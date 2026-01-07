„Austeritatea” la primăria lui Fritz debutează, în 2026, cu pietonalizarea unui cartier și construirea de terenuri de sport de 14 milioane de euro

Anul al doilea al austerității, caracterizat de taxe și impozite locale dublate sau chiar triplate pentru cetățeni, în comparație cu anul fiscal 2025, debutează, la Timișoara, nu cu „strângerea” curelei privind cheltuielile bugetare, ci cu „spargerea” a 70,4 milioane de lei pentru proiecte de investiții cu un puternic caracter progresist. Primăria condusă de Dominic Fritz, de la USR, a scos la „mezat”, în ultimele zile ale anului 2025, trei contracte prin care vrea, pe de o parte, să regenereze urban zona Pieței Mocioni, apoi să amenajeze într-o intersecție terenuri de sport multifuncționale și, pe de altă parte, să construiască o creșă pentru 29 de copii, numai această din urmă investiție urmând să înghită de la bugetul local peste 7,6 milioane de lei. În două cazuri, se organizează o licitație deschisă, iar în cel de-al treilea o procedură simplificată de selecție de oferte. Afacerile urmează să fie parafate la sfârșitul acestei luni sau, cel târziu, în cursul lunii februarie.

„Joc de glezne” cu reducerea cheltuielilor publice, în anul 2026, la Timișoara, oraș păstorit de edilul progresist Dominic Fritz. La data de 30 decembrie 2025, Primăria Municipiului Timișoara a publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care face cunoscut faptul că dorește să contracteze lucrări pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului „Regenerare Urbană în zona Piața Mocioni”, finanțat prin Programul Regional Vest 2021 0 2027, intervenția regională „Privatizare și regenerare urbană”.

Pentru acest proiect, municipalitatea a pus la bătaie un buget estimat inițial în valoare de 45.641.027,59 de lei fără TVA, respectiv de 55.225.643,4 lei cu tot cu TVA (11.270.539,5 euro), în proiect intrând, printre altele, achiziția de mobilier urban și prestarea de lucrări de drumuri și de lucrări de construcții linii de tramvai.

Din documentația de atribuire, rezultă că zona de intervenție a proiectului acoperă o suprafață de 26.653 de metri pătrați, în cartierul Iosefin, aproape de zona centrală a orașului și este conectată prin Podul Decebal, și anume: Bulevardul 16 Decembrie 1989 - tronsonul cuprins între Splaiul Tudor Vladimirescu și Piața Mocioni -, Piața Mocioni, Piața Sfânta Maria și intrările pe străzile adiacente Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Nedelcu Zugrav, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, Laurian August Treboniu și Ion Eliade Rădulescu.

Nu este conspirație. Administrația vrea să transforme șoferii în pietoni

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, „în urma analizei situației existente în cadrul vizitelor pe teren, a realizării studiilor de fundamentare, a expertizelor tehnice de specialitate și a dezbaterilor publice, a rezultat o serie de disfuncționalități specifice amenajării spațiului public referitoare la mai multe criterii, cum ar fi accesibilitate și siguranță, rezistență și stabilitate, atractivitate, ocuparea profilului stradal, microclimat și mediu, dotarea și starea fizică a spațiului urban”.

În documentul citat, se precizează că principalele disfuncționalități în zona de intervenție sunt „disproporția alocării spațiului în favoarea traficului auto privat (activ sau staționar); lipsa traseelor dedicate pentru bicicliști; accesibilitate redusă pentru persoanele cu dizabilități; lipsa parcărilor dimensionate corespunzător pentru persoanele cu dizabilități; trotuare subdimensionate având în vedere traficul intens pietonal; suprafețe de călcare degradate; suprafețe ample asfaltate; mobilierul urban aproape inexistent pe unele străzi; lipsa arborilor pe majoritatea străzilor din zona de intervenție; suprafețele verzi adiacente trotuarelor sunt neîntreținute; structuri rutiere aflate într-o stare avansată de degradare; nivel scăzut al iluminatului public; cabluri aeriene; stâlpi de iluminat degradați; structuri rutiere aflate într-o avansată stare de degradare; rețele edilitare învechite și în unele situații nefuncționale; rețele electrice și de curenți slabi aflate într-o avansată stare de degradare”.

Caietul de sarcini, bazat pe agenda progresistă

Acest contract scos la mezat de către primăria lui Fritz va avea o durată de 30 de luni, adică de doi ani și jumătate, depășind, practic, mandatul actualului primar și al actualului consiliu local. În vederea parafării afacerii, municipalitatea anunță organizarea unei licitații deschise, impunând ca și criteriu de departajare cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta de mediu este evaluată cu 10% din punctaj, garanția lucrărilor cu 20%, experiența managerului cu 25% și prețul ofertei cu 30%. Ofertele urmează să fie deschise la data de 25 februarie 2026.

Revenind la caietul de sarcini, Primăria Municipiului Timișoara vrea să desființeze cât mai mult posibil din facilitățile traficului auto în zona respectivă, pentru a o transforma în pietonal. Cu alte cuvinte, război declarat proprietarilor și utilizatorilor de autoturisme. Mai exact, se precizează că „obiectivul proiectului constă în reorganizarea spațiilor publice, prin reconsiderarea modalităților de utilizare a acestora, descongestionând circulația și crearea de spații verzi noi”.

„Pietonalizarea urbană reprezintă procesul complex de regenerare a zonelor degradate sau subutilizate din orașe. Scopul este transformarea spațiilor în zone vii, sigure, atractive și sustenabile. Pietonalizarea străzilor în zonele urbane reprezintă transformarea spațiilor destinate traficului auto în zone exclusiv sau predominant pietonale”, se afirmă în acest caiet de sarcini.

Concret, toată agenda progresistă este cuprinsă în acest proiect al Primăriei Timișoara. Se notează că se urmărește „reducerea poluării și emisiilor”, susținându-se că „traficul auto contribuie cu până la 30-40% din emisiile de CO2 în zonele urbane și că pietonalizarea diminuează dependența de mașini, promovând transportul alternativ”, „siguranța publică, afirmând că „zonele pietonale diminuează riscul coliziunii auto-pietoni”, și „sănătatea publică”, prin faptul că pietonalizarea „creează «insule de răcoare» prin vegetație și reduce efectul de «canion urban» al clădirilor înalte”.

Printre lucrările de investiții propuse în cadrul acestui proiect se numără și „redefinirea profilelor stradale cu funcțiuni precum pietonal, spațiu verde, pistă de biciclete cu un sens, o bandă de circulație auto, două benzi de circulație a transportului public (autobuz și tramvai) câte una pe sens, o bandă de circulație auto, pistă de biciclete pe un sens, spațiu verde și pietonal”.

Caietul de sarcini care conține aceste detalii este semnat de către viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, de la USR.

Teren de sport și o grădiniță pentru 29 de copii, 1,5 milioane de euro fiecare

Așa cum am arătat mai sus, „pietonalizarea” nu este singura afacere de început de an pusă la cale de primăria lui Dominic Fritz. La data de 29 decembrie 2025, instituția a mai scos la mezat, prin publicarea unui anunț corespunzător în SEAP, un contract prin care vrea să fie prestate și executate lucrări aferente obiectivului de investiții „Amenajarea de terenuri de sport multifuncționale în cartiere, la intersecția străzilor Valea Bogdăneștilor cu Ion Rațiu”.

În baza acestui contract, ar urma să se deruleze servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, întocmirea auditului energetic, întocmirea documentației As Built și execuția lucrărilor propriu-zise.

Valoarea inițială estimată a acestui contract se ridică la 6.241.692,44 de lei fără TVA, respectiv la 7.552.447,9 lei cu TVA inclusă (1.541.315,9 euro). În acest contract intră echipamente pentru terenuri de joacă, bănci și lucrări de construcții. Nu se organizează o licitație deschisă, ci, așa cum rezultă din anunțul de participare publicat în SEAP, o procedură simplificată de selecție de oferte, având ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Ofertele urmează să fie deschise, în acest caz, la data de 29 ianuarie 2026.

Potrivit caietului de sarcini, prin realizarea acestui proiect se urmărește „crearea de noi spații în aer liber, prin amenajarea unui teren de sport multifuncțional (minifotbal și handbal), teren de baschet, teren de teqball, culoare de alergare în jurul bazei, spații de fitness urban, loc de joacă pentru copii, zone destinate repausului, spații verzi pentru utilizare intensă și grupuri sanitare separate pe sexe, care să permită accesul la mișcare și sport a locuitorilor de toate vârstele și care contribuie la creșterea nivelului de sănătate a populației”.

Primăria Timișoara susține că „având în vedere faptul că tinerii sunt din ce în ce mai atrași de activități statice, în detrimentul celor care implică sport și mișcare, este necesară implementarea unor măsuri care contribuie la atragerea acestora către activități sportive. De aceea, amenajarea unor terenuri sportive multifuncționale în aer liber, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă practicanților este oportună și prezintă diverse avantaje”.

Acest proiect se va realiza în zona de vest a orașului, terenul are o suprafață de 8.088 de metri pătrați și este proprietate publică a municipiului Timișoara. În prezent, terenul în cauză nu are „utilizare concretă” și se constituie ca teren viran care prezintă vegetație spontană.

A treia achiziție, pusă în SEAP în Ajunul Crăciunului

A treia achiziție antamată de Primăria Municipiului Timișoara a fost anunțată la 24 decembrie 2025, în Ajunul Crăciunului, și se referă la contractarea de lucrări (proiectare și execuție) pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire clădire cu destinația de creșă în Zona de Nord a Timișoarei”.

Acest contract are o valoare inițială de 6.315.996,62 de lei fără TVA, respectiv de 7.642.355,9 lei cu TVA inclusă (1.559.664,5 euro), având o durată de 15 luni. Finanțarea este asigurată din fonduri bugetare, se organizează în vederea atribuirii lui o licitație deschisă, iar ofertele vor fi analizate la data de 10 februarie 2026.

Creșa va fi amplasată pe un teren cu suprafața de 2.952 de metri pătrați, care nu este racordat la utilități, în Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 1E. Creșa va asigura, conform caietului de sarcini aferent, spațiul necesar educației preșcolare a unui număr de 29 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 luni și 3 ani.