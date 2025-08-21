Afacerea spațiilor verzi continuă nestingherită și la vreme de criză. Primăria Bacău „sparge” 13,5 milioane pe cosit mecanizat

Primăria Municipiului Bacău, condusă de USR-istul Lucian Viziteu, tocmai a parafat, la data de 12 august, trei contracte care au ca obiect cositul mecanic al zonelor înierbate din localitate. Aceste contracte costă bugetul municipalității 2,7 milioane de euro. Această Unitate Administrativ Teritorială este doar unul dintre exemplele de acest gen. Numai anul acesta, mai multe primării, printre care trei din Capitală, au înțeles să parafeze fie acorduri-cadru noi, fie să încheie contracte subsecvente aferente unor acorduri-cadru mai vechi, a căror valoare se ridică la peste 1,2 miliarde de lei cu tot cu TVA.

La data de 20 mai 2025, Primăria Municipiului Bacău, condusă de edilul USR Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare potrivit căruia dorea să încheie un contract având ca obiect servicii de cosit mecanic pe loturi. Este vorba despre un acord-cadru cu o durată de patru ani. Această achiziție de cosit mecanic al vegetației urbane viza o suprafață totală înierbată de 1.640.000 de metri pătrați.

Acest contract a fost împărțit în trei loturi distincte. Primul lot are în vedere o suprafață înierbată de 610.000 de metri pătrați, iar suprafața minimă care trebuie cosită într-o zi lucrătoare de către prestatorul de servicii este de 40.000 de metri pătrați. Iar pentru adjudecarea lotului, prestatorul trebuia să facă dovada că posedă 15 lucrători, 12 motocoase profesionale cu fir și cuțit tăietor, două autoutilitare cu capacitatea de minimum 0,5 tone de transport și de patru metri cubi volum, scule și unelte, precum și echipamente de protecție adecvate pentru toți lucrătorii. Valoarea preconizată inițială a acestui lot a fost evaluată la 4.480.000 de lei fără TVA.

Pentru lotul al doilea, autoritatea contractantă a impus o suprafață înierbată de 550.000 de metri pătrați, care, ca și în cazul primului lot, viza o suprafață minimă ce trebuia cosită într-o zi lucrătoare de către prestator tot de 40.000 de metri pătrați. Pentru acest lot, Primăria Municipiului Bacău a pus la bătaie un buget de 4.400.000 de lei fără TVA.

În ceea ce privește cel de-al treilea lot, acesta vizează o suprafață totală înierbată de 480.000 de metri pătrați, iar suprafața care trebuie cosită zilnic este tot de 40.000 de metri pătrați, valoarea lotului fiind estimată la 3.840.000 de lei fără TVA. Pentru aceste ultime două loturi, autoritatea contractantă a impus aceleași condiții de dotare ca și în cazul primului lot. În total, valoarea estimată a celor trei loturi se ridică la 13.120.000 de lei fără TVA, respectiv la 15.875.200 de lei cu TVA inclusă (3.239.836,74 de euro).

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

Trei loturi, doi adjudecători

În vederea atribuirii acestor loturi aferente acordului-cadru citat, Primăria Municipiului Bacău a organizat o licitație deschisă, impunând drept criteriu de atribuire prețul cel mai scăzut.

În urma acestei licitații deschise, pentru primul lot s-au primit patru oferte admisibile, iar la data de 12 august 2025 a fost încheiat cu SC MT Greenpro SRL acordul-cadru nr. 170848/2025, pentru un preț final negociat de 3.782.000 de lei fără TVA, respectiv de 4.576.220 de lei cu TVA inclusă.

Tot patru oferte au fost primite și pentru licitarea celui de-al doilea lot și tot la data de 12 august 2025 Primăria Municipiului Bacău a încheiat cu SC Millennium SRL acodul cadru nr. 170976/2025, la un preț final negociat de 3.520.000 de lei fără TVA, adică de 4.259.200 de lei cu tot cu TVA.

Aceeași companie SC Millennium SRL și-a adjudecat și cel de-al treilea lot, după ce, inițial, și-au manifestat intenția de a participa la această afacere alte două companii ofertante. Tot la data de 12 august 2025 a fost, astfel, atribuit și acordul-cadru nr. 170985/2025, la un preț final negociat de 3.072.000 de lei fără TVA, respectiv de 3.717.120 de lei cu TVA inclusă.

Valoarea totală a celor trei loturi atribuite se ridică, așadar, la 13.452.540 de lei cu TVA inclusă, adică la 2.745.416,33 de euro.

Zonele vizate de prestarea acestor servicii

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții făcute de Primăria Municipiului Bacău, aflăm că pentru fiecare lot în parte scos la licitație și atribuit a fost alocată o anumită rețea de străzi care conțin terenuri înierbate ce trebuie cosite mecanizat.

În cadrul primului lot, zonele în care trebuie efectuate aceste operațiuni sunt Parcul Gherăiești, precum și zona delimitată de strada Calea Moldovei, strada Depoului, strada Energiei, strada Oituz, bulevardul Unirii, strada Vadul Bistriței, strada Ștefan cel Mare, strada Digul Bârnat, strada Talazului și strada Nordului.

În ceea ce privește cel de-al doilea lot, este vorba despre zona delimitată de strada Nicolae Bălcescu, bulevardul Unirii, strada Mărășești, strada Republicii, strada Electricienilor, strada Chimiei, strada Izvoare, strada Milcov, Strada I.L. Caragiale, strada Tecuciului, strada Șerbănești, strada Mareșal Averescu și Calea Romanului.

Al treilea lot al acordului-cadru are în vedere zona delimitată de Calea Moinești, strada Arcadie Șeptilici, strada Alexandru Șafran, strada Narciselor, strada Victor Babeș, strada Neptun, strada Henri Coandă, strada Aeroportului, strada Condorilor, strada Republicii, strada Mărășești, strada Nicolae Bălcescu, strada Oituz și strada Energiei.

