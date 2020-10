Afacerile „greilor” sistemului. Coldea și-a deschis firmă de consultanță. Foștii săi adjuncți fac profituri pe piața privată

Celebrul general Florian Coldea, fostul șef militar al Serviciului Român de Informații, de numele căruia sunt legate, printre altele, protocoalele încheiate de serviciul secret și instituțiile din justiție și procuratură, a decis să intre, oficial, în afaceri. Acesta și-a înființat, alături de fostul său subaltern generalul Dumitru Cocoru o firmă de consultanță, care are sediul într-un bloc unde, la un alt apartament, Cocoru deține o altă societate. Afacerile foștilor exponenți ai sistemului lui Coldea au apărut „precum ciupercile după ploaie”, odată cu trecerea lor în rezervă, elocvente în acest sens fiind cazurile generalilor Dumitru Dumbravă sau Viorel Adrian Stan, ori al lui Petre Tobă, fost ministru de Interne, un apropiat de-ai lui Coldea. Toate firmele înființate de aceștia sunt pe profit, cheltuie puțin și au între zero și maximum șapte salariați declarați. Un alt „greu” al sistemului este fostul șef operativ al SIE generalul Silviu Predoiu, care s-a lansat în afaceri cu o firmă de comunicare. Și ea pe profit, însă mult mai mic decât cel realizat de colegii săi de la SRI. Predoiu a intrat și în politică, el candidând pentru Parlamentul României, pe lista Pro România.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) certifică faptul că, în data de 20 iulie 2017, în baza unei cereri având numărul 315463, din 17 iulie 2017 și a actelor doveditoare, o persoană desemnată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea companiei SC Strategic Sys SRL, cu sediul înr-un apartament amplasat într-un bloc din Splaiul Unirii. Noua entitate și-a declarat principalul obiect de activitate aferent codulului CAEN 711 – „activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică și legate de acestea”. Potrivit datelor prezentate, societatea are un capital social în valoare de 200 de lei, împărțit în 20 de părți sociale a câte 10 lei fiecare. Patroni, cu părți egale, sunt generalii SRI Dumitru Cocoru și Florian Coldea, primul fiind și cel care administrează afacerea.

Coasociatul lui Florian Coldea, generalul Dumitru Cocoru, a fost trecut în rezervă, prin decret prezidențial emis de Klaus Iohannis în 9 iulie 2016, din funcția de adjunct al directorului SRI. Anterior, el a ocupat funcția de șef al Institutului pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Român de Informații, unde s-a ocupat de domeniul cercetării și proiectării. Dumitru Cocoru este, la bază, expert criminalist în domeniul Sisteme de Telecomunicații și este acreditat de Ministerul Justiției. Asociatul lui Coldea a participat la numeroase misiuni internaţionale, la acţiuni desfăşurate în cooperare cu parteneri străini şi a contribuit la elaborarea şi implementarea, la nivelul SRI, a unor concepte moderne în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologiei comunicaţiilor.

Coleg de profesorat la SNSPA cu soția sa și cu fostul asociat al lui Dan Barna

Dumitru Cocoru locuiește într-un alt apartament, aflat în același bloc, pe aceeași scară cu apartamentul care găzduiește sediul SC Strategic Sys SRL. Însă de la Oficiul Național al Registrului Comerțului mai aflăm că actualul asociat al lui Florian Coldea a mai înființat, în 22 mai 2017, o altă societate comercială înregistrată cu sediul social într-un al treilea apartament, amplasat în același bloc, pe aceeași scară, din Splaiul Unirii. Este vorba despre SC Justsys Sofware SRL, care are exact același obiect de activitate declarat ca și SC Strategic Sys SRL, unde Dumitru Cocoru deține calitatea de asociat unic și administrator.

