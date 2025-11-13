Antifrauda Fiscală București cheltuie o jumătate de milion de euro pentru depozitarea bunurilor confiscate

Încălțămintea, aparatura electronică, produsele alimentare neperisabile, mobilierul și alte bunuri pe care ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, le confiscă urmează să fie depozitate, manipulate și transportate de o firmă privată, întrucât la nivelul Fiscului nu există spații suficiente și nici personal îndestulător pentru aceste operațiuni. La finalul lunii trecute ANAF a încheiat cu o firmă din Alba Iulia un contract în acest sens, în valoare de aproximativ o jumătate de milion de euro. Banii acoperă doar serviciile ce vor fi prestate la nivelul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București, care este, totodată, și singurul lot atribuit din cele șase scoase la licitație. Procedura pentru direcțiile regionale Suceava, Constanța, Oradea, Sibiu și Alexandria au fost anulate pe motiv că nu a fost primită nicio ofertă admisibilă.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scosese la mezat, încă din data de 3 iunie 2025, prin intermediul unui anunț de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un contract având ca obiect prestarea de servicii integrate de logistică pentru bunurile confiscate la nivelul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Conform acestui anunț, aceste servicii ar fi trebuit să fie prestate pentru șase direcții regionale antifraudă. Mai exact, pe lista beneficiarilor s-au aflat, inițial, Direcția Regională Antifraudă Fiscală Suceava (care cuprinde județele Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău și Vaslui), Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța (care cuprinde județele Constanța, Brăila, Galați, Tulcea, Vrancea și Buzău), Direcția Regională Antifraudă Fiscală Alexandria (care cuprinde județele Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Dâmbovița, Argeș și Prahova), Direcția Regională Antifraudă Fiscală Oradea (care cuprinde județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj), Direcția Regională Antifraudă Fiscală Sibiu (care cuprinde județene Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Alba), precum și Direcția Regională Antifraudă Fiscală București (care cuprinde municipiul București și județul Ilfov).

Fără clienți în teritoriu. Doar pentru București s-a arătat un participant

Tot inițial, ANAF pusese la bătaie un buget maxim estimat pentru aceste servicii integrate de logistică suma de 6.636.000 de lei fără TVA, respectiv de 7.896.840 de lei cu TVA inclusă (1.611.600 de euro). Mai exact, pentru fiecare dintre direcțiile regionale antifraudă fiscală de la Suceava, Constanța, Alexandria, Oradea și Sibiu, a fost alocat câte un buget de 948.000 de lei fără TVA, în timp ce pentru Direcția Regională Antifraudă Fiscală București s-a alocat un buget inițial de 1.896.000 de lei fără TVA. Iar pentru fiecare direcție regională, contractul a fost împărțit pe loturi.

Astfel, pentru atribuirea acestor loturi, ANAF a organizat o licitație deschisă. Însă, la data de 27 august 2025, tot ANAF a decis să anuleze procedura de licitație pentru loturile vizând cinci din cele șase direcții. Motivul anulării este că toate ofertele, cererile de participare sau proiectele depuse au fost retrase sau au fost considerate inadmisibile, iar, conform articolului 212 alineatul 1, litera „a” din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de achiziție, dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă.

În acest context, în competiție a rămas un singur beneficiar al serviciilor, respectiv Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru care procedura de achiziție a continuat, cu un preț de pornire de 1.896.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.256.240 de lei cu TVA inclusă. Pentru acest lot, a fost primită o singură ofertă, care a și fost declarată admisibilă, iar la data de 21 octombrie 2015, ANAF a încheiat cu SC Sensilog SRL contractul nr. A_APS12167/2025, pentru un preț final negociat de 1.840.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.226.400 de lei cu tot cu TVA (454.367.35 de euro).

Serviciile vor fi prestate non-stop, chiar și în zilele libere legale

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții aflăm că, având în vedere că la momentul scoaterii la mezat a contractului, „exista un număr important de acțiuni de control antifraudă, care implică, pe lângă aplicarea măsurilor de sancționare contravențională, și măsura confiscării unor bunuri a căror proveniență nu a fost dovedită cu documente justificative legale (…), aceste bunuri confiscate sunt declarate, respectiv predate de către inspectorii de antifraudă structurii specializate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul valorificării acestora”.

ANAF arată că, în prezent, „există un deficit major cu privire la spațiul tehnic de depozitare a mărfurilor confiscate, a căror evidență și integritate se află în răspunderea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, până la momentul predării către organele de valorificare”. Din acest motiv, ANAF menționează în documentația de atribuire că este necesară contractarea de servicii integrate de logistică destinate mărfurilor confiscate de către inspectorii antifraudă, care să cuprindă și servicii de transport, de manipulare, respectiv de depozitare.

Mai exact, transportul, manipularea și depozitarea acestor mărfuri se va face în incintele proprii ale prestatorului, asigurând pe tot parcursul operațiunilor integritatea fizică a bunurilor, disponibilitatea acestor servicii asigurându-se non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, 365 de zile pe an, inclusiv în zilele declarate libere în mod legal.

Din aceeași documentație, aflăm și despre ce categorii de bunuri confiscate este vorba în această afacere. Mai exact, este vorba despre confecții, încălțăminte, aparatură electronică, bunuri de uz casnic, echipamente de comunicație, tehnică de calcul, birotică, materiale refolosibile, piese de schimb, obiecte de mobilier, stocuri de materii prime, materiale sau produse, dar și produse alimentare neperisabile.

Toate aceste produse urmează să fie depozitate într-o locație upor accesibilă și care să permită accesul autovehiculelor ușoare, precum și a mașinilor mari.

Compania care și-a adjudecat contractul a mai fost angajată și de Autoritatea Națională a Vămilor

Așa cum arătam mai sus, contractul pentru Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost adjudecat de către compania SC Sensilog SRL. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, compania a fost înființată pe 24 mai 2019, la Alba Iulia, având ca obiect de activitate „consultanța în management”.

Societatea este deținută de Valentin Binder, din comuna Stremț, județul Alba, și de Natalia Binder, din Teouș, județul Alba. Firma mai figurează în arhivele SEAP cu un contract, primit prin încredințare directă, încheiat cu Autoritatea Navală Română, la data de 9 septembrie 2025, în valoare de 2.375 de lei fără TVA, având ca obiect prestarea serviciului de manipulare a unui echipament specializat pentru ridicare.

Acționarul Valentin Binder mai figurează ca acționar în companiile SC Maxbpo SRL și SC Maxi Loads SRL. Aceasta din urmă a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească, în data de 31 octombrie 2025, într-o procedură simplificată de insolvență.

SC Sensilog SRL a înregistrat, în perioada fiscală 2019 – 2024, o cifră de afaceri totală de 2.430.750 de lei, adică aproximativ egală cu valoarea contractului încheiat anul acesta cu ANAF. Veniturile totale au fost în sumă de 2.431.458 de lei, iar profitul net total realizat s-a ridicat la 1.860.894 de lei.