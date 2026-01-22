Contract pe bani publici, secretizat, scos la mezat de Rezervele Statului. La procedura de atribuire pot participa doar ofertanți cu „viză” de la SRI

Instituția condusă de către fostul deputat Georgian Pop, care se ocupă cu gestionarea rezervelor statului, va achiziționa un sistem integrat de securitate pentru gestionarea informațiilor clasificate naționale, ale NATO și UE, prin intermediul unei proceduri de atribuire secretizate. Astfel, la această procedură, denumită cerere de oferte, vor putea participa numai companii care să fie autorizate de către SRI. Autorizarea se face direct în ceea ce privește operatorii economici înregistrați în România. Firmele înregistrate în străinătate pot participa numai dacă provin din state cu care România are încheiate și ratificate tratate de securitate și numai dacă, în acele state, au obținut autorizație de acces la informații clasificate, la același nivel de clasificare ce funcționează și în România.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a publicat, la data de 20 ianuarie 2026, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) că intenționează să achiziționeze un sistem integrat de securitate, prin Direcția Generală de Probleme Speciale. Această achiziție se face, conform sursei citate, „în vederea asigurării condițiilor de securitate și de protecție a personalului instituției, a informațiilor naționale, NATO și ale Uniunii Europene clasificate, precum și a bunurilor și valorilor gestionate de către instituție în incinta unde sistemul se instalează”.

În anunțul de participare prin care această afacere a fost scoasă la „mezat”, se face vorbire despre existența unei Specificații Tehnice, iar în acest document, despre care aflăm că are caracter de secret de serviciu, sunt trecute informațiile privind parametrii tehnici ai Sistemului Integrat de Securitate. Această Specificație Tehnică secretă va fi pusă numai la dispoziția „operatorilor economici al căror statut este confirmat în condițiile informațiilor pentru ofertanți”.

Valoarea estimată inițială a acestui contract de achiziție publică se ridică la 700.000 de lei fără TVA, respectiv la 847.000 de lei cu tot cu TVA (172.857,15 euro).

Modalitatea de atribuire aleasă este „cererea de ofertă”, iar data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru ziua de 25 martie 2026. La deschiderea ofertelor vor participa membrii comisiei de evaluare și „orice ofertant împuternicit și autorizat cel puțin pentru accesul la informații secret de serviciu”.

Condiție: Dovada că au programe de prevenire a scurgerii de informații

Conform documentului intitulat „Instrucțiuni pentru ofertanți”, o primă cerință vizează „protecția informațiilor secret de serviciu”. Astfel, ofertanții trebuie să facă dovada că dețin capacitatea tehnică și profesională pentru a gestiona cel puțin informații secret de serviciu atât în format letric, cât și electronic. În acet sens, poate participa la procedura de atribuire orice persoană juridică română sau străină care îndeplinește aceste criterii.

Persoanele juridice române trebuie să facă dovada că dețin un program de prevenire a scurgerii de informații clasificate (PPSIC), avizat de către Serviciul Român de Informații. Angajații care urmează să acceseze informațiile secrete de serviciu utilizate la atribuirea contractului trebuie, la rândul lor, să fie autorizați în mod obligatoriu să acceseze informații secrete de serviciu sau de nivel superior.

O altă condiție impusă prin acest document este ca operatorul economic să fie inclus în sistemul de colectare, transport, distribuire și protecție, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate organizat de unitatea specializată a Serviciului Român de Informații și să dețină cel puțin un delegat pregătit, instruit și autorizat în mod corespunzător pentru executarea operațiunilor de transport, predare și primire a acestei corespondențe. De asemenea, o cerință este deținerea unui compartiment special pentru evidența, întocmirea, prelucrarea, manipularea, multiplicarea, distrugerea, transportul sau transmiterea informațiilor clasificate, dar și deținerea unui sistem informatic și de comunicații acreditat în mod corespunzător din perspectiva securității pentru a procesa, a prelucra, a prelua și a stoca în mediul său operațional cel puțin informații cu caracter de secret de serviciu.

Firmele străine pot participa, cu două condiții eliminatorii

În aceeași documentație de atribuire, se precizează că, la procedurile de atribuire a contractului secret de serviciu de furnizare nu pot participa operatorii economici străini înregistrați pe teritoriul unui stat cu care România nu are încheiat și ratificat, în condițiile legii, un tratat de securitate.

De asemenea, s-a stabilit că un operator economic străin înregistrat într-un stat cu care România are încheiat și ratificat un tratat de securitate pentru protecția reciprocă a informațiilor clasificate poate participa și poate fi calificat la procedura de atribuire a contractului secret numai dacă „autoritatea competentă de securitate din România prin raportare la fiecare tratat de securitate în parte, confirmă Rezervelor de Stat faptul că respectivul operator economic străin deține, pe teritoriul statului în care este înregistrat, capacitatea de a gestiona, în conformitate cu legislația statului respectiv, informații clasificate echivalente clasei secret de serviciu din România”.

Nu în ultimul rând, ofertanții trebuie să facă dovada că au furnizat și că au pus în funcțiune, în ultimii cinci ani, în baza unui contract sau a mai multor contracte, produse similare în valoare de cel puțin 700.000 de lei fără TVA.

Instituția care cumpără sistemul s-a ocupat, anul trecut, cu grâu, miere, conserve și apă minerală

Este pentru prima dată, conform evidențelor SEAP, când Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scoate la „mezat” un contract secret care vizează achiziția de sisteme pentru securitate. În ultimele 12 luni, spre exemplu, instituția s-a ocupat cu contractarea serviciilor de depozitare pentru grâu, cu achiziția de apă minerală și conserve sau de țigle metalice.

În 2025, instituția a atribuit 17 contracte de achiziție publică, a căror valoare totală se ridică la 106.165.081,93 de lei fără TVA, respectiv la 126.336.447,5 lei cu TVA inclusă.

Totul a început cu servicii de depozitare a 600.000 de tone de grâu de panificație, pentru care s-au plătit 6.565.594,1 lei fără TVA. Apoi, a urmat contractarea de servicii de depozitare și conservare a 570.000 de tone de grâu de panificație, ce a costat 23.570.791,65 de lei fără TVA. S-au contractat, ulterior, servicii de depozitare și păstrarea a 120.000 de tone de grâu de panificație, în schimbul a 1.672.854,67 lei fără TVA, respectiv depozitarea, păstrarea și conservarea altor 370.000 de tone de grâu de panificație, pentru 21.325.774,44 lei fără TVA.

O altă achiziție a constat în cumpătarea de hârtie de ziar offset, în valoare de 22.541.600 de lei fără TVA, urmată de o achiziție de motorină, în valoare de 21.309.600 de lei fără TVA, de conserve, în valoare de 1.591.119 lei fără TVA, de miere polifloră, în valoare de 148.608 lei fără TVA, precum și de cașcaval, în valoare de 400.000 de lei fără TVA.

Administrația Națională a Rezervelor de Stat a achiziționat, în mai multe rânduri, apă minerală și apă minerală plată, în valoare de 1.582.000 de lei fără TVA, 1.062.000 de lei fără TVA, 1.180.000 de lei fără TVA și 350.460 de lei fără TVA. De asemenea, s-au achiziționat 6.000 de truse de igienă personală, în valoare totală de 256.700 de lei fără TVA, conserve de sardine în sos tomat, de 739.999,63 de lei fără TVA, dar și țiglă metalică pentru acoperiș și coame de țiglă metalică, în valoare de 795.960 de lei fără TVA.