Compania din Sibiu, abonată la astfel de afaceri cu statul

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC MT Greenpro SRL, firma care și-a adjudecat unul dintre cele trei loturi scoase la licitație de Primăria Municipiului Bacău a fost înființată, în anul 2012, la Sibiu, de Mihai Gheorghe Terchila. Societatea se ocupă cu activități de întreținere peisagistică.

La data de 16 octombrie 2019, firma a căpătat doi noi acționari, astfel încât, în prezent, capitalul social este deținut de Mihai Gheorghe Terchila împreună cu Valer Adrian Floca și cu Adrian Ion Arion.

SC MT Greenpro SRL a parafat, în ultimii ani, mai multe contracte cu instituții ale statului sau cu companii ale autorităților locale. Cinci dintre acestea au fost atribuite de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, în valoare totală de 1.327.322,22 de lei fără TVA.

De asemenea, a mai încheiat contracte cu UM 01333 Sibiu (286.200 de lei fără TVA), cu Gospodărire Urbană SRL Galați (968.000 de lei fără TVA), cu Serviciul Public Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu (două contracte în valoare de 470.400 de lei fără TVA, respectiv de 5.665.287,1 lei fără TVA), cu Servicii Publice Tulcea SA (două contracte de 550.000 de lei fără TVA, respectiv de 568.700 de lei fără TVA), cu Transelectrica SA (791.747,77 de lei fără TVA), precum și cu Administrația Sere și Parcuri Târgu Mureș (756.302,52 de lei fără TVA).

Relație de business veche de cinci ani. Au livrat inclusiv măști și mănuși, în pandemie

Nu este pentru prima dată când cele două companii au încheiat cu Primăria Municipiului Bacău astfel de contracte. Spre exemplu, SC Millennium SRL a mai primit astfel de afaceri încă în patru rânduri.

Societatea care și-a adjudecat două dintre cele două loturi ale acordurilor-cadru parafate în 12 august 2025 este chiar din Bacău și îl are patron, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe Gheorghe Sorin Strimbei.

Primăria Municipiului Bacău a încheiat, la data de 26 martie 2020, cu această firmă un contract de 222.000 de lei fără TVA, pentru furnizarea de măști și mănuși de unică folosință. Apoi, la data de 1 iulie 2020 a mai încheiat un contract de 597.191.61 de lei fără TVA, pentru prestarea de serviciii de cosit mecanic.

În 2 iunie 2022, între cele două părți a mai fost parafat un contract în valoare de 750.000 de lei fără TVA, tot pentru servicii de cosit mecanic, iar la data de 5 aprilie 2024 a fost încheiat un contract de 380.033,28 de lei fără TVA, pentru servicii de curățare și igienizare a Serviciului de Administrare Clădiri.

SC Millennium SRL a mai derulat contracte similare cu Romatsa, cu Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, precum și cu Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara.

Topul contractelor de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, în anul 2025

Afacerea întreținerii spațiilor verzi este una dintre cele mai costisitoare activități pentru bugetul de stat, administrațiile publice locale, în special, care dețin în subordine structuri specializate pentru administrarea domeniului public, apelând la prestarea acestor servicii de către companii private.

În anul în care Guvernul impune măriri de taxe și impozite, creșteri ale cotei de TVA, promițând, în schimb, reducerea cheltuielilor bugetare, se întâmplă ca unele administrații să spargă 1,2 miliarde de lei pe acest tip de servicii. O parte dintre aceste afaceri parafate în 2025 reprezintă contracte subsecvente aferente unor acorduri-cadru care au ca obiect servicii de întreținere a spațiilor verzi încheiate în urmă cu un an sau chiar cu doi ani. Altele însă sunt contracte încheiate chiar anul acesta.

Potrivit bazei de date a SEAP, Primăria Sectorului 3 a încheiat, la data de 20 februarie 2025, cu SC Cris Garden SRL, cu Cris Garden Center Grup SRL și cu Geba Construct SRL un acord-cadru pentru o perioadă de 4 ani, în valoare de 846.354.661,24 de lei fără TVA.

De asemenea, tot anul acesta, Primăria orașului Chitila a contractat de la SC Garden Center Grup SRL și cu SC Ro-Verde Landscaping SRL, un contract pe doi ani având ca obiect prestarea de servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, în valoare de 5.769.052,4 lei fără TVA.

Și Primăria Sectorului 4 din București a parafat, anul acesta, șase contracte subsecvente aferente unui acord-cadru privind amenajarea, întreținerea, extinderea și modernizarea domeniului public, în valoare totală de 112.210.313,23 de lei fără TVA. Aceste contracte subsecvente au fost atribuite la 30 ianuarie, 27 februarie, 12 martie, 31 martie, 30 aprilie și 31 iulie.

O altă administrație locală aflată într-o astfel de situație contractuală este Primăria Municipiului Oradea, care, la datele de 27 iunie 2025 și de 14 iulie 2025, a atribuit trei contracte subsecvente aferente unui acord-cadru de întreținere a spațiilor verzi, în valoare totală de 6.784.865 de lei fără TVA. De asemenea, și ADP Sector 6 a încheiat astfel de contracte subsecvente, în valoare totală de 3.155.726,55 de lei fără TVA, la datele de 24 martie 2025, 16 aprilie 2025, 24 aprilie 2025, 6 mai 2025, 16 iunie 2025 și 19 iunie 2025.

Nu în ultimul rând, Primăria Municipiului Satu Mare a parafat astfel de contracte, în valoare de 1.955.592,77 de lei fără TVA, în 14 mai și 30 iunie 2025.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