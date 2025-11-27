Ce „Fănei” are de ascuns Bolojan? Premierul sfidează strategia anticorupție

În urma acestui scandal legat de întâlnirea cu premierul, pentru care omul de afaceri Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro, a fost demis președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu – cel care ar fi primit banii pentru a-și introduce colegul la discuția cu Ilie Bolojan. Premierul ar fi trebuit să se înscrie pe platforma RUTI încă de când a devenit președintele Consiliului Județean Bihor, iar întâlnirile pe care le are cu persoane care ar putea influența modificarea legilor sau a politicilor publice ar trebui să fie raportate pe acest site care funcționează din anul 2016, fiind creat în cadrul strategiei anticorupție.

Toate întâlnirile factorilor de decizie la nivel politic ar trebui să fie raportate pe site-ul RUTI, din anul 2016, nu de acum, însă mulți politicieni au ignorat această platformă. Recent, site-ul a fost înnoit, dar numărul conturilor decidenților care trebuie să se înscrie benevol pe această platformă este foarte mic. Pe vechiul site erau circa 700 de decidenți, dar după lansarea noii platforme au rămas foarte puțini.

Noua platformă RUTI asigură crearea de conturi individuale unice pentru decidenții publici și înregistrarea persoanelor terțe; înregistrarea și publicarea întâlnirilor oficiale, cu cel puțin două zile înaintea desfășurării acestora; actualizarea ulterioară a informațiilor cu principalele teme și concluzii; căutarea și vizualizarea publică a întâlnirilor oficiale și participanții acestora; verificarea istoricului interacțiunilor între decidenți și persoane terțe; validarea automată și arhivarea datelor istorice pentru continuitate și trasabilitate; generarea de rapoarte statistice și analitice privind activitățile de transparență.

Demersul a făcut parte din obligația asumată de România de a implementa, în cadrul PNRR, Jalonul nr. 432, „Aprobarea versiunii revizuite a codului de etică și conduită pentru Guvern, în plus față de cele existente pentru funcția publică și adoptarea și implementarea măsurilor de aplicare”.

AUR și SOS au contestat platforma

CCR a respins cererea partidelor AUR și SOS de a declara neconstituțională obligația parlamentarilor de a se înscrie pe această platformă și de a-și declara toate întâlnirile pe care le au cu persoane sau asociații ce ar putea influența legislația sau politicile publice. Totuși, principalul absent de pe această platformă este chiar premierul Ilie Bolojan.

Scandalul legat de trafic de influență, în care sunt implicați liderii PNL Vaslui și premierul Ilie Bolojan, vizează și transportul feroviar. Omul de afaceri Fănel Bogoș ar fi plătit, conform DNA, 1,5 milioane de euro, pentru a ajunge la Ilie Bolojan în birou, iar cel care l-a ajutat să ajungă la premier este președintele ARF, Mihai Barbu. Această întâlnire ar fi trebuit să fie raportată pe site-ul RUTI, dar premierul Bolojan a omis crearea unui cont pe această platformă.

Parte a strategiei anticorupție din 2016

Platforma RUTI există din anul 2016 și a fost îmbunătățită, printr-un jalon din PNRR, dar Ilie Bolojan nu are încă un cont pe acest site și nu-și raportează întâlnirile, în timp ce parlamentarilor li s-a pus în vedere să se înscrie pe platformă în cel mai scurt timp.

CCR a decis, miercuri, 5 noiembrie că legea care vizează implementarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) este constituțională și nu contravine principiilor separației puterilor în stat sau egalității în drepturi. Sesizările depuse de AUR și S.O.S. România au fost respinse cu unanimitate de voturi.

Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați și senatori aparținând grupurilor AUR și S.O.S. România, constatând că „statutul juridic specific al deputaților și senatorilor nu justifică, per se, o diferență de tratament juridic în raport cu celelalte categorii de persoane cărora li se aplică regulile privind transparența în exercitarea funcțiilor și demnităților publice”.

Premierul ar fi trebuit să fie primul care își raportează întâlnirile

În mod normal, ar trebui să aibă conturi pe această platformă toți decidenții, raportând întâlnirile cu persoane implicate în ONG-uri, sindicate și patronate, care ar putea influența politicile publice – mai ales premierul, miniștrii și secretarii de stat, dar și președinții consiliilor județene.

Anunțul lansării noii platforme RUTI a fost făcut pe 12 noiembrie, ulterior întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu liderii PNL Vaslui. Fiind un site guvernamental, îmbunătățit prin PNRR și cerut de OCDE, premierul trebuia să fie primul pe lista decidenților care își raportează întâlnirile cu persoane care ar putea face trafic de influență la cel mai înalt nivel.