Scrisorile în care ești anunțat că ai fost prins fără rovinietă costă 10 milioane de euro

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a făcut cunoscut, la data de 19 august 2024, prin publicarea pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) a unui anunț de participare, faptul că intenționează să încheie un acord-cadru, pentru o perioadă de doi ani, având ca obiect contractarea de servicii de imprimare, anvelopare și comunicare a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor pentru încălcarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 15/2002, procese-verbale emise de CNAIR - CESTRIN, prin intermediul sistemului SIEGMCR, Este vorba despre amenzile pentru neplata rovinietei și pentru neplata taxei de pod de la Fetești.

Conform prețurilor valabile în luna august, amenzile pentru neplata rovinietei variază de la 275 de lei, la 5.500 de lei, și de la 130 de lei la 1.820 de lei pentru neplata taxei de pod.

Pentru atribuirea acestui contract-cadru, CNAIR anunță organizarea unei licitații deschise, punând la bătaie un buget estimat inițial de maximum 40.700.000 de lei fără TVA, respectiv de 48.333.000 de lei cu TVA inclusă, adică 9.734.493,7 euro. Pentru următorii doi ani, autoritatea contractantă estimează, de asemenea, că va emite nu mai puțin de 2.200.000 de procese-verbale de constatare a contravențiilor, ceea ce înseamnă un cost de 22,015 lei cu TVA pentru comunicarea fiecărui astfel de proces-verbal. Banii sunt asigurați din fonduri de la bugetul de stat.

În vederea încheierii contractului în cauză, CNAIR organizează o licitație deschisă, iar drept criteriu de atribuire a ales varianta celui mai bun raport calitate-preț, din care prețul ofertei este evaluat la 95% din punctaj, iar termenul de livrare fizică a documentelor comunicate este evaluat la 5% din punctaj. Ofertele, care trebuie să fie valabile până la data de 2 februarie 2025, urmează să fie deschise, în SEAP, la data de 2 octombrie 2024.

3.000 de amenzi pe zi

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se menționează că Centrul de Studii Tehnice și Informatică (CESTRIN) este organismul tehnic al CNAIR care are ca scop asigurarea expertizei necesare rezolvării problemelor tehnice operaționale de administrare și exploatare a autostrăzilor și drumurilor naționale. În acest sens, CNAIR a implementat în anul 2010 Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR), prin intermediul căruia, până la data de 30 aprilie 2015, se întocmeau procesele-verbale de constatare a contravențiilor numai pentru circulația fără rovinietă valabilă. Odată cu intrarea în vigoare a OUG 8/2015, prin intermediul SIEGMCR se întocmesc și procesele-verbale de constatare a contravențiilor pentru utilizarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, fără a deține peaj valabil.

Astfel, se mai arată în documentul citat, „în vederea desfășurării în bune condiții a activităților specifice, CNAIR prin CESTRIN intenționează să achiziționeze servicii de imprimare, anvelopare și comunicare a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite, utilizând SIEGMCR, servicii ce se vor derula pe o perioadă de 12 luni”.

Potrivit documentației citate, CNAIR estimează că va trimite, în această perioadă, între 800.000 și 2.200.000 de procese-verbale, ceea ce înseamnă câte 3.014 comunicări pe zi.

Ce operațiuni sunt prevăzute în acest contract

În februarie 2024, în România, erau înmatriculate 8 milioane de autovehicule, iar CNAIR se pregătește să amendeze pentru neplata rovinietei sau a taxei de pod peste Dunăre între una din zece mașini, până la aproape 4 mașini din zece.

În prezent, costul unei roviniete pentru un autoturism este de 139,31 de lei pe an. Pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 3,5 tone, taxa este de 477,63 de lei pe an. Pentru vehiculele cu masa cuprinsă între 3,5 tone și 7,5 tone, tariful este de 1.592,1 lei pe an. Cea mai scumpă rovinietă este plătită pentru vehiculele de transport persoane dotate cu cel mult 23 de locuri pe scaune.

Revenind la achiziția pe care o pregătește CNAIR, mai aflăm faptul că operațiunea de comunicare a proceselor-verbale se va face în termen de maximum 59 de zile de la data întocmirii acestora de către CESTRIN. Operatorul care își va adjudeca afacerea trebuie să imprime documentele în structura fișierelor de date furnizate, doar după obținerea „Bunului de tipar” din partea CESTRIN. Nici procesul-verbal, nici plicul nu trebuie să conțină logouri, reclame sau alte texte cu caracter publicitar. Pe fața plicului se va imprima seria și numărul procesului-verbal. De asemenea, în contract mai intră servicii de imprimare a confirmării de primire, într-un singur exemplar, imprimarea avizului de înștiințare și imprimarea procesului-verbal de îndeplinire a procedurii de comunicare.

Prețul comunicării proceselor-verbale s-a dublat față de acum cinci ani

Începând cu 2019, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat și derulat încheierea unor contracte similare, a căror valoare se ridică la nu mai puțin decât la 135.362.500 de lei fără TVA, adică la 27.496.027,04 euro.

Concret, CNAIR a încheiat, la data de 16 septembrie 2019, cu Compania Națională Poșta Română SA, un contract în valoare de 16.500.000 de lei fără TVA, respectiv de 19.635.000 de lei cu TVA inclusă, vizând prestarea acestor servicii pentru o perioadă de doi ani.

Apoi, la data de 28 iunie 2021, CNAIR a încheiat atât cu Compania Națională Poșta Română SA, cât și cu SC Zipper Services SRL, un contract de 21.750.000 de lei fără TVA, respectiv de 25.882.500 de lei cu TVA inclusă, pentru servicii identice prestate alți doi ani. Atunci, era vorba despre comunicarea a 1.500.000 de procese verbale.

De asemenea, la data de 24 noiembrie 2022, CNAIR a mai încheiat cu Poșta Română și cu Zipper Services SRL un alt contract, tot pe doi ani, care viza expedierea a două milioane de procese-verbale, în valoare de 34.800.000 de lei fără TVA, respectiv de 41.412.000 de lei cu TVA inclusă.

Se poate observa că aceste servicii au costat, progresiv, mai mult, ajungând, în prezent, la o valoare de peste două ori mai mare. Dacă în 2019 CNAIR plătea pe aceste servicii 4.147.655,26 de euro, în 2021 a ajuns să plătească 5.215.411,27 de euro, iar în 2022 prețul a ajuns la 8.289.466,81 de euro. În 2024, CNAIR se pregătește să contracteze astfel de servicii pentru 9.724.483,7 euro.