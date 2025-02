Călin Georgescu, ridicat și trimis acasă de procurori cu acuzații de 20 de ani de pușcărie

La două luni și 20 de zile de la anularea alegerilor prezidențiale din România, apar primele probe serioase cu privire la rețeaua construită și finanțată, din surse rămase încă neelucidate, constituită de și în jurul controversatului candidat independent, Călin Georgescu. Acesta a fost ridicat, ieri, în jurul prânzului, de către polițiști, din trafic, în timp ce se deplasa pe o stradă din București. Pe numele său, procurorii Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au emis un mandat de aducere, în care i-a fost adusă calitatea de suspect în două dosare penale. El face obiectul a șase capete de acuzare, dintre care cel mai grav vizează săvârșirea infracțiunii de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată. Această infracțiune este pedepsită de Codul penal din România cu închisoarea până la 20 de ani. Procurorii au instituit împotriva fostului candidat la prezidențiale măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Conform unor surse judiciare, procurorii au în lucru o serie de acuzații foarte grave la adresa lui Călin Georgescu, cel puțin una dintre acestea făcând referire la una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de Codul penal și care incriminează acțiunile împotriva ordinii constituționale. Astfel de fapte se pedepsesc cu până la 25 de ani de închisoare.

Mai exact, Călin Georgescu este suspectat de inițierea unei organizații cu caracter fascist, cu scopul destructurării ordinii constituționale, dar și de finanțarea ilegală a campaniei electorale de anul trecut. Sunt verificate declarațiile cu caracter conspiraționist pe care le-a făcut acest candidat în cadrul mai multor emisiuni televizate, precum și impactul masiv al acestor declarații făcute și pe rețelele de socializare. Aceste declarații au generat milioane de vizualizări și au constat în afirmații care au vizat crearea temerii în rândul audienței că România va participa cu trupe în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Zeci de percheziții, în patru județe

Ieri dimineață, începând cu ora 6.00, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu forțe importante ale Poliției Române și ale Jandarmeriei Române au descins la nu mai puțin de 47 de adrese, de pe raza județelor Sibiu, Mureș, Ilfov și Cluj, fiind emis mandate de percheziție și de aducere la audieri a 27 de persoane fizice. Au fost vizate inclusiv sedii ale unor firme și asociații.

Megadosarul în care sunt cercetați atât Călin Georgescu, cât și celelalte persoane vizate de aceste acțiuni au legătură cu suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni deosebit de grave.

După patru ore de audieri, procurorul de caz, celebrul Marius Iacob, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu, pentru patru infracțiuni. Punerea în mișcare a acțiunii penale înseamnă că, odată luată această măsură, Călin Georgescu are calitatea de inculpat.

Georgescu este inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale în formă tentată și în concurs real, Conform articolului 397, alineat 2, Cod penal, „întreprinderea de acțiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor, săvârșite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitări puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani”.

Cele mai grave acuzații prevăzute de Codul penal

O altă acuzație reținută în sarcina lui Călin Georgescu este de comunicare de informații false. Legea penală prevede că „comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani”.

Procurorii l-au mai pus sub acuzare pe Georgescu pentru fals în declarații în formă continuată, în legătură cu sursele de finanțare a campaniei electorale și în legătură cu declarațiile de avere. Reamintim că Georgescu a declarat venituri și cheltuieli zero lei în campania electorală a alegerilor prezidențiale de anul trecut. Potrivit Codului penal, „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la articolul 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Călin Georgescu a mai fost pus sub acuzare și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, de aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, la un astfel de grup, faptă pedepsită cu închisoarea de la 5 la 15 ani. De asemenea, mai este pus sub acuzare pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocide contra umanității și de crime de război, precum și de a promova, în public, idei, conceptții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dar și pentru inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizații.

Legături cu un alt personaj, trimis în judecată pentru propagandă legionară

Aceste ultime acuzații sunt legate de apropierea lui Călin Georgescu de un alt personaj, Marian Motocu, care a fost trimis în judecată, recent, de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru propagandă legionară, mesaje antisemite și xenofobe pe rețelele de socializare, anunță Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova.

Și Motocu se află sub control judiciar, fiind acuzat că a publicat pe rețelele sociale 29 de videoclipuri în care a incitat la ură şi violenţă faţă de evrei, a promovat doctrine antisemite, a utilizat simboluri legionare şi a negat Holocaustul. Aceste videoclipuri au fost difuzate între luna aprilie a anului 2022 și luna iulie a anului 2024.

În sarcina acestui apropiat al lui Călin Georgescu au fost reținute 26 de incitări la ură sau la discriminare în formă continuată, 29 de fapte de promovare în public de idei, concepții sau doctrine antisemite în formă continuată, 27 de fapte de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe în formă continuată, 19 acte de negare a Holocaustului, toate prin care a urmărit racolarea urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare pentru coagularea unui nucleu cu orientare de extremă dreapta.

Procurorii au descoperit conversații și înregistrări ale lui Călin Georgescu, inclusiv un apel telefonic cu Marian Motocu, discuție în care Georgescu îi spune lui Motocu: „Dacă lucrurile merg bine o să încep în ianuarie. Există un plan, există o strategie pe care numai eu o cunosc. Când va fi să fie, așa cum ți-am spus de acum un an, nu s-au legat lucrurile, din multe motive, atunci o să ai locul tău în această acțiune. Să stai aproape de omul ăsta”. „Omul ăsta” este nimeni altul decât George Mocanu, parlamentar din Moldova. După această discuție, Marian Motocu a sunat la Ambasada Federației Ruse la București și cerut legătura cu colonelul Evgheni Ignatiev, adjunctul atașatului militar al Ambasadei Rusiei la București. Operatorul de la Ambasada Rusiei i-a cerut să aștepte până face legătura telefonică, dar de la celălalt capăt al firului nu răspunde nimeni.

„Munți” de bani și arsenal de război, acasă la Horațiu Potra

Descinderile de ieri ale procurorilor au vizat și rețeaua de bodyguarzi a lui Călin Georgescu, inclusiv pe celebrul mercenar Horațiu Potra. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au făcut multiple legă legături între anturajul lui Călin Georgescu și Rusia.

Astfel, în data de 6 septembrie 2024, Potra a zburat cu un avion Emirates de la Moscova la Dubai. La Moscova, a stat două zile și a fost cazat la un hotel de 5 stele.

Ieri, anchetatorii au descoperit aproximativ un milion de dolari, într-un seif îngropat în podeaua locuinței lui Potra. De asemenea, s-a descoperit un adevărat arsenal de arme și muniție de război.

Un alt personaj din anturajul lui Călin Georgescu dus, ieri, la audieri, este Marin Burcea, un fost luptător în Legiunea Străină poreclit „Lunetistul”. După ce și-a încheiat cariera militară, acesta s-a asociat cu personaje precum Eugen Sechila, lider al unei mișcări neolegionare din România, și a dezvoltat afaceri cu Dorina Mihai.

Marin Burcea este asociat în afaceri cu Dorina Mihai, din Timișoara, care are multiple legături cu militari ceceni din anturajul lui Ramzan Kadîrov, liderul Ceceniei, și al generalului Zamid Alievici Chalaev. Pe conturile sale de socializare, Dorina Mihai a postat imagini elogioase la adresa lui Vladimir Putin, precum și fotografii alături de militari ceceni.

Mai mult, pe Facebook, poza de profil este portretul colonelului Zamid Aliyevich Chalaev, comandantul Regimentului 2 Special de Poliție al Ministerului de Interne al Federației Ruse în Republica Cecenă, supranumit „Regimentul Akhmad Kadyrov”, o unitate implicată în asaltul asupra orașului Mariupol și a uzinei „Azovstal”. Dorina Mihai a fost surprinsă recent în Dubai în compania unor membri ai forțelor speciale cecene care luptă sub comanda directă a lui Ramzan Kadîrov.

Conform datelor furnizate de Registrul Comerțului, în 2018, Marin Burcea și Dorina Mihai au înființat compania SC Hugo Models Management SRL, care se ocupă cu activități de impresariat artistic. Bodyguardul lui Călin Georgescu mai este asociat în compania SC Mrnbur Auto Credit IFN SRL.



