Caracal și cea de vicepreședinte al PSD Olt. În paralel, câștigase și un mandat de deputat. Fratele, Cornel, era lansat deja în afaceri alături de șeful local PSD, câștigând contracte cu statul încă de pe atunci. Presa locală susține că cei doi activau sub protecția lui Paul Stănescu, secretar general al PSD, ce deținea șefia organizației județene. Când Dan Ciocan își termina primul mandat și se pregătea pentru al doilea, Direcția Națională Anticorupție emitea un comunicat sec: „prin decizia penală nr. 1/R din 04.06.2015, Curtea de Apel București a hotărât condamnarea inculpatului CIOCAN CORNEL, asociat și administrator al S.C. CAT BAU INTERNATIONAL S.R.L., la data faptelor, la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată; refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale; participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și uz de fals, ambele în formă continuată. Obligă inculpatul, (...) la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 5.804.602 lei și obligațiile fiscale accesorii (majorări, penalități și dobânzi) potrivit legislației fiscale în vigoare de la data producerii prejudiciului până la data plății efective”.

După anii de pușcărie, Cornel Ciocan și-a continuat afacerile. Tot cu statul, dar prin alte firme în care se regăsea - ca acționar sau administrator - și fratele Dan Ciocan, vicepreședinte al PSD Olt la acel moment. La Clean Prest Activ, cei doi s-au retras din funcții, controlul asupra activității fiind făcut prin Oana Nicoleta Razdan.

Dan Ciocan are un CV interesant rămas de pe vremea când era parlamentar al PSD. Din datele expuse, Ciocan a fost subofițer în perioada comunistă, după ce în 1979 termina cursurile Grupului Școlar Industrial din Balș, iar în 1984 pe cele ale Școlii de subofițeri de Miliție din Slatina. Experiența în educație a lui Dan Ciocan are o pauză lungă, din 1984 și până în 2010, când, la 50 de ani, reușește să obțină diploma de bacalaureat la Grupul Școlar de Arte și Meserii din Craiova. Facultatea o face în paralel cu primul mandat de deputat - la Agronomie, la Craiova. În 2016 primește și diploma de licență, moment final al capitolului „studii”. Momentul finalizării studiilor și al celui de-al doilea mandat de deputat coincide cu o intensificare a contractelor firmelor controlate de cei doi frați cu companii de stat sau ministere. De multe ori, în presă, cei doi sunt numiți ca „locotenenții” lui Paul Stănescu, „generalul” de la Olt.

La sfârșitul lui 2025, doar Clean Prest Activ se regăsea în afaceri cu zeci de companii și instituții de stat. Jurnalul arăta, în septembrie, anul trecut, cum SRL-ul pe parte de salubrizare controlat de frații Ciocan câștigă 17.600 de euro pe lună de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru curățenie în sediul central. La momentul apariției anchetei Jurnalul, firma Clean Prest Activ SRL deținea un record: avea, deja, înregistrate 71 de contracte încheiate cu instituții ale statului - contorizate între anii 2018 și 2025 - a căror valoare totală cumulată se ridică la 1.169.993.417,38 de lei fără TVA.

Colegii de partea cealaltă a mesei de negocieri

Afacerea dintre Compania Națională Aeroporturi București și SRL-ul Clean Prest Activ controlat de frații Ciocan de Olt are un numitor comun: PSD. Chiar dacă funcțiile nu mai sunt aceleași. Astfel, Dan Ciocan nu mai este nici parlamentar și nici șeful organizației PSD Caracal. În 2020 a fost chiar exclus din partid. Chiar și așa, relațiile, par că au rămas.

Directorul CNAB este Bogdan Mândrescu, despre care presa susține că are „calitatea” de apropiat al PSD. Mândrescu a mai condus compania între 2017, când a fost pus în funcție de Guvernul Grindeanu, și 2018, când și-a dat demisia, după ce Corpul de Control al premierului a descoperit o serie de nereguli, printre care lipsa investiţiilor, falsuri în înscrisuri şi remunerări ilegale. Numirea lui Mândrescu din 2017 la șefia CNAB s-a bazat - potrivit articolelor din presa națională - pe sprijinul organizației județene PSD Buzău condusă de Marcel Ciolacu.

Un prim membru al Consiliului de Administrație de la CNAB este tot un înalt funcționar public cu legături strânse în PSD-ul unde a activat Ciocan. Georgeta Bumbac - potrivit informațiilor emise în presă - este chiar fina altui baron PSD: Felix Stroe, de la Constanța. Bumbac, asemenea colegului Eduard Bachide, mai are și alt post: director în cadrul Ministerului Sănătății. Conform declarației de avere din 2025, „răsfățata PSD” a câștigat din indemnizația de administrator la CNAB suma de 74.030 de lei.

Alt membru al administrației de la Aeroporturi este Constantin-Gabriel Bunduc. În 2025 era unul dintre cei 5 secretari de stat de la Ministerul Transporturilor, condus de prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, cu un an înainte îndeplinea funcția de vicepreședinte al PSD Bacău.

Interesant, potrivit declarațiilor de avere, Constantin Bunduc și Georgeta Bumbac sunt colegi și în cadrul administrației de la „Aeroporturi”, dar și la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanta. Ambii, cu zeci de mii de lei indemnizație.