Intrarea în afaceri a lui Florian Coldea nu este singurul act la vedere pe care ex-prim adjunctul directorului general al SRI îl face în ultima perioadă. Din această toamnă, Coldea este profesor uviversitar la SNSPA, fapt ce a provocat deja tensiuni în interiorul universității, corpul profesoral nevăzând-o cu ochi buni. Florian Coldea l-a înlocuit la catedră pe profesorul universitar doctor Mihai Ionescu, general și istoric, la Departamentul de studii europene din subordinea SNSPA. Acum doi ani, Coldea a devenit profesor și la Universitatea Babeș-Bolyai, unde preda „Intelligence şi decizie politică”. Interesant este că soția lui Florian Coldea predă și ea la SNSPA, fiind colegă cu fostul asociat al lui Dan Barna de la SC Grupul de Consultanță și Dezvoltare DCG SRL, Dragoș Jaliu. Grupul de Consultanță și Dezvoltare DCG SRL a derulat, în perioada guvernelor PSD, contracte cu statul în valoare de aproximativ 400.000 de euro. Atât Dorina Coldea, soția lui Florian Coldea, cât și Dragoș Jaliu sunt cadre didactice universitare la SNSPA, doamna Coldea este lector universitar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA, iar Dragoș Jaliu este conferențiar universitar la Facultatea de Administraţie Publică.

Pe urmele lui Dumbravă, zis „Câmpul tactic”

Reamintim faptul că și celebrul Dumitru Dumbravă, artizanul „câmpului tactic” din justiție, om de bază al lui Florian Coldea și George Cristian Maior, a fost primul om al Binomului intrat în afaceri. În septembrie 2018, acesta a înființat SC Intell Cube Consulting SRL, o firmă, de asemenea, cu sediul într-un apartament la bloc, care se ocupă cu consultanța pentru afaceri și managemet. Firma are un singur asociat, persoană fizică, respectiv pe generalul SRI Dumitru Dumbravă, care ocupă și funcția de administrator. În august 2018, Dumitru Dumbravă, având gradul de general de brigadă, a fost trecut în rezervă, la cerere, cu începere de la 1 septembrie, prin decret semnat de președintele României. Numele lui Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut opiniei publice în 2015, când a afirmat, în cadrul unui interviu, că SRI a implementat câmpul tactic în justiție. Dumbravă a fost implicat și în operațiunea protocoalelor secrete încheiate de SRI cu instituțiile din justiție. Acesta a fost audiat, la sfârșitul anului trecut, în cadrul Comisiei Parlamentare de Control a activității SRI, unde a negat că s-ar fi implicat personal pentru rezolvarea unor dosare aflate pe rolul instanțelor. Comisia a votat să solicite demisia generalului din SRI, deoarece nu a putut efectua cercetări cu Dumbravă în funcție.

În prezent, societatea Intell Cube Consulting SRL are o altă denumire – Wise Line Consulting SRL.

Subalternii și apropiații lui Coldea sunt și ei oameni de afaceri

Tot în 2018, un alt apropiat de-ai lui Florian Coldea, chestorul de poliție Petre Tobă, a devenit acționar într-o firmă de consultanță. Partenerii săi de afaceri însă sunt, de asemenea, nume grele din sistem. Este vorba despre SC Strategic Intelsec SRL, cu sediul social în incinta unui apartament la bloc din sectorul 3 al Capitalei, societatea declarându-și drept obiect de activitate principal „consultanța pentru afaceri și management”. Acționarii sunt Viorel Adrian Stan, general SRI în rezervă, Petre Tobă, fost ministru de interne și fost șef al Inspectoratului General al Poliției Române, iar administratorul se numește Călin Lucian Rosan, care a ocupat, până în vara anului 2017, funcția de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor. Anterior, Rosan a ocupat funcția de secretar general adjunct al MAI. Potrivit ultimei declarații de avere completată și depusă de acesta, în calitatea oficială deținută, soția sa lucrează în cadrul Ministerului Justiției.

Viorel Adrian Stan a fost unul dintre generalii „grei” din cadrul Serviciului Român de Informații, scos la pensie, în iulie 2017, prin decret semnat de Klaus Iohannis, în urma trecerii în rezervă, la propunerea lui Eduard Hellvig, a mai multor generali care au lucrat sub mandatul lui George Cristian Maior. Stan este unul dintre apropiații fostului prim-adjunct Florian Coldea, are gradul de general de brigadă cu o stea, și a condus așa-numita Divizie „W” din SRI, secțiunea care se ocupă cu verificarea ofițerilor serviciului. În ultima perioadă de activitate, generalul Viorel Adrian Stan a condus și Secțiunea Informativă a Direcției Antitero din SRI.

