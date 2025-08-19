Culmea austerității la Primăria lui Dominic Fritz. Municipalitatea plătește 800.000 de euro ca să-și depoziteze arhiva 

Iar dovada a fost făcută pe 5 august 2025, când a încheiat cu o companie privată servicii de depozitare a arhivei de documente a instituției un acord-cadru în valoare de 791.000 de euro. Firma care și-a adjudecat afacerea are ca acționari două companii din Rotterdam, Olanda, și a mai derulat, în urmă cu doi ani, un contract cu această primărie, dar pe lista de clienți se mai regăsește, printre alții, inclusiv Direcția Națională Anticorupție.

În timp ce caută să aducă justificări pentru măsurile de austeritate pe care Guvernul Bolojan intenționează să le adopte, inclusiv prin cel de-al doilea pachet pregătit în acest sens, precizând că „nu mai sunt bani”, edilul USR al municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a autorizat încheierea, la începutul acestei luni, de către instituția pe care o conduce, a unui contract de aproape 800.000 de euro pentru ca să-și depoziteze documentele. Concret, la data de 20 decembrie 2024, Primăria Municipiului Timișoara a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că vrea să încheie un acord-cadru de servicii de depozitare, procesare arhivistică, conversie digitală și prelucrare digitală.

Respectiva UAT susține că Primăria Municipiului Timișoara dispune, în prezent, de șase spații pentru depozitarea arhivei, dintre care trei în incinta sediului primăriei (un depozit la parter și două depozite la demisol), precum și trei depozite în exteriorul sediului primăriei (un depozit în Strada Miorița nr. 11 Bis, un depozit cu etaj în Strada Daliei nr. 21 și un depozit în strada Văcărescu nr. 15).

În cele două depozite situate la demisolul sediului primăriei sunt arhivate aproximativ 800 de metri liniari de documente, dintr-un total de 2.500 de metri liniari de documente arhivate și existente în fondul arhivistic al instituției. Primăria lui Fritz susține că „spațiul de arhivare existent este ocupat în proporție de 80%”.

Afacerea, parafată pe 5 august

În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara a precizat că dorește să încheie un acord-cadru cu o durată de patru ani, punând la bătaie un buget estimat inițial la 6.000.000 de lei fără TVA, respectiv la 7.260.000 de lei cu TVA inclusă, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

În vederea atribuirii contractului, a fost organizată o licitație deschisă, având ca și criteriu de evaluare cel mai bun raport calitate-preț. Astfel, 20% din evaluare a vizat experiența managerului, 20% a vizat experiența arhivistului, 20% a vizat experiența arhivarului și 40% a vizat prețul ofertei.

La această licitație deschisă, au fost înregistrate cinci oferte, din care patru au fost declarate admisibile, în timp ce una a fost retrasă. În aceste condiții, la data de 5 august 2025, Primăria Municipiului Timișoara a încheiat cu SC Iron Mountain SRL contractul nr. CTR2025-000248/2025, la un preț final negociat de 3.162.507 lei fără TVA, respectiv de 3.826.633,5 lei cu tot cu TVA (780.945.6 euro).

Ce implică acest contract

Caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții prevede că, în prezent, arhiva de documente a Primăriei Municipiului Timișoara este intentariată, ordonată, etichetată din punct de vedere arhivistic, fiind grupată pe unități arhivistice. Iar, prin acest acord-cadru, se dorește „gestionarea fondului arhivistic al municipiului în ceea ce privește protejarea documentelor de arhivă, asigurarea protecției documentelor originale și eliminarea sau reducerea la minimum a consultării directe și a contactului fizic cu exemplarul original, crearea și susținerea condițiilor de depozitare”.

Acest contract implică servicii de depozitare a documentelor. Este vorba despre 16.500 de cutii pe care prestatorul de servicii trebuie să le pună la dispoziția primăriei, să le transporte, să le manipuleze și să le depoziteze în spațiul propriu. Mai implică servicii de procesare arhivistică a acestor 16.500 de cutii. Dintre acestea, 200 de metri liniari de documente urmează să fie restaurate. Apoi urmează serviciile postdepozitare, care implică transmiterea documentelor în original sau prin platforma ELO ECM, căutarea, listarea și transmiterea de informații, documente și cutii ca răspuns la solicitările primăriei. După care se dorește conversia digitală pe această platformă.

La nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, există instalată o aplicație de management al documentelor, denumită ECO ECM Suite, care are o structură modulară flexibilă, bazată pe o arhitectură de tip Service Oriented Architecture.

Atribuire cu repetiție

Compania care și-a adjudecat acest contract se numește SC Iron Mountain SRL care, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), a fost înregistrată în anul 2024 și are sediul în Dragomirești Vale, județul Ilfov.

Compania are doi asociați persoane juridice străine. Este vorba despre Iron Mountain International Holdings B.V. și despre Iron Mountain Nederland Holdings B.V., ambele cu sediul în Rotterdam, Olanda, și reprezentate de o anume Liliana Miron. Directorul general și administratorul firmei este Florin Adrian Dogaru.

Nu este pentru prima dată când această firmă derulează un contract cu primăria condusă de Dominic Fritz. La data de 24 aprilie 2024, cele două părți au mai parafat un contract în valoare de 599.192,55 de lei fără TVA (713.039,14 lei cu tot cu TVA), pentru prestarea de servicii de retrodigitalizarea arhivei. Contractul a fost încheiat printr-o procedură simplificată de selecție de oferte.

Pe lista clienților se află mai multe ministere, dar și DNA

SC Iron Mountain SRL este depozitarul arhivelor mai multor instituții publice. Iar cel mai consistent contract a fost adjudecat, în data de 23 iulie 2025, împreună cu Zipper Services SRL, de la Casa Națională de Pensii Publice. Este vorba despre un contract cu durata de un an, având ca obiect prestarea serviciilor de depozitare a documentelor, a cărui valoare se ridică la 32.340.000 de lei fără TVA.

Un alt client de seamă al SC Iron Mountain SRL este Direcția Națională Anticorupție, cu care a încheiat, la data de 11 aprilie 2025, un contract în valoare de 821.856 de lei fără TVA, în baza unui acord-cadru pentru prestarea de servicii de depozitare a arhivei și a serviciilor asociate.

Compania a mai derulat contracte cu Primăria Municipiului Reghin (654.591 lei fără TVA), cu Poliția Locală a Sectorului 1 București (37.500 de lei fără TVA), cu Primăria Municipiului Constanța (1.256.557 lei fără TVA), cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Imobilizate (327.600 de lei fără TVA), cu ROMSILVA (533.924,7 lei fără TVA), cu Primăria Municipiului Turda (374.404,17 lei fără TVA), cu Universitatea din București (96.000 de lei fără TVA) sau cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 2 București (598.660 lei fără TVA).

Alte contracte au fost încheiate cu Biblioteca Academiei Române (285.815,81 lei fără TVA), cu Fondul de Garantare al Asiguraților (464.232 lei fără TVA), cu Ministerul Economiei (239.042,08 lei fără TVA), precum și cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (1.670.233,36 lei fără TVA).