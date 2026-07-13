Cum a ignorat, timp de 66 de zile, Ilie Bolojan că este un premier demis: a făcut 36 de numiri în funcții de demnitate publică. Zece numiri sunt permanente

Criza politică, generată de demiterea, la data de 5 mai 2026, a Guvernului condus de Ilie Bolojan a reprezentat, pentru 36 de persoane din anturajul acestuia sau al partidelor aflate, în acest moment, la Palatul Victoria, oportunitatea de a prinde funcții înalte de demnitate publică în aparatul Executivului.

Premierul demis și interimar nu s-a sfiit ca, în cele 66 de zile în care a condus un guvern interimar să facă numiri pe bandă rulantă. Zece dintre aceste numiri au fost făcute politic, pe durată nedeterminată și vizează secretariatele generale, președinția sau vicepreședinția unor instituții importante, de la ANRP, până la Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ultimele numiri au avut loc chiar vineri, 10 iulie, când un consilier onorific al vicepremierei demise Oana Gheorghiu a devenit secretar de stat, remunerat, în aparatul de lucru al acesteia. De asemenea, un fost deputat USR de Brașov a fost avansat la rangul de secretar de stat al Ministerului Economiei, condus de Irineu Darău, și el ministru demis și interimar.

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Până vineri, 10 iulie 2026, trecuseră 66 de zile calendaristice de la momentul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlamentul României, prin moțiune de cenzură. În toată această perioadă, Executivul demis a funcționat interimar, în logica constituțională potrivit căreia ar fi fost o chestiune de zile până când un alt premier, cu o nouă echipă guvernamentală, să fie instalat la Palatul Victoria.

Această logică constituțională nu pare să se alinieze cu acțiunile Guvernului demis și mai ales ale premierului demis. Asta, deoarece Executivul Bolojan acționează ca și cum ar avea să mai stea mult timp în funcție. Concret, în cele 66 de zile de interimat, premierul demis a emis nu mai puțin de 36 de decizii de prim-ministru de numire a unor persoane în funcții guvernamentale. Din aceste 36 de decizii, zece vizează numirea definitivă în funcții de demnitate publică, restul de 26 fiind numiri temporare, pentru o perioadă de 6 luni.

Cel mai recent exemplu al acestei atitudini constă în două decizii, semnate de Ilie Bolojan la data de 10 iulie 2026. Prima atestă că încetează calitatea de consilier onorific al vicepremierului Oana Clara Gheorghiu acordată lui Cristian Botan. A doua constă în faptul că același Cristian Botan a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Oana Clara Gheorghiu.

Liderul senatorilor PSD: „Sfidare bolojenistă”

Mai exact, prin aceste decizii, premierul demis înlocuiește calitatea de consilier onorific (neremunerat) al vicepremierului demis cu cea de secretar de stat (funcție politică, remunerată) în cadrul aparatului de lucru al aceluiași vicepremier demis. Și asta, în cea de-a 66-a zi de la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură.

Chiar Cristian Botan, cel care beneficiază de cele două decizii semnate de Ilie Bolojan, este cel care a făcut publică numirea, într-o postare de pe contul său de socializare. „Încep astăzi un capitol nou, în calitate de consilier de stat în Guvernul României, în echipa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu. Când am venit prima dată în Palatul Victoria, cu 14 ani în urmă, eram tânăr și naiv (...)”, a scris Cristian Botan, printre altele.

La rândul său, senatorul Daniel Zamfir a reacționat, tot pe rețelele de socializare, acuzând-o pe Oana Gheorghiu de „sfidare și dispreț bolojenist”, atrăgând atenția că această mișcare dovedește faptul că Ilie Bolojan plănuiește să prelungească această criză politică și că nu are în intenție să plece de la Palatul Victoria. „SFIDARE ȘI DISPREȚ BOLOJENIST. Încă o dovadă că Bolojan n-are niciun gând să plece de la Palatul Victoria: Vicepremierul Oana Gheorghiu numește azi consilier de stat la cabinetul său!!!”.

Omul ministrului, „uns” secretar de stat

Însă lucrurile nu se opresc aici. În aceeași zi de vineri, 10 iulie 2026. Premierul demis Ilie Bolojan mai semnează două decizii. Prin prima, se eliberează din funcția de subsecretar de stat a lui Marius Andrei Miftode, de la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus, de asemenea, interimar, de ministrul demis Ambrozie Irineu Darău.

Prin a doua decizie, Ilie Bolojan l-a numit pe același Marius Andrei Miftode în funcția de secretar de stat (deci este vorba despre o avansare) în cadrul aceluiași Minister al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Cele două numiri sunt politice și vizează funcții de demnitate publică, nefiind făcute pe o perioadă determinată.

Marius Andrei Miftode, cel care a beneficiat de această avansare, este un fost deputat USR-PLUS, din legislatura 2020 - 2024. Provine de la Brașov, din fieful ministrului demis și interimar al Economiei, senatorul USR Ambrozie Irineu Darău. Mai mult, Miftode este membru în Biroul Local al Filialei USR Brașov, iar anterior, conform unei declarații de interese completată la preluarea mandatului de deputat, el a ocupat chiar funcția de vicepreședinte al acestei filiale a USR.