Predoiu, de la SIE, s-a dedicat business-ului, dar și politicii

Dacă „greii” din SRI s-au lansat în afaceri, în ceea ce privește fosta conducere operativă a SIE aceasta pare mai eficientă, ea intrând și în afaceri, și în politică. „Jurnalul” a dezvăluit, printr-o anchetă publicată anul trecut, că generalul Silviu Predoiu, fostul șef operativ al SIE, a înființat SC Exintell Consult SRL, societatea care se ocupă cu „activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării”. Lansarea în afaceri a lui Predoiu a avut loc exact în perioada în care a devenit consultantul personal al fostului premier Victor Ponta, pe probleme de siguranţă naţională, având, totodată, şi calitatea de coleg al lui Ioan Rus, devenit, la rândul său, consilier pe probleme economice al lui Ponta. În prezent, generalul Silviu Predoiu se află pe lista de candidați a Pro România, pentru Parlamentul național.

Alte detalii interesante cu privire la afacerea fostului șef militar al SIE este aceea că SC Exintell Consult SRL a fost înregistrată cu sediul social într-o vilă din zona Pieţei Ion Mihalache, la aceeaşi adresă avându-și sediul social compania de lichidări şi de executări Victrix Capital SPRL, patronată de avocatul Marius Ghiţă, care, în septembrie 2017, a fost ridicat de procurorii DIICOT Caraş-Severin direct din sala de judecată, alături de alte şapte persoane, sub acuzaţia că a devalizat staţiunea Băile Herculane. Tot acolo mai ființează și firma Rama Development Solutions SRL, controlată de omul de afaceri Marian Grigorov, soţul Mariei Alexandra Grigorov, fosta parteneră de afaceri a Olguţei Chiriac (prima soţie a lui Dorin Cocoş), dar și cumătru al fostului director al RAPPS Georgian Surdu. Acesta din urmă a fost om de casă al fostului cuplu Udrea-Cocoş, el însuşi fiind trimis în judecată şi condamnat definitiv la trei ani cu executare, într-un dosar care l-a vizat şi pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău Marian Bîgiu.

Cum au mers afacerile acestor generali

Fiind proaspăt înființată, compania patronată de Florian Coldea și Dumitru Cocoru nu a depus, încă, vreun bilanț contabil la Ministerul Finanțelor. În schimb, au făcut-o firmele celorlalți generali.

Astfel, Eise Line Consulting SRL, societatea generalului Dumitru Dumbravă, declara, pentru anul fiscal 2018, cifra de afaceri și veniturile realizate ca fiind zero. A cheltuit 18.950 de lei, care au constituit și pierderea societății în acel an fiscal. În anul fiscal 2019 însă, firma lui Dumbravă raporta o cifră de afaceri de 533.224 de lei, la venituri de 533.224 de lei, din care a cheltuit 65.426 de lei, rămânând cu un profit de 467.798 de lei. Cu zero salariați.

SC Justsys Software SRL, patronată de generalul Dumitru Cocoru, avea, în 2017, o cifră de afaceri de 97.976 lei, venituri de 99.190 lei, din care a cheltuit 16.494 de lei, rămânând cu profit de 79.731 lei. În 2018, cifra de afaceri a fost de 323.428 de lei, veniturile, de 324.444 lei, din care a cheltuit 96.437 de lei, rezultând un profit de 228.007 lei. În 2019, cifra de afaceri a fost de 398.745 lei, veniturile au fost de 404.664 lei, din care a cheltuit 143.945 lei, rămânând cu un profit de 260.719 lei. Tot cu zero salariați.

Strategic Intelligence Security Services SRL, controlată de generalul SRI Viorel Adrian Stan și de Petre Tobă, a realizat, în 2018, o cifră de afaceri de 916.865 lei, a avut venituri în valoare egală, a cheltuit 226.823 lei și a realizat profit de 590.042 lei. Cu patru salariați. În 2019, cifra de afaceri a ajuns la 2.106.193 lei, veniturile au fost de 2.107.886 lei, a cheltuit 857.470 lei, rămânând cu un profit de 1.250.416 lei. Cu șapte salariați.

SC Exintell Consult SRL, compania generalului Silviu Predoiu, a înregistrat, în 2018, o cifră de afaceri de 23.250 lei, la venituri egale cu aceasta, a cheltuit 484 lei și a realizat un profit de 22.766 lei. În 2019, societatea a avut o cifră de afaceri și venituri de 23.820 lei, a cheltuit 12.303 lei, realizând un profit de 11.517 lei.