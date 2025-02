Rețeta banilor din campania lui Călin Georgescu. De la „zero lei”, la clipuri făcute „după orele de program” și la donații care au ocolit legea electorală

Dosarul finanțării campaniei electorale a lui Călin Georgescu, din 2024, este deschis, in rem, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă din data de 7 decembrie 2024, potrivit unor surse judiciare, și are la bază atât informațiile din documentele desecretizate ale CSAT, cât și o sesizare din partea conducerii Autorității Electorale Permanente (AEP), făcută în cursul lunii ianuarie a acestui an.

În centrul perchezițiilor efectuate, săptămâna aceasta, se află firma lui Radu Pally, coordonatorul campaniei electorale a lui Călin Georgescu, dar și Asociația Pământul Strămoșesc, fondată de Călin Georgescu, împreună cu un fost cadru al Direcției Generale de Informații a Armatei. Ancheta pornește de la faptul că firma lui Pally a realizat, în regie proprie, în toamna anului trecut, un clip electoral cu Călin Georgescu, clip care a fost difuzat, în campanie, pe un post de televiziune. Apoi, aceeași firmă a încercat să colecteze donații de la persoane fizice, însă nu a acceptat să urmeze pașii prevăzuți de legislația electorală, cum ar fi înregistrarea oficială a acestor donații. Realizarea de materiale electorale în regie proprie este strict interzisă de Ghidul finanțării campaniei electorale prezidențiale din anul 2024. „Jurnalul” prezintă rețeaua de companii care stau în spatele oamenilor lui Georgescu, implicați în aceste operațiuni.

În urmă cu două zile, în acest dosar, procurorii, împreună cu cadre ale Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în executare mai multe mandate de percheziție domiciliară, atât pe raza județului Argeș, cât și pe raza județului Suceava, mandatele fiind emise, la începutul acestei luni, de către un judecător. Anchetatorii caută probe, înscrisuri și alte mijloace materiale de probă în legătură cu suspiciunea comiterii unor fapte de corupere a alegătorilor și de nerespectare a legislației electorale cu privire la finanțarea campaniilor electorale.

Una dintre locațiile vizate de către aceste percheziții a fost sediul companiei SC Marker & Senzzo Media SRL, din Pitești, care, în toamna anului trecut, a produs un videoclip de propagandă electorală cu și în beneficiul fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, videoclip care a fost difuzat, în cadrul unui calup gratuit de publicitate electorală, în luna octombrie a anului trecut, pe postul de televiziune B1TV.

Clipul electoral despre care mandatarul financiar susține că nu știa că există

În luna ianuarie a anului curent, Autoritatea Electorală Permanentă a anunțat că face verificări în legătură cu această chestiune, asta, după ce a solicitat explicații atât mandatarului financiar al lui Călin Georgescu, cât și reprezentanților companiei SC Marker & Senzzo Media SRL. Președintele AEP, Toni Greblă, a precizat că „noi am făcut o solicitare scrisă, atât mandatarului financiar al cărui cod financiar este trecut în dreapta ecranului (pe videoclipul difuzat – n.red.), cât și firmei care a realizat clipul publicitar, întrebându-i dacă au comandat, în ce condiții și când. Mandatarul financiar ne-a răspuns că nu a comandat un asemenea clip electoral, că nu știe de existența lui, iar firma producătoare ne-a spus că un număr de câțiva angajați, în afara orelor de program, ca voluntari, au realizat acest clip publicitar și, apoi, firma a acceptat să treacă datele de identificare, pentru că, altfel, televiziunile nu îl publicau”.

Mai mult, Toni Greblă a declarat că „au spus că au făcut acest lucru în mod gratuit și în spirit de colegialitate cu angajații lor. În aceste situații, acest material, împreună cu alte câteva, cu răspunsurile pe care le-am primit, au fost înaintate Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a verifica modalitatea în care acestea au fost realizate”.

Firma coordonatorilor campaniei, prestație „pro bono”

Din aceste răspunsuri transmise AEP, se înțelege că patronii firmei (FOTO) au acționat doar în spirit de solidaritate cu angajații lor, care au vrut să-i facă un bine lui Călin Georgescu. Coincidența face că patronii înșiși au fost coordonatorii campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Astfel, SC Marker & Senzzo Media SRL este, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), o companie înființată în data de 17 aprilie 2013, cu sediul social în Pitești, având-o ca fondatoare unică și administrator pe Crenguța Alexandra Pally Brojban. Firma și-a declarat obiectul de activitate drept „activități ale agențiilor de publicitate”.

Patroana companiei este soția lui Radu Pally Brojban, șeful oficial al campaniei electorale a lui Călin Georgescu, din anul 2024. Dar și nora Filofteiei Pally, fosta directoare a Muzeului Pomiculturii și Viticulturii Golești, județul Argeș.

Conform bilanțurilor contabile publicate de Ministerul Finanțelor Publice, începând cu 2018 și până la 31 decembrie 2023, firma de publicitate care a produs, gratuit, clipuri electorale pentru Călin Georgescu a înregistrat o cifră de afaceri totală de 1.060.996 de lei, venituri totale de 1.060.997 de lei, a făcut cheltuieli totale de 747.765 de lei, a înregistrat profituri totale nete de 385.336 de lei, dar și pierderi totale de 73.738 de lei. În 2018, 2019 și 2020, SC Marker & Senzzo Media arată că a funcționat cu zero angajați, iar, în perioada 2022 și 2023, cu un singur angajat.

Legislația interzice astfel de operațiuni

Radu Pally Brojban a declarat, marți seară, la un post de televiziune, că firma sa a fost, de fapt, implicată în strângerea de donații pentru campania lui Călin Georgescu, motiv pentru care a luat legătura telefonic cu un angajat al Autorității Electorale Permanente, care i-a transmis că, în acest caz, candidatul trebuie să încheie un contract de donații, care să fie urcat în format electronic pe un site de donații, cu respectarea regulilor GDPR.

Lui Pally i s-a părut foarte complicată această procedură, mai ales că „materialele s-au făcut în regie proprie”. Reprezentantul AEP i-a transmis că trebuie să înființeze un site de donații al candidatului Călin Georgescu, să existe acel contract de donații, să se încarce actele de identitate ale donatorilor și ordinele de plată. Pentru că acest lucru însemna să prelucreze date cu caracter personal, patronul firmei a luat legătura cu Călin Georgescu, stabilind să nu procedeze în acest mod.

Ei bine, Ghidul finanțării campaniei electorale prezidențiale din anul 2024 prevede, la articolul 8, alineatul 5, că „nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale, potrivit legii”.

Conform articolului 12, alineat 2, din același Ghid, „la acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod corespunzător, identitatea donatorilor și proveniența sumelor care fac obiectul donației. Utilizând un formular prevăzut în anexele normelor metodologice. Donațiile primite de candidați, pentru a putea fi utilizate drept contribuții pentru campania electorală, trebuie să fie însoțite de documente justificative”.

Mai mult, la articolul 20 din Ghidul citat, se arată că „producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât în cele prevăzute de Legea nr. 334/2006 sunt interzise. Competitorii electorali nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie”. Reamintim că Georgescu a declarat la AEP zero lei venituri și zero lei cheltuieli electorale în campania sa prezidențială de anul trecut.

Au închis o companie, pentru că nu îi puteau susține activitatea

Radu Pally, șeful campaniei electorale a lui Călin Georgescu, a cărui firmă a făcut „acte de caritate” pentru candidatul suveranist, apare în mai multe societăți comerciale. Conform Registrului Comerțului, în data de 14 februarie 2006, lua ființă compania SC Marker Media Production SRL, cu sediul în Pitești, județul Argeș, având drept obiect de activitate „publicitatea”. La momentul fondării, societatea îi avea drept asociați pe Valentin Șchiopu Pally și pe Radu Pally, ambii și administratori, cu câte 50% din capitalul social. În data de 18 septembrie 2012, Valentin Șchiopu Pally decide să se retragă din structura acționariatului, cedându-i lui Radu Pally toate cele 50% din părțile sociale. Conform Ministerului Finanțelor Publice, nu există, în prezent, un agent economic care să aibă Codul Unic de Identificare al acestei firme și care să figureze cu bilanțuri contabile depuse.

Valentin Șchiopu Pally, fostul partener de afaceri al șefului campaniei electorale a lui Călin Georgescu, apare ca șef al Secției de Marketing și Relații Publice a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești, aflat în subordinea Consiliului Județean Argeș, muzeu condus, până la un moment dat, așa cum am arătat mai sus, de către mama lui Radu Pally, Filofteia Pally. Același Valentin Șchiopu Pally a înființat, la data de 3 mai 2023, compania SC Smart International Logistic SRL, cu sediul în satul Vrănești, comuna Călinești, județul Argeș, care se ocupă cu „activități de creație și interpretare artistică”.

O altă companie este SC Senzzo Fashion Stores SRL, unde Radu Brojban Pally și Crenguța Alexandra Pally împărțeau în mod egal capitalul social. La momentul înființării, firma se ocupa cu „comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminții în magazine specializate”. Ulterior, în 6 martie 2023, a fost schimbat acest obiect cu „activități ale agențiilor de publicitate”. Pentru ca, la data de 14 august 2024, soții Pally să dispună încetarea activității, începând cu data de 1 septembrie 2024, prin dizolvare fără lichidare. Această hotărâre a fost determinată de „imposibilitatea asociaților de a desfășura o activitate susținută și profitabilă”. Firma nu avea elemente de active sau de pasive și nici ea nu figurează cu bilanț contabil pe site-ul Ministerului Finanțelor.

În data de 8 august 2013, Ana Brojban, împreună cu Crenguța Alexandra Pally Brojban, înființează societatea SC Metro Media & Communications SRL, având ca obiect „activități ale agențiilor de publicitate”. Din 2018, până la 31 decembrie 2023, această companie a înregistrat o cifră de afaceri totală de 1.578.858 de lei, venituri de 1.579.039 de lei, a cheltuit 994.462 de lei și a înregistrat profituri nete totale de 546.295 de lei. Din 2018 până în 2021, societatea a funcționat cu zero salariați, iar în 2022 și 2023, a activat cu un singur salariat.

Cofondatorul ofițer de informații din Asociația Pământul Strămoșesc, cu afaceri la Londra

O altă percheziție a procurorilor în acest dosar a fost efectuată la sediul social al Asociației Pământul Strămoșesc, din județul Suceava. Până marți, adică ziua descinderilor, site-ul asociației a funcționat integral. De ieri, însă, site-ul asociației avea secțiuni „în lucru”, în special secțiunea care se referă la membrii fondatori și la echipa de conducere.

Datele oficiale arată că această asociație a fost fondată de Călin Georgescu, împreună cu Constantin Bogdan Vacusta. Acesta din urmă este un fost ofițer în Ministerul Apărării Naționale, care a activat, din 2005 până în 2012, în diferite structuri ale Direcției Generale de Informații a Armatei.

Înainte de a activa la DGIA, în 16 august 2004, Vacusta înființa, alături de Marius Nica, o companie pe nume SC Direct Advertising Solutions SRL, cu sediul în București, având ca obiect de activitate „publicitatea”. În 2006, atât Vacusta, cât și Nica au ieșit din firmă.

După ce a părăsit DGIA, Constantin Bogdan Vacusta a deținut, la Londra, compania Eco Management LTD, firmă înființată în anul 2013, în prezent dizolvată. Interesant este că, tot la Londra, și-a avut domiciliul, până în 2019, potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului, și șeful mercenarilor lui Călin Georgescu, Horațiu Potra. Este vorba despre o încheiere referitoare la înființarea companiei SC Ralfrole SRL, în care Horațiu Potra era asociat cu entitatea panameză Ralfrole Inc.

Și tot la Londra” s-ar afla și „cartierul general” al italianului Massimiliano Arena, personajul împotriva căruia, alături de Călin Georgescu și Ionel Rusen, a fost depusă, de către omul de afaceri buzoian Răzvan Liviu Leu, o plângere penală la DIICOT pentru o „țeapă” de 1,1 milioane de euro.

