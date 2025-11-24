Candidatul Drulă, „garantat de Clotilde Armand”. A renunțat la sloganul „Fără penali” și a inventat lozinca „Fără mafii”

Culmea, la data de 4 decembrie, cu trei zile înaintea alegerilor, la Judecătoria Sectorului 1, are loc un nou termen în procesul în care fosta primăriță de la Sectorul 1, care „garantează pentru Drulă”, cum o făcea Vanghelie pentru alți candidați, pe vremuri, este judecată în calitate de inculpat, existând șanse ca instanța să rămână în pronunțare.

Campania electorală aferentă alegerilor locale parțiale din data de 27 decembrie a debutat, oficial, sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Conform Biroului Electoral Central, oficial, în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei au rămas 16 pretendenți, cei mai importanți patru dintre aceștia fiind Daniel Băluță, de la PSD, Ciprian Ciucu, de la PNL, Cătălin Drulă, de la USR și Anca Alexandrescu, susținută de partidul AUR.

Conform sondajelor de opinie realizate în precampanie, bătălia urmează să se dea între Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, iar din spate vine puternic Anca Alexandrescu, în timp ce candidatul USR, Cătălin Drulă, oscilează între locurile 3 și 4, în funcție de sondaje.

În acest peisaj electoral, Cătălin Drulă este garantat, așa cum, pe vremuri, anumiți candidați PSD erau garantați de Marian Vanghelie, de către Clotilde Armand. Candidatul USR, sprijinit și de președintele României, Nicușor Dan, pentru funcția de primar general al Capitalei, și-a făcut debutul campaniei electorale, cu un nou slogan: „Fără mafii”, în loc de „Fără penali”.

Clanul olimpicilor

„Fără penali” ar fi fost, cu siguranță, un slogan desuet pentru campania USR la aceste alegeri, având în vedere faptul că, pe de o parte, un „penal”, în accepțiunea #rezist, este și Vlad Vasile Voiculescu, de la USR București, pe care președintele Nicușor Dan l-a numit, recent, consilier prezidențial onorific la Palatul Cotroceni.

Tot la calificativul „penal”, după aceleași criterii #rezist, intră și fosta primăriță USR de la Sectorul 1, Clotilde Armand, care nu a ezitat să se afișeze, chiar la deschiderea campaniei electorale, alături de Cătălin Drulă, în Piața Victoriei. Sâmbătă, la ora 10 și 57 de minute, Clotilde Armand a postat pe contul său de socializare fotografia alăturată, din care nu lipsește noul slogan USR de campanie „Fără mafii”. Fosta primăriță, susținătoare a lui Drulă, a adăugat la postare textul „clanul olimpicilor vrea un București fără mafii”.

Evident, un slogan care să fi cuprins sintagma „fără penali” nu și-ar fi avut locul în această conjunctură, având în vedere statutul de inculpat trimis în judecată pe care îl are, în prezent, Clotilde Armand, cea care garantează pentru Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie.

Proces cu trei zile înainte de scrutin

Un detaliu care vine de la Judecătoria Sectorului 1 s-ar putea însă transforma într-o festă pe care tocmai această susținere să i-o joace lui Cătălin Drulă. Asta, deoarece, conform Portalului Instanțelor de Judecată, la data de 4 decembrie 2025, adică doar cu trei zile înainte de desfășurarea scrutinului electoral din București, la această instanță de judecată va avea loc, începând cu ora 13.00, un important termen în Dosarul nr. 12508/299/2024, în care Clotilde Armand a fost trimisă în judecată, la data de 25 aprilie 2024, pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese.

Reamintim că Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a pus-o sub acuzare pe Clotilde Armand, ca urmare a sesizării penale formulate de Agenția Națională de Integritate, pentru că, în perioada mai - august 2022, în calitate de primar al Sectorului 1 din București, aceasta a emis o dispoziție prin care s-a desemnat pe ea însăși ca manager al proiectului finanțat din fonduri europene „Îmbunătățirea capacității administrative locale prin dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

Conform procurorilor, „în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpata Armand Clotilde Brigitte Marie a emis patru dispoziții care au produs efecte materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de 18.720 de lei (venituri brute)”.

De asemenea, în civil, aceste acuzații au lăsat-o, la data de 12 decembrie 2024, pe Clotilde Armand fără funcția de senator ales. Pe penal, ANI a sesizat Parchetul General cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea infracțiunii de folosire a funcției în favoarea unor persoane.

Cercetarea judecătorească durează de un an

Surse judiciare acreditează ideea că, la data de 4 decembrie 2025, instanța de fond fie ar urma să rămână în pronunțare, fie ar putea soluționa cercetarea judecătorească în acest dosar.

În camera preliminară, la data de 4 noiembrie 2024, instanța a respins toate excepțiile formulate de Clotilde Armand, ca neîntemeiate, și a dispus începerea judecății.

Procesul a debutat la 13 februarie 2025, cu o amânare, deoarece a fost invocată lipsa de apărare. La data de 6 martie, procesul a fost din nou amânat, în vederea administrării probelor. Lucru care s-a repetat și la termenul din 27 martie.

În 17 aprilie, procesul s-a amânat pentru audierea martorilor, iar termenele din 8 mai, 19 iunie și 10 iulie au fost, de asemenea, amânate pentru administrarea probelor propuse. La data de 11 septembrie, ca urmare a grevei judecătorilor, generată de intenția Guvernului de a modifica legislația cu privire la pensiile de serviciu ale magistraților, procesul a fost suspendat, urmând ca judecata să fie reluată la 23 octombrie, dată la care judecătorii au dispus o nouă amânare, în vederea administrării probelor, termenul stabilit fiind pentru 4 decembrie 2025.

Sondajele nu arată prea bine pentru progresiști

Așa cum arătam mai sus, media celor patru sondaje de opinie realizate și date publicității în precampania electorală aferentă alegerilor pentru Primăria Capitalei îl poziționează pe Cătălin Drulă pe locul al treilea în intenția de vot. Pe această medie, candidatul PSD, Daniel Băluță, conduce cu 24,05%, urmat de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, cu 21,6%. Cătălin Drulă are în medie 17,93%, iar candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, are 17,25%.

Concret, Daniel Băluță este măsurat de CURS la 27%, de Atlas Intel la 18,6%, de Avangarde la 24% și de Inscop la 26,6%. Ciprian Ciucu este măsurat de CURS la 22%, de Atlas Intel la 19,2%, de Avangarde la 21% și de Inscop la 24,2%.

Cătălin Drulă este măsurat de CURS la 22%, de Atlas Intel la 18,1%, de Avangarde la 20% și de Inscop la 11,6%. Iar Anca Alexandrescu este măsurată de CURS la 15%, de Atlas Intel la 17,9%, de Avangarde la 17% și de Inscop la 19,1%.

Problema lui Cătălin Drulă este că, la finalul săptămânii trecute, Alexandru Zidaru, zis „Makaveli”, și-a retras candidatura independentă la Primăria Capitalei, declarând că o va susține pe Anca Alexandrescu. Media sondajelor îl arată pe Zidaru la 3,33% (5% - CURS, 2,8% Atlas Intel, 2% Avangarde și 3,5% Inscop). Dacă aceste procente se transferă integral la Anca Alexandrescu, atunci clasamentul, pe medie, ar fi Daniel Băluță - 24,05%, Ciprian Ciucu - 21,6%, Anca Alexandrescu - 20,58% și Cătălin Drulă - 17,93%.