Cum a populat premierul demis cu noi demnitari instituțiile din subordine

Tot luna aceasta, în data de 8 iulie, premierul demis și interimar Ilie Bolojan a mai făcut o avansare. Mai exact, a emis o decizie prin care a numit-o pe o anume Anca Rădulescu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități. Asta, după ce ministrul demis și interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a demis-o pe fosta președintă a instituției, pe motiv că nu l-a informat despre activitățile dispuse de procurorii DIICOT în cazul afacerii „Pașca”, de la Bihor.

La finalul lunii trecute, mai exact în 22 iunie 2026, Ilie Bolojan l-a mai numit pe Daniel George Surdu în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Cercetare. Surdu, membru PNL, și-a început cariera politică la Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de consilier județean din partea PP-DD.

Anterior, în 16 iunie 2026, același premier demis și interimar făcea o nouă numire. Mai exact, o numea pe Ioana Bădescu (fostă directoare în cadrul Primăriei Capitalei), în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Vamale Române. Asta, după ce, la data de 4 iunie 2026, Bolojan o numea pe Lorincz Helga, de la UDMR, în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP).

De altfel, încă din prima lună de interimat, premierul demis nu s-a sfiit să facă numiri. La 14 mai 2026, el l-a numit pe Alexandru Ionuț Ciprian (consilier județean USR și președinte al USR Giurgiu) în funcția de subprefect al județului Giurgiu. Numirea a fost făcută prin Hotărâre de Guvern. De asemenea, la data de 27 mai, prin decizie de prim-ministru, Vajda Zsombor, de la UDMR, a fost numit în funcția de vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Electorale Permanente (AEP), pentru un mandat de 8 ani. O zi mai târziu, în 28 mai 2027, Ilie Bolojan o numea pe Alina Mirela Bocai în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor.

Nu în ultimul rând, premierul demis îl numea, la data de 28 mai 2026, pe Mihai Iulian Dodu (care fusese demis, anterior, de Marcel Ciolacu) în funcția de secretar de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 - 1989.

Numiri interimare, pe câte 6 luni, făcute pe bandă rulantă, la prefecturi, ministere și agenții

Tot ca premier interimar, Ilie Bolojan a remis, la datele de 14, 18, 19, 25, și 28 mai 2026, respectiv la datele de 4, 9 și 22 iunie 2026, mai multe decizii de prim-ministru, prin care au fost numite anumite persoane, temporar, pentru o perioadă de 6 luni, în funcțiile de secretar general ale prefecturilor județelor Maramureș, Bihor, Satu Mare, Tulcea, Brașov, Covasna, Harghita, Iași, Vaslui, Mehedinți, Neamț, Bistrița-Năsăud și Vâlcea.

Însă astfel de numiri temporare, pentru șase luni, au fost făcute inclusiv în structura aparatului central al Guvernului. A doua zi după moțiune, în 6 mai 2026, Bolojan l-a numit pe Ionel Stoica în funcția de secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. La 18 mai a fost numită Mariana Ioniță în funcția de secretar general al Ministerului Transporturilor.

De asemenea, la data de 5 iunie 2026, a fost numită Ioana Lazăr în funcția de secretar general al Ministerului Educației și Cercetării, iar în aceeași zi a mai fost numit Mihail Spătărelu în funcția de secretar general al Ministerului Agriculturii.

La data de 9 iunie 2026, Gabriel Turcu a fost numit în funcția de secretar general al Autorității Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, Camelia Veronica Marcu în funcția de secretar general al Ministerului Culturii, iar Teodora Elena Zaldea în funcția de secretar general al Autorității Naționale pentru Cercetare.

Mai departe, la data de 11 iunie 2026, Ilie Bolojan a numit-o, tot temporar, pentru un mandat de 6 luni, pe Daniela Bejinariu în funcția de secretar general al Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.

Premierul demis și interimar nu a făcut deloc economie la cerneală și a mai semnat, la data de 16 iunie 2026 decizia prin care a numit-o, tot temporar, pe Rodica Maria Picu în funcția de secretar general al Agenției Naționale Anti-Doping. De asemenea, în aceeași zi, a mai făcut două numiri: pe Marilena Nicoleta Balabuti a numit-o în funcția de secretar general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, iar pe Petronel Munteanu l-a numit în funcția de secretar general adjunct al Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

La data de 1 iulie 2026, a fost semnată decizia de numire temporară a lui Mircea Titus Dobre în funcția de secretar general al Autorității Vamale Române, dar și cea de numire temporară a lui Ciprian Constantin Pasailă în funcția de secretar general al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

La data de 7 iulie 2026 Ilie Bolojan, în calitate de premier demis și interimar, a mai semnat două decizii. Una prin care l-a numit temporar, pentru 6 luni, pe Felix Zaharia în funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, iar a doua prin care a numit-o, tot temporar și tot pentru 6 luni, pe Anca Didona Matasaru în funcția de secretar general al Prefecturii Județului Bacău